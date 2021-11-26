КАВОС ЧЕЗАРЕ АЛЬБЕРТО

КАВОС ЧЕЗАРЕ АЛЬБЕРТО (ЦЕЗАРЬ АЛЬБЕРТОВИЧ) - российский архитектор.

Ра­бо­тал в основном в Поч­то­вом ве­дом­ст­ве; по­стро­ил бу­ма­гоп­ря­диль­ную фаб­ри­ку (1863 год), дет­скую боль­ни­цу прин­ца Оль­ден­бург­ско­го (1867-1869 годы), соб­ст­вен­ный особ­няк (1864-1867 годы), ряд до­ход­ных до­мов и др., все - в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Уч­ре­ди­тель Пе­тербургского общества ар­хи­тек­то­ров (1870 год). На до­че­ри Аль­бер­то Ка­во­са Ка­мил­ле Сте­фа­нии был же­нат Н. Л. Бе­нуа (смотрите Мир искусства ).