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КАВОС ЧЕЗАРЕ АЛЬБЕРТО
КАВОС ЧЕЗАРЕ АЛЬБЕРТО (ЦЕЗАРЬ АЛЬБЕРТОВИЧ) - российский архитектор.
Работал в основном в Почтовом ведомстве; построил бумагопрядильную фабрику (1863 год), детскую больницу принца Ольденбургского (1867-1869 годы), собственный особняк (1864-1867 годы), ряд доходных домов и др., все - в Санкт-Петербурге.
Учредитель Петербургского общества архитекторов (1870 год). На дочери Альберто Кавоса Камилле Стефании был женат Н. Л. Бенуа (смотрите Мир искусства).
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