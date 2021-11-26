ГРИБОЕДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Русский дра­ма­тург, по­эт, ди­пло­мат, литературный кри­тик, пиа­нист-им­про­ви­за­тор.

Из дво­рян­ско­го ро­да. Учил­ся пер­во­на­чаль­но до­ма, при со­дей­ст­вии про­фес­со­ров Московского университета, за­тем в Московском уни­вер­си­тет­ском бла­го­род­ном пан­сио­не (1806) и на сло­вес­ном от­де­ле­нии Московского университета (1806–1808), позд­нее слу­шал лек­ции на эти­ко-по­ли­тическом от­де­ле­нии и был про­из­ве­дён в кан­ди­да­ты пра­ва (1810); вплоть до 1812 года ос­та­вал­ся в университете, изу­чая ма­те­ма­ти­ку и ес­тественные нау­ки. В ию­ле 1812 года за­чис­лен кор­не­том в Московский гу­сар­ский полк, в де­каб­ре то­го же го­да пе­реве­дён в Ир­кут­ский гу­сар­ский полк. С но­ября 1813 года слу­жил при шта­бе начальника Ка­ва­ле­рий­ских ре­зер­вов генерала А. С. Ко­ло­гри­во­ва; в мар­те 1816 года вы­шел в от­став­ку. В ию­не 1817-го по­сту­пил на служ­бу в Кол­ле­гию иностранных дел гу­берн­ским сек­ре­та­рём, в декабре 1817-го по­лу­чил долж­ность пе­ре­во­дчи­ка. В ию­ле 1818 года на­зна­чен сек­ре­та­рём при по­ве­рен­ном в Пер­сии, в 1822 году – сек­ре­та­рём «по дип­ло­ма­тической час­ти» при глав­но­управ­ляю­щем Гру­зи­ей генерале А. П. Ер­мо­ло­ве. В декабре 1824 года из­бран чле­ном Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти. 22 января 1826 года аре­сто­ван по де­лу о вос­ста­нии де­каб­ри­стов , 2 июня 1826 года ос­во­бо­ж­дён с «очис­ти­тель­ным ат­те­ста­том». По­сле на­зна­че­ния генерала И. Ф. Пас­ке­ви­ча (же­на­то­го на двою­род­ной се­ст­ре Грибоедова) командиром Отдельного Кавказского кор­пу­са Грибоедов за­ни­мал­ся «за­гра­нич­ны­ми сно­ше­ния­ми» с Тур­ци­ей и Пер­си­ей, уча­ство­вал в под­го­тов­ке не­реа­ли­зо­ван­но­го про­ек­та Рос. За­кав­каз­ской ком­па­нии, внёс зна­чительный вклад в под­го­тов­ку Турк­ман­чай­ско­го ми­ра 1828 года (в мар­те 1828-го дос­та­вил текст до­го­во­ра в Санкт-Пе­тер­бург, где Грибоедова при­нял Ни­ко­лай I, на­гра­див чи­ном стат­ско­го со­вет­ни­ка и ор­де­ном Св. Ан­ны 2-й сте­пе­ни с ал­ма­за­ми). Ле­том 1828 Грибоедов вы­ехал в Пер­сию в ран­ге пол­номоч­но­го ми­ни­ст­ра Российской имп. мис­сии. В ав­гу­сте то­го же го­да же­нил­ся на до­чери по­эта А. Чав­ча­вад­зе – Ни­не Алек­сан­д­ров­не. Убит в Те­ге­ра­не разъ­ярён­ной тол­пой, во­рвав­шей­ся в зда­ние российского по­соль­ст­ва.

