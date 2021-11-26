ГЕРБЕЛЬ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ГЕРБЕЛЬ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский поэт, переводчик, издатель, библиограф.

Сын офи­це­ра. Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1846 году. Окон­чил Не­жин­ский ли­цей (1847 год). До 1859 года на­хо­дил­ся на во­енной служ­бе. С начала 1850-х годов пуб­ли­ко­вал в пе­рио­ди­ке пе­ре­во­ды про­из­ве­де­ний Ф. Шил­ле­ра, Дж. Бай­ро­на , У. Шек­спи­ра, Т.Г. Шев­чен­ко, Е.П. Гре­бён­ки, А. Миц­ке­ви­ча и др.; вы­пол­нил сти­хотворный пе­ре­вод «Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве» (опубликовал под заглавием «Игорь, князь Се­вер­ский», 1854 год). Под­го­то­вил и из­дал с при­ме­ча­ния­ми и биб­лио­гра­фи­ей со­б­ра­ния со­чи­не­ний Шил­ле­ра, Бай­ро­на, Шек­спи­ра, Э.Т.А. Гоф­ма­на, И.В. Гё­те ; вы­пус­тил ан­то­ло­гии: «По­эзия сла­вян» (1871 год), «Рус­ские по­эты в био­гра­фи­ях и об­раз­цах» (1873 год), «Анг­лий­ские по­эты в био­гра­фи­ях и об­раз­цах» (1875 год), «Не­мец­кие по­эты в био­гра­фи­ях и об­раз­цах» (1877 год). За гра­ни­цей Гербель из­дал за­пре­щён­ные в Рос­сии про­из­ве­де­ния А.С. Пуш­ки­на (1861 год, 1870 год), К.Ф. Ры­лее­ва (1861 год), де­каб­ри­стов (1862 год).