Как родились знаменитые мишки в сосновом бору На картине «Утро в сосновом лесу»... На чтение: 1 минута

Среди выдающихся русских художников совершенно особое место занимает Иван Иванович Шишкин (1832–1898). «Лесной богатырь-художник», «царь леса» – так называли его современники за его картины.

Живописец родом из Елабуги много путешествовал по России, и всегда в центре его творчества была неповторимая русская природа, а главной «художественной стихией» – лес, преимущественно северный, с его соснами, елями, березами и дубами.

Сегодня мы остановим внимание на замечательной картине Шишкина «Утро в сосновом лесу», написанной в 1889 году. Не все знают, что у нее очень интересная история. Известно, что Иван Иванович практически не изображал животных в своих произведениях. На картине же «Утро в сосновом лесу» (часто ее также называют «Мишки в сосновом бору») мы видим целую компанию резвящихся медвежат, и это единственное полотно художника, где звери «конкурируют» с лесом.

Благодаря этим веселым героям картина обрела дополнительную популярность. «Автором» медведей стал друг Шишкина, художник Константин Аполлонович Савицкий (1844–1905). Он предложил Шишкину на уже готовой картине дописать медведей. Савицкий подготовил композицию, согласовал ее с Иваном Ивановичем и сам изобразил. Медведи получились так хорошо, что Константин Аполлонович даже поставил свою подпись на картине рядом с автографом Шишкина.

Сегодня этой подписи на картине нет. Дело в том, что работу Шишкина по предварительной договоренности должен был купить известный меценат Павел Михайлович Третьяков, основатель знаменитой галереи. В его заявлении было сказано, что в договоренности о покупке картины была названа фамилия только Шишкина, о Савицком речи не было. Третьяков взял тряпку со скипидаром и лично стер фамилию Савицкого, ведь в картине, как говорил Третьяков, «начиная от замысла и кончая исполнением, все говорит о манере живописи, о творческом методе, свойственных именно Шишкину».

Справедливости ради, заметим, что Шишкин поделился с Савицким полученным гонораром. Но факт остается фактом – к этой картине приложили руку два знаменитых художника.

Долгую жизнь в народной памяти сохранило еще и то, что на кондитерской фабрике «Эйнем» по согласованию с Третьяковым была запущена линия конфет с обертками на тему «Русские художники и их картины». Работа Шишкина дала жизнь конфете «Мишка косолапый», а с 1925 года она выпускается в привычном нам виде на фабрике «Красный Октябрь», которая выросла из национализированного советской властью «Эйнема». Конфеты пользовались большим спросом, но и цена на них в последние годы советского периода была довольно высокой – четыре рубля за килограмм.

Талантливый пролетарский поэт Владимир Маяковский создал звучный слоган, который сразу напечатали на фантике рядом с медведями Шишкина: «Если хочешь кушать “Мишку”, заведи себе сберкнижку».

Обложка: И.И. Шишкин «Утро в сосновом лесу», 1889 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: www.tretyakovgallery.ru