Литературная дея­тель­ность Грибоедова на­ча­лась в 1814 году пуб­ли­ци­стическими стать­я­ми «Пись­мо из Брест-Ли­тов­ска к из­да­те­лю» и «О ка­ва­ле­рий­ских ре­зер­вах» (журнал «Вест­ник Ев­ро­пы») и про­дол­жи­лась пе­ре­во­дом пье­сы К. де Лес­се­ра «Мо­ло­дые суп­ру­ги» (1815). В 1816 году он вы­сту­пил как литературный кри­тик с ост­ро­по­ле­мической стать­ёй «О раз­бо­ре воль­но­го пе­ре­во­да Бюр­ге­ро­вой бал­ла­ды "Ле­но­ра"», на­прав­лен­ной про­тив Н. И. Гне­ди­ча и кос­вен­но про­тив В. А. Жу­ков­ско­го, ко­то­рая вы­зва­ла ши­ро­кий ре­зо­нанс. Вско­ре Грибоедов сбли­зил­ся с кру­гом П. А. Ка­те­ни­на и А. А. Ша­хов­ско­го, чьи литературные вку­сы бы­ли да­ле­ки от «меч­татель­но­го ро­ман­тиз­ма» Жу­ков­ско­го и его еди­но­мыш­лен­ни­ков. Совместно с Ша­хов­ским и Н. И. Хмель­ниц­ким на­пи­сал ко­ме­дию «Своя се­мья, или За­муж­няя не­вес­та» (1817), совместно с Ка­те­ни­ным – ко­ме­дию «Сту­дент» (1817), в ко­то­рой со­дер­жа­лись от­кро­вен­ные на­смеш­ки над сти­лем К. Н. Ба­тюш­ко­ва, Жу­ков­ско­го и В. Л. Пуш­ки­на, совместно с А. А. Жан­дром – ко­ме­дию «При­твор­ная не­вер­ность» (1818). Вме­сте с тем Грибоедов ни­ко­гда не стре­мил­ся к ак­тив­но­му уча­стию в борь­бе литературных груп­пи­ро­вок, пред­по­чи­тая не­за­ви­си­мость. Осе­нью 1823 года он сбли­зил­ся с П. А. Вя­зем­ским, убе­ж­дён­ным про­тив­ни­ком Ша­хов­ско­го и Ка­те­ни­на, и со­чи­нил в со­ав­тор­ст­ве с ним во­де­виль «Кто брат, кто се­ст­ра, или Об­ман за об­ма­ном» (1824), по­сле че­го, фор­маль­но не по­ры­вая с Вя­зем­ским, ока­зал­ся в чис­ле бли­жай­ших при­яте­лей его злей­ше­го вра­га – Ф.В. Бул­га­ри­на.

Ли­ри­ка Грибоедова и от­рыв­ки не­за­вер­шён­ных по­эм поч­ти не при­влек­ли вни­ма­ния со­вре­мен­ни­ков: его опы­ты в этом ро­де («Каль­ян­чи», 1820–1821; «Да­вид», 1823; «Хищ­ни­ки на Че­ге­ме», 1825; «Там, где вьёт­ся Ала­зань…», 1826, и др.) прин­ци­пи­аль­но не от­ли­ча­лись от мно­го­чис­лен­ных в 1820-е годы со­чи­не­ний в «биб­лей­ском» и «вос­точ­ном» сти­лях. В ис­то­рию русской литературы Грибоедов во­шёл как ав­тор ко­ме­дии «Го­ре от ума» [основной текст – 1824; 1-е изд., 1833 (с цен­зур­ны­ми изъ­я­тия­ми); пер­вые пол­ные из­да­ния – 1858 (за гра­ни­цей), 1862 (в Рос­сии); пер­вые по­ста­нов­ки: лю­би­тель­ски­ми труп­па­ми – 1827–1828, Кав­каз; профессиональными труп­па­ми – 1831, С.-Пе­тер­бург (янв.), Мо­ск­ва (но­яб.)], в об­су­ж­де­нии ко­то­рой при­ня­ли уча­стие несколько по­ко­ле­ний русских пи­са­те­лей (М. А. Дмит­ри­ев, А. А. Бес­ту­жев, О. М. Со­мов, К. А. По­ле­вой, В. Г. Бе­лин­ский, А. А. Гри­горь­ев, И. А. Гон­ча­ров, Д. И. Пи­са­рев, Ф. М. Дос­то­ев­ский, Ю. И. Ай­хен­вальд, М. О. Мень­ши­ков и мн. др.). Ес­ли по­том­ки оце­ни­ва­ли ко­ме­дию, как пра­ви­ло, вы­со­ко, то со­вре­мен­ни­ки (в т. ч. А. С. Пуш­кин, Вя­зем­ский, Д. В. Да­вы­дов, А. А. Дель­виг) бо­лее сдер­жан­но, по­сколь­ку соз­дан­ный Грибоедовым об­раз куль­тур­ной жиз­ни московского дво­рян­ст­ва ока­зал­ся слиш­ком да­лё­ким от ре­аль­но­сти, а по­ве­де­ние главного ге­роя вос­при­ни­ма­лось как не впол­не аде­к­ват­ное: свои об­ли­чительные мо­но­ло­ги он ад­ре­со­вал тем, кто ни со­гла­сить­ся с ним, ни по­нять его не мог. В «де­каб­ри­ст­ской» сре­де, од­на­ко, ви­де­ли в Чац­ком «ге­роя ве­ка», об­раз­цо­во­го ли­бе­ра­ла, и имен­но это вос­при­ятие ко­ме­дии ока­за­лось вос­тре­бо­ван­ным во 2-й пол. XIX и осо­бен­но в XX вв.

