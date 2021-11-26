ГРАНАТ

ГРАНАТ - кни­го­из­да­те­ли , братья.

Из ку­печеской семьи. Александр Наумович [1(13).6.1861, Одесса - 7.9.1933, Москва], окончил Рижское политехническое училище (1886), до 1892 года работал инженером-механиком в Москве, позднее владел бумагокрасильной и аппретурной фабрикой в селе Покровское-Глебово, близ Москвы.

Игнатий Наумович (псевдоним И. Грей) [31.7(12.8).1863, Могилёв - 29.12.1941, Москва], окончил юри­дический факультет Московского университета (1886), с 1910 года профессор политической экономии там же; автор книг «Рабочий вопрос и земельная реформа» (1906), «К вопросу об обезземеливании крестьянства в Англии» (1908), «Классы и массы в Англии в их отношении к внешней торговле» (1927).

В 1892 братья Гранат создали издательское товарищество «Бр. А. и И. Гранат и К0».

А.Н. Гранат занимался главным образом производственными вопросами, а И. Н. Гранат фактически являлся главным редактором издательства. В апреле 1917 они совместно со своими компаньонами Я. А. Галяшкиным и А. К. Дживелеговым преобразовали товарищество в ак­цио­нер­ное общество «Русский библиографический институт братья И. и А. Гранат и К0», которое с 1923 года финансировалось государством.

В 1892 братья Гранат приобрели издательские права на «Настольный энциклопедический словарь», выпускавшийся с 1890 товариществом «А. Гербель и К0», увеличили объём словаря и в 1895 завершили его издание (тома 1-8), в 1894-1903 выпустили ещё 5 изданий этого словаря (4-е - переработанное, 5-е и 6-е - дополненные). Главное издательское предприятие братьев Гранат - «Энциклопедический словарь» (формально - 7-е, совершенно переработанное издание «Настольного энциклопедического словаря»; тома 1-55, 57-58, 1910-48; 56-й том не вышел по цензурным соображениям; тома 55, 57, 58 - тематические). От других энциклопедических изданий новый словарь отличали многочисленные «текстовые прибавления» с отдельной нумерацией страниц: статьи по специальным вопросам (иногда фактически самостоятельные исследования), своды биографий, статистические обзоры, хронологические и библиографические указатели - «Указатель библиографических пособий» (в томе 6), «Биобиблиографический указатель новейшей русской беллетристики (1861-1911)» (в томе 11; содержит около 600 статей о писателях, поэтах и драматургах), «Основные идеи геометрии» (в томе 13), «Члены Государственной думы 1-го, 2-го и 3-го созыва» (в томе 17), «Члены Государственного совета с 1801 г.» (в томе 23), «Хронология России» (в томе 36, часть 6), «Автобиографии революционных деятелей русского социалистического движения 70-80-х годов» (в томе 40), «Деятели СССР и Октябрьской революции» (в томе 41; последние два приложения репринтированы в 1989 издательством «Советская энциклопедия» под названием «Деятели СССР и революционного движения России») и др. Издательство братьев Гранат выпустило также книги по истории и искусству:«История XIX в.» Э. Лависса и А. Рамбо (тома 1-8, 1905-07), «История германской социал-демократии» Ф. Меринга (тома 1-4, 1906-1907), «История нашего времени» под редакторством М. М. Ковалевского и К. А. Тимирязева (тома 1-8, 1910-17), «Украинский народ в его прошлом и настоящем» под редакторством Ф. К. Волкова, М. С. Грушевского и др. (тома 1-2, 1914-16), «Великая французская революция» А. Олара (1906), «Главные течения русской живописи XIX века в снимках с картин» П. Н. Ге (тома 1-2. 1903-04), «Главные течения иностранной живописи XIX века в гелиогравюрах» Р. Мутера (1905) и др. Постоянным художником издательства являлся Л. О. Пастернак. В 1939 году издательство братьев Гранат вошло в состав Государственного института «Советская энциклопедия», который издал 7-ю часть 36-го тома, а также 54-й и 58-й тома словаря братьев Гранат.

Иллюстрации:

И. Н. Гра­нат. Архив БРЭ;

А. Н. Гра­нат. Архив БРЭ.