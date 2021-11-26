ГОРДИН ЯКОВ
ГО́РДИН Я́КОВ - еврейский драматург.
Писал на идише и на русском языке. Образования не получил; с 1870 года публиковал в одесских и петербургских изданиях рассказы из еврейской жизни. В 1880 году создал в Одессе Духовно-библейское братство, ставившее целью реформировать жизнь евреев в соответствии с учением Л. Н. Толстого. Преследования братства со стороны правительства вынудили Гордина в 1890 году эмигрировать в США.
Известность Гордину принесла пьеса «Еврейский король Лир» («Дер идишер кениг Лир», 1900 год). В своих драмах (главным образом на тему семейных отношений) Гордин нередко использовал сюжеты пьес Ф. Шиллера, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, Г. Ибсена, Г. Гауптмана и других, придавая им еврейский колорит. Популярностью пользовались пьесы «Миреле Эфрос» (1898 год, на русской сцене - «Мирра Эфрос»), ставшая классикой еврейского театра; «Бог, человек и сатана» («Гот, менч ун тайвл», 1900 год; в русском переводе - «Сатана», 1909 год), «Сиротка» («Ди иесойме», 1903 год). Мелодраматические сюжеты, яркие характеры, эмоциональные диалоги пьес Гордина привлекали к ним интерес театров во многих странах (в том числе театра Корша в Москве); многие были экранизированы.
Сочинения:
Але шрифтен. Нью-Йорк, 1910. Т. 1–4; Драмы. СПб., 1910.