Ху­дожественное свое­об­ра­зие «Го­ря от ума» обу­слов­ле­но стрем­ле­ни­ем Грибоедова к ши­ро­ко­му син­те­зу вы­ра­зи­тель­ных воз­мож­но­стей клас­си­циз­ма и ро­ман­тиз­ма. С од­ной сто­ро­ны, он учёл тре­бо­ва­ние един­ст­ва вре­ме­ни, мес­та и дей­ст­вия, ак­тив­ней­шим об­ра­зом ис­поль­зо­вал «го­во­ря­щие» фа­ми­лии и ори­ен­ти­ро­вал­ся на тра­диционные сце­нические ам­п­луа (ре­зо­нё­ра, об­ма­ну­то­го от­ца, хва­ст­ли­во­го вои­на, ко­ми­че­ской ста­ру­хи и др.). С дру­гой сто­ро­ны, с об­ра­зом Чац­ко­го, клас­сического ре­зо­нё­ра, не ус­таю­ще­го не­го­до­вать на об­щественные нра­вы, со­от­не­се­ны ед­ва ли не все основные пе­ри­пе­тии судь­бы ро­ман­тического ге­роя: оди­но­че­ст­во (Чац­кий про­ти­во­пос­тав­лен не толь­ко кон­сер­ва­тив­ной Мо­ск­ве Фа­му­со­ва, но и ли­бе­раль­ной – Ре­пе­ти­ло­ва), стран­ст­вие, из­гна­ние и про­кля­тие, вос­по­ми­на­ния, кру­ше­ние люб­ви, ко­то­рая по­ни­ма­ет­ся в пол­ном со­от­вет­ст­вии с ро­ман­тической трак­тов­кой кон­флик­та идеа­ла и дей­ст­ви­тель­но­сти, и т. п. Ис­клю­чи­тель­но слож­ной ока­за­лась жан­ро­вая струк­ту­ра пье­сы: тра­ди­ция вы­со­кой ко­ме­дии клас­си­циз­ма ус­лож­ня­лась взаи­мо­дей­ст­ви­ем с це­лым ря­дом иных форм, и в пер­вую оче­редь с ко­ме­ди­ей са­лон­ной, ко­то­рая на­пол­ни­лась зло­бо­днев­ным об­щественным со­дер­жа­ни­ем. Пер­вый мо­но­лог Чац­ко­го пред­став­ля­ет со­бой эпи­грам­ма­тический цикл, а по­сле­дую­щие в це­лом тя­го­те­ют к са­ти­ре, но при этом в них при­сут­ст­ву­ют и отдельные эле­гические мо­ти­вы; «сон» Со­фьи яв­ля­ет­ся па­ро­ди­ей на бал­ла­ды Жу­ков­ско­го, и т. д. Стиль ко­ме­дии так­же от­ра­зил об­щее стрем­ле­ние Грибоедова к син­те­зу: са­лон­ная речь со­че­та­ет­ся с про­сто­ре­чи­ем, иро­ния – с па­те­тической дек­ла­ма­ци­ей, крат­кие афо­ри­стические ре­п­ли­ки – с об­шир­ны­ми мо­но­ло­га­ми, точ­ность вы­ска­зы­ва­ния – с приё­ма­ми сло­вес­ной иг­ры. Смы­сло­вая струк­ту­ра ко­ме­дии – ре­зуль­тат скеп­тического пе­ре­ос­мыс­ле­ния не­ко­то­рых пред­став­ле­ний, вы­дви­ну­тых эпо­хой Про­све­ще­ния (ум и чув­ст­во лич­но­го дос­то­ин­ст­ва ве­дут че­ло­ве­ка не к сча­стью, а к го­рю).

Ряд литературных за­мы­слов Грибоедов не ус­пел реа­ли­зо­вать (тра­ге­дии «1812-й год», «Гру­зин­ская ночь»). Из музыкальных со­чи­не­ний Грибоедова со­хра­ни­лись 2 валь­са (e-moll, As-dur).