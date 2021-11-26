«ГРАЖДАНИН»

«ГРАЖДАНИН» - российское кон­сер­ва­тив­ное периодическое издание, выходившее с подзаголовком «газета-журнал политики и ли­те­ра­ту­ры » в 1872-1879 и 1882-1914 годах в Санкт-Петербурге (в 1906-1907 году в сокращённом виде под названием «Гражданин - Дневники»).

В 1872-1879, 1883-1884 и 1910-1914 годы выходило еженедельно, в 1882, 1885-1887 и 1896-1909 годы - 2 раза в неделю, в 1887-1895 годы - ежедневно. Учреждено «в защиту цер­ков­но­го авторитета, самодержавия и в обличение всех увлечений ли­бе­ра­лиз­ма » князем В. П. Мещерским. Он же являлся фактическим руководителем и основным автором статей большую часть времени существования «Гражданина». Редакторы - Г. К. Градовский (1872 год), Ф. М. Достоевский (1873-1874 годы), В. Ф. Пуцыкович (1874-1879 годы), Мещерский (1882-1894 годы, 1895-1906 годы, 1913 год), К. Ф. Филиппеус (1893-1895 годы; совместно с Мещерским), М. Н. Назаров (1906-1914 годы). В 1877 году Мещерский передал право на издание «Гражданина» Пуцыковичу, который, в свою очередь, в 1879 году продал права на «Гражданина» И. Н. Румянцеву (новый владелец почти сразу прекратил издание «Гражданина»). В 1882 году выпуск «Гражданина» возобновлён Мещерским. В 1883 году он добился от императора Александра III назначения для «Гражданина» ежегодных государственных субсидий (в 1896 году отменены императором Николаем II).

«Гражданин» отстаивал идеалы самодержавия и православия, призывал проводить внешнюю политику в соответствии с русскими национальными интересами, предлагал консервативные меры для решения текущих политических вопросов, помещал теоретические статьи, посвящённые апологетике консерватизма. Выступал за протекционизм в таможенной политике, усиление власти губернаторов (за счёт сокращения полномочий центральных ведомств) и государственной опеки над крестьянством, против процесса секуляризации образования (с которым публицисты «Гражданина» связывали упадок нравственности в обществе), а также развития высшего женского образования (по мнению авторов «Гражданина», оно отрывало женщину от семьи и практически всегда вело к её нравственному развращению). «Гражданин» жёстко критиковал бюрократию (публицисты «Гражданина» были убеждены, что она препятствовала единению императора и народа), либералов, стремившихся «к реформам ради самих реформ», и деятельность Государственной думы («Гражданин» призывал либо ликвидировать этот институт, либо ограничить его полномочия законосовещательными функциями). Тираж «Гражданина» не превышал 6 тысяч экземпляров. Издание «Гражданина» прекратилось сразу после смерти В. П. Мещерского.

С 1870-х годов в «Гражданине» публиковались Ф. М. Достоевский, М. О. Коялович, Н. С. Лесков, А. Н. Майков, Б. М. Маркевич, К. П. Победоносцев, М. Н. Погодин, А. У. Порецкий, Н. Н. Страхов, А. К. Толстой, Л. Н. Толстой, Ф. И. Тютчев, в 1880-1900-е годы - К. Н. Леонтьев, В. В. Розанов, В. С. Соловьёв и др.

Несмотря на поддержку «Гражданина» частью высшей бюрократии, издание часто подвергалось взысканиям со стороны органов цензуры (главным образом за резкие высказывания по внутри- и внешнеполитическим вопросам и критику некоторых министров) в виде неоднократных «строгих внушений» его редактору со стороны министра внутренних дел, временного запрета розничной продажи (1873 и дважды в 1888 годах), предостережений (1874, 1876, 1877, 1878, 1885, 1888, 1893, 1896, 1902 годы) и приостановки издания (дважды в 1876; 1877, 1878,1896 годах - в целом на 1 год).

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