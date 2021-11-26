ГАРТМАН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГАРТМАН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский ар­хи­тек­тор, ри­со­валь­щик, сце­но­граф, академик ар­хи­тек­ту­ры пе­тербургской Академии Художеств (1870 год).

Учил­ся в пе­тербургской АХ (1852-1861 годы). Изу­чал стро­ительное де­ло под руководством сво­его дя­ди - П. Ге­миль­е­на. В 1863-1868 годы пен­сио­нер АХ в Гер­ма­нии, Фран­ции, Ита­лии (ис­пол­нил мно­го ка­ран­даш­ных за­ри­со­вок и ак­ва­ре­лей - па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры, народных ти­пов и сцен улич­ной жиз­ни). По воз­вра­ще­нии в Санкт-Пе­тер­бург вы­пол­нил про­ек­ты оформ­ле­ния Все­российской ма­ну­фак­тур­ной вы­став­ки, эс­ки­зы де­ко­ра­ций и кос­тю­мов для по­ста­нов­ки опер, в том числе «Рус­лан и Люд­ми­ла» М.И. Глин­ки и «Вра­жья си­ла» А.Н. Се­ро­ва в Ма­ри­ин­ском те­ат­ре (обе 1871 года). С 1871 года в Мо­ск­ве, ра­бо­тал над оформ­ле­ни­ем 1-й Все­российской по­ли­тех­нической вы­став­ки (1872 год; в том числе по­стро­ил из де­ревянных раз­бор­ных кон­ст­рук­ций Народный те­атр и па­виль­он Во­енного от­де­ла).

Ро­до­на­чаль­ник фольк­лор­но­го ва­ри­ан­та рус­ско­го сти­ля ; ши­ро­ко ис­поль­зо­вал мо­ти­вы кре­сть­ян­ско­го искусства для кра­соч­но­го ор­на­мен­таль­но­го уб­ран­ст­ва зда­ний. За­ни­мал­ся книж­ной ил­лю­ст­ра­ци­ей (книга «Куз­не­чик-му­зы­кант» Я.П. По­лон­ско­го, 1863 год, и др.), вы­пол­нял эс­ки­зы юве­лир­ных из­де­лий, ме­бе­ли и др. (фут­ляр для ча­сов «Из­буш­ка на курь­их нож­ках»). Сре­ди основных про­из­ве­де­ний - со­з­дан­ные по за­ка­зам се­мьи Ма­мон­то­вых: за­го­род­ный дом в селе Ки­рее­во (1871 год), ти­по­гра­фия и до­ход­ный дом в Мо­ск­ве (1872 год), про­ект «Сту­дии» для усадь­бы Аб­рам­це­во (1872-1873 годы). Ряд ра­бот Гартмана экс­по­ни­ро­вал­ся на Все­мир­ной вы­став­ке в Ве­не (1873 год). Се­рия его ак­ва­ре­лей, де­мон­ст­ри­ро­вав­ших­ся на по­смерт­ной вы­став­ке (1874 год), по­слу­жи­ла те­мой фортепианого цик­ла «Кар­тин­ки с вы­став­ки» М.П. Му­сорг­ско­го.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)