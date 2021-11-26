ГУЛАК-АРТЕМОВСКИЙ СЕМЁН СТЕПАНОВИЧ

ГУЛАК-АРТЕМОВСКИЙ (Ар­те­мов­ский) СЕМЁН СТЕПАНОВИЧ - украинский певец, композитор, драматург .

Пле­мян­ник П.П. Гу­лак-Ар­те­мов­ско­го. Сын свя­щен­ни­ка. Об­ла­дая пре­крас­ным го­ло­сом, с дет­ст­ва пел в хо­ре митрополита Ки­ев­ско­го Ев­ге­ния (Бол­хо­ви­ти­но­ва). Учил­ся в Ки­ев­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии. Как луч­ше­го пев­ца хо­ра его вы­брал М.И. Глин­ка для При­двор­ной певческой ка­пел­лы. С 1838 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге у Глин­ки, под его ру­ко­вод­ст­вом го­то­вил­ся к опер­ной карь­е­ре, по его же со­ве­ту со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Ита­лии (1839-1842 годы; в 1841 году пел во Фло­рен­тий­ском опер­ном те­ат­ре). В 1842-1864 годах со­лист императорских те­ат­ров в Санкт-Пе­тер­бур­ге (пе­рио­ди­че­ски вы­сту­пал в спек­так­лях Итальянской опе­ры). В 1864-1865 годах в Боль­шом те­ат­ре (Мо­ск­ва).

Ре­пер­ту­ар вклю­чал свыше 50 пар­тий, в том числе Рус­лан («Рус­лан и Люд­ми­ла» Глин­ки), Клод Фрол­ло («Эс­ме­раль­да» А.С. Дар­го­мыж­ско­го), Ма­зет­то («Дон Жу­ан» В.А. Мо­цар­та), Ан­то­нио, Лорд Ген­рих Эш­тон («Лин­да ди Ша­му­ни», «Лю­чия ди Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти). Твор­че­ст­во Гу­лак-Ар­те­мов­ского - ком­по­зи­то­ра от­ме­че­но украинским на­цио­наль­но-пе­сен­ным ко­ло­ри­том. Соз­дал пер­вую украинскую опе­ру «За­по­ро­жец за Ду­на­ем» (либретто соб­ст­вен­ное; поставлена в 1863 году, Ма­ри­ин­ский теа­тр ; в пар­тии Ка­ра­ся вы­сту­пил сам Гу­лак-Ар­те­мов­ский), за­няв­шую проч­ное ме­сто в национальном ре­пер­туа­ре. Ав­тор тек­стов и му­зыки во­де­ви­ля «Ночь под Ива­на Ку­па­ла» (1852), дра­мы «Ко­раб­ле­кру­ши­те­ли» (1853), ему при­над­ле­жат ро­ман­сы, пес­ни, в том числе «Стоiть явiр над во­дою», по­свя­щён­ная Т.Г. Шев­чен­ко - дру­гуГу­лак-Ар­те­мов­ского. На ро­ди­не ком­по­зи­то­ра в городе Го­ро­ди­ще от­крыт ли­те­ра­тур­но-ме­мо­ри­аль­ный му­зей.