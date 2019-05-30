Карл Фаберже. Ювелир Его Величества 30 мая 1846 года родился Петер Карл Фаберже, которого считают одним из самых выдающихся ювелиров в мире Начало легенды Действительно, в истории Карл Фаберже остаётся выдающимся ювелиром, но это хорошая легенда. На самом деле сам легендарный герой не изготовил ни одного шедевра. Но не будем забегать вперёд. Начнём всё по порядку. Настоящим ювелиром был Густав Фаберже, который открыл свой первый магазин в Санкт-Петербурге в 1842 году. Вот он был признанным знатоком дела, клиентов у него хватало с лихвой. Не хватало только сына, которому он мечтал передать своё дело по наследству. Мечты начали сбываться, когда в 1846 году у Фаберже родился... На чтение: 2 минуты

30 мая 1846 года родился Петер Карл Фаберже, которого считают одним из самых выдающихся ювелиров в мире

Начало легенды

Действительно, в истории Карл Фаберже остаётся выдающимся ювелиром, но это хорошая легенда. На самом деле сам легендарный герой не изготовил ни одного шедевра. Но не будем забегать вперёд. Начнём всё по порядку. Настоящим ювелиром был Густав Фаберже, который открыл свой первый магазин в Санкт-Петербурге в 1842 году. Вот он был признанным знатоком дела, клиентов у него хватало с лихвой. Не хватало только сына, которому он мечтал передать своё дело по наследству. Мечты начали сбываться, когда в 1846 году у Фаберже родился первенец Петер Карл.

Первое яйцо Фаберже - «Курочка». Источник: https://24smi.org

Выбора папа ребёнку не оставил, и тот начал учиться ювелирному делу. Лучшие европейские специалисты делились с ним своим мастерством. Несколько лет прошло в путешествиях по Европе, где он изучал новые технологии, знакомясь с мастерами, но главное – он подыскивал умельцев, которые в дальнейшем стали на него работать. Молодой Фаберже не пропускал ни одного приёма, ни одной выставки, знакомился с молодыми талантами. Самородки сразу получали приглашение в Санкт-Петербург. В 24 года молодой человек встал у руля отцовской фирмы. Компания стала расти, в штате было около сотни специалистов: камнерезов, художников, огранщиков. Себе он оставил скромную роль идейного вдохновителя и судьи. Если что-то выходило не так, не нравилось хозяину, изделие тут же переделывали.

Справедливости ради отметим, что сам Карл Фаберже не относил себя к талантливым ювелирам а, наоборот, был даже убеждён в своей бездарности.

Тем не менее он очень много времени проводил в мастерских Эрмитажа, где бесплатно работал реставратором, а по совместительству набирался опыта у мастеров старой закалки.

Карл Фаберже. Источник: http://calendie.ru

Однажды Фаберже спросили, что нужно для того, чтобы научиться ювелирному делу. В ответе присутствовало слово «ремень», о котором он пояснил: «Без битья мастерству не научиться. Меня не били – вот ничего и не вышло».

А вот в обществе сложилось совсем другое мнение. Все считали Фаберже очень талантливым художником. В 1882 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве его работы были оценены очень высоко. И, что очень важно, его работы заинтересовали императора Александра III , и уже через год последовал первый царский заказ, который коренным образом изменил жизнь главы ювелирной фирмы.

Что появилось первым: курица или яйцо?

Первым появилось яйцо Фаберже. Накануне Пасхи император решил преподнести своей супруге, что-нибудь необычное и запоминающееся. Он пригласил Фаберже и заказал пасхальное яйцо, ювелир, естественно, не отказался.

Творения мастерской Карла Фаберже настолько потрясли Александра III, что ему было позволено включить изображение двуглавого орла на своём фирменном знаке и дано звание «Ювелир Его Императорского величества». А Фаберже после этого с полным основанием величал себя «Поставщиком Высочайшего двора» .

Карл Фаберже и семья Николая II. Источник: http://calendie.ru

В царской семье появилась новая традиция: каждый год на Пасху изготавливалось по одному яйцу. Продолжая традицию отца, Николай II просил изготавливать по два экземпляра – для своей семьи и для вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, своей матери. Похожих яиц не было, каждое напоминало о каком-либо знаковом для империи событии.

Были яйца в память об открытии Транссибирской магистрали , в честь 300-летия дома Романовых, «Наполеоновское». Внутри всякий раз был какой-то новый сюрприз. Первоначально эскизы обсуждались с царём, но позднее все шедевры Фаберже готовил самостоятельно. Николаю II нравилось находить неожиданности, что оказывались внутри.

Изготовление яйца было очень затратным по времени, некоторые изделия изготавливались целый год, а некоторые, особо сложные в производстве, – несколько лет.

Шедевры на поток

Сотрудничество с императорским двором весьма помогло Фаберже. Всё, что выходило из мастерских ювелира, получало высокую оценку, появились заказчики из-за рубежа. В фирме работало около 500 человек. Среди ювелиров были финны, англичане, швейцарцы, немцы, русские. Негласно главным ювелиром фирмы считался Михаил Перхин – самородок, которого Карл привёз из Карелии.

Карл Фаберже добился того, что все его произведения – не просто драгоценности, а настоящие произведения искусства. Глава знаменитой фирмы не боялся экспериментировать, его мастера работали с камнями, которые считались «неювелирными», и не боялся критики.

Яйца Фаберже. Источник: https://24smi.org

Люди Фаберже работали с сотней оттенков. Они владели техникой гильоширования эмали, но никто, даже зная технологию, не мог повторить их шедевры.

Диапазон продукции компании Фаберже был огромен. Портсигары, столовое серебро, сервизы, часы, табакерки, шкатулки, сувениры… Все предметы стоили очень дорого. Но были и изделия массового производства. Например, в 1914 году свет увидела серия медных чарок.

Однако самыми известными произведениями ювелира так и остались пасхальные яйца. Сколько их осталось на сегодняшний день, не скажет никто. Только императорских пасхальных яиц осталось 54 штуки, а были ведь ещё и частные заказы.

Спрос на пасхальные яйца Фаберже не ослабевает до сих пор. На крупнейших мировых аукционах стоимость на них может колебаться от 8 до 24 млн долларов.

Закат славы

Конец существованию компании Фаберже принесла Первая мировая война . Мастеров мобилизовали в армию, работать стало некому. Последнее яйцо было преподнесено Николаю II в 1916 году и называлось оно, выполненное в виде снаряда, «Стальное».

Карл Фаберже. Источник: http://calendie.ru

Революция окончательно поставила точку в этой истории успеха и славы. Основную массу изделий и драгоценностей конфисковала новая власть, а потом за смешные цены распродавала их. Сам Фаберже смог сохранить только малую часть своих богатств, которую успел вывезти за границу. В 1918 году, опасаясь ареста, глава фирмы сначала бежит в Ригу, а затем в Германию. Все эти потрясения привели к печальному концу: в 1920 году Фаберже умирает от болезни сердца на 75-м году жизни.

Обложка: https://galik-123.livejournal.com