Как родился бефстроганов Русская кухня уже давно покорила мир... На чтение: 1 минута

Русская кухня уже давно покорила мир. Хоть в Париже, хоть в Нью-Йорке, хоть в Бангкоке вы обязательно найдете русский ресторан, где вам предложат кашу, борщ, блины, пельмени, икру… Но есть в нашей национальной кухне не менее значимое блюдо, известное за границей не так широко. Это бефстроганов.

Бефстроганов – маленькие кусочки говядины в сметанном соусе с добавлением белых грибов. Версий происхождения этого блюда несколько, но одна является наиболее предпочтительной.

Граф Александр Григорьевич Строганов (1795–1891) был последним по мужской линии в славном роду Строгановых. В памяти народной он остался еще и потому, что этот богатейший человек подарил свою семейную библиотеку Томскому университету, основал Новороссийский университет в Одессе и долгое время был генерал-губернатором Новороссии.

Время не пощадило выдающегося политического и общественного деятеля, и у него выпали почти все зубы. В результате ему пришлось отказаться от любимой говядины. Но повар графа, француз Андре Дюпон, придумал для него рецепт блюда, где небольшие кусочки мяса тушились в специальном соусе. Назвали диковинку «бефстроганов», что в переводе с французского означает «говядина по-строгановски».

На одном из приемов у графа блюдо было предложено гостям, и все пришли от него в восторг. Так началось триумфальное шествие бефстроганова по дворянским домам и ресторанам.

Обложка: Бефстроганов. Фото: stu_spivack CC BY-SA 2.0 Иточник: https://commons.wikimedia.org