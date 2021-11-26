КАРЕЛИН АНДРЕЙ ОСИПОВИЧ

КАРЕЛИН АНДРЕЙ ОСИПОВИЧ - российский жи­во­пи­сец и фо­то­граф.

Учил­ся в пе­тербургской Академии художеств (1856-1964 годы); в 1876 году по­лу­чил зва­ние фо­то­гра­фа АХ. С 1866 года жил в Ниж­нем Нов­го­ро­де. Пи­сал пре­имущественно порт­ре­ты (в том числе ос­но­ва­те­ля Ка­луж­ско­го ху­дожественного му­зея, док­то­ра Н.И. Ва­силь­е­ва, 1894 год, Ху­дожественный му­зей, Ка­лу­га) и пей­за­жи; ис­пол­нил се­рию эт­но­гра­фических за­ри­со­вок (1870-1880-е годы). В 1869 году ос­новал в Ниж­нем Нов­го­ро­де фо­то­ате­лье (в нём ра­бо­тал М.П. Дмит­ри­ев в 1879-1885? годах). Карелин - один из пер­вых в Рос­сии мас­те­ров ху­дожественной фо­то­гра­фии; в ней он ис­поль­зо­вал свой опыт жи­во­пис­ца. Зна­чительное ме­сто в на­сле­дии Карелина за­ни­ма­ют порт­ре­ты: Д.И. Мен­де­лее­ва (конец 1870-х годов), В.Г. Ко­ро­лен­ко (1896 год), М. Горь­ко­го (1901 год), так­же В.В. Ве­ре­ща­ги­на, И.И. Шиш­ки­на, Н.Г. Ру­бин­штей­на, К.Е. Ма­ков­ско­го и других. Ис­пол­нял фо­то­гра­фии, ото­бра­жаю­щие со­ци­аль­ные ти­па­жи и сти­ли­сти­че­ски близ­кие жи­во­пи­си пе­ре­движ­ни­ков («Ни­щен­ка», «Шту­ка­тур», «Бро­дя­чие пев­цы» и т. п.). На Ме­ж­ду­народной вы­став­ке 1876 года в Эдин­бур­ге и Все­мир­ной вы­став­ке 1878 года в Па­ри­же на­гра­ж­дён зо­ло­ты­ми ме­да­ля­ми за фо­то­гра­фические ра­бо­ты. Был од­ним из ор­га­ни­за­то­ров Городского ху­дожественного и ис­то­рического му­зея в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1896 год). Пре­по­да­вал в сво­ей мас­тер­ской-сту­дии (с 1869 года; позд­нее Шко­ла ри­со­ва­ния). Уче­ни­ца и же­на Карелина - жи­во­пи­сец Оль­га Гри­горь­ев­на Ка­ре­ли­на-Лер­мон­то­ва (1846-1918 годы), пле­мян­ни­ца М.Ю. Лер­мон­то­ва; де­ти - жи­во­пи­сец Ан­д­рей Ан­д­рее­вич Ка­ре­лин (1866-1928 годы), ав­тор кар­тин на ис­то­рические те­мы и порт­ре­тов; ак­ва­ре­ли­сты Оль­га Ан­д­ре­ев­на (1869-1949 годы) и Тать­я­на Ан­д­ре­ев­на (1877-1927 годы) Ка­ре­ли­ны.