ИОРДАН ФЁДОР ИВАНОВИЧ
ИОРДАН ФЁДОР ИВАНОВИЧ - российский гравёр.
Сын придворного обойного мастера. Учился в петербурской АХ (1809-1824 годы) у Н.И. Уткина (с 1819 года); был оставлен при АХ «для усовершенствования»; в 1827 году за гравюру «Умирающий Авель» (с картины А.П. Лосенко) получил Большую золотую медаль. Пенсионер АХ за границей; изучал гравюру на металле и офортные техники у Т. Ришома в Париже (1829 год) и у Дж. Х. Робинсона, А. Раймбаха и Ч. Бентли в Лондоне (1830-1834 годы). В 1835-1850 годах и 1853-1855 годах жил преимущественно в Риме, постоянно общался с А.А. Ивановым, Н.В. Гоголем и К.П. Брюлловым. Итогом заграничного обучения стала получившая высокую оценку современников большая гравюра по «Преображению» Рафаэля (сюжет выбран по совету Брюллова), над которой Иордан работал около 15 лет.
Значительная часть наследия Иордана составляют портреты (гравюры резцом и пунктиром): актёра В.А. Каратыгина (1825 год, с рисунка М.И. Теребенёва), Н.В. Гоголя (1856-1857 годы и 1865 год, оба - с портрета Ф.А. Моллера), М.Ю. Лермонтова (1859 год, с акварели К.А. Горбунова), Г.Р. Державина (1861 год, с портрета Н.И. Тончи), В.Г. Белинского (1859 год, с литографии Горбунова) и др. Гравировал также иллюстрации для книг.
Академик (1844 год) и профессор (1850 год) петербургской АХ, с 1856 года заведовал гравировальным классом, с 1871 года ректор живописного и скульптурного отделений, с 1875 года возглавлял также мозаичное отделение АХ; с 1860 года хранитель гравюр императорского Эрмитажа. Среди учеников - И.П. Пожалостин, П.К. Константинов; советами Иордана пользовались Т.Г. Шевченко, В.В. Матэ и другие
Сочинения:
Записки. М., 1918.