«Гражданин»

«Граждани`н» — российский политический и литературный журнал-газета консервативной направленности. Издавался в 1872—1879 и 1882—1914 в Санкт-Петербурге. Основателем, фактическим руководителем и постоянным автором был князь В. П. Мещерский, чиновник министерства внутренних дел, известный крайне правыми взглядами. В 1872—1879 издателями-редакторами «Г.» в разное время были Г. К. Градовский, Ф. М. Достоевский, В. Ф. Пуцыкович. В 1870-е выходил 1 раз в неделю. С 1882 редактировался помимо Мещерского К. Ф. Фи­липпеусом и М. Н. Назаровым. С 1882 выходил 1—2 раза в неделю, в 1887—1895 — ежедневно. Первоначально издавался на частные пожертвования, в царствование Александра III субсидировался государством. «Г.» имел репутацию крайне правого издания, пропагандировавшего идеи самодержавия, православия, русской самобытности и национальных интересов. Несмотря на это, неоднократно испытывал преследования со стороны цензуры по причине смелых высказываний, шедших порой вразрез с политикой правительства. Авторами и людьми близкими к редакции «Г.» в разное время были: К. П. Победоносцев, Ф. М. Достоевский, Ф. И. Тютчев, Н. Н. Страхов, М. П. Погодин, К. Н. Леонтьев, В. В. Розанов и др. Прекратил суще­ствование в связи со смертью Мещерского. Лит.: Леонов М. М. Салон В. П. Мещерского: Патронат и посредничество в России XIX—XX вв. Саратов, 2009; Петров С. В. В. П. Мещерский и его газета «Гражданин»: проблемы взаимоотношений консервативной публицистики и власти в 80-е — начале 90-х гг. XIX в. // Книжное дело в России в XIX — начале ХХ века. Вып. 12. СПб., 2004; Федоренко Б. В. К истории газеты-журнала «Гражданин» // Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 11. М., 1994; Чернуха В. Г. Правительственная политика в отношении печати. 60—70-е годы XIX в. Л., 1989.