ФЕДОТОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

Русский художник-реалист, прославившийся сатирическими жанровыми полотнами.

Становление

Отец – Андрей Илларионович, военный, получивший дворянский титул за службу в екатерининской армии, титулярный советник. Мать – Наталья Алексеевна, в девичестве Калашникова. С 1826 года мальчик проходил обучение в 1-м Московском кадетском корпусе, став через четыре года унтер-офицером, а спустя еще несколько лет – фельдфебелем. Обладая склонностью к естественным наукам, юноша также любил живопись. Выпустившись с отличием, Федотов стал прапорщиком в 1833 году, после чего вплоть до 1844 года служил в гвардейском Финляндском полку столицы. При этом Павел Андреевич не оставил свое увлечение живописью, беря уроки в Академии художеств и создавая портреты офицеров и знакомых. В 1837 году из-под его кисти вышла картина «Встреча великого князя», отобразившая приветствие великого князя Михаила Павловича в Красносельском военном лагере. За нее Федотов получил от князя перстень с бриллиантами. Следующее полотно «Освещение знамен в Зимнем дворце, обновленном после пожара», продемонстрированное Николаю I , привело к желаемой отставке молодого офицера (в чине капитана), который мог теперь сосредоточиться на любимом деле. Кроме всего прочего, он получил содержание из царской казны, хотя оно далеко не покрывало всех необходимых расходов художника.

Творчество

Ведя довольно скудную жизнь в столице, Федотов не предавался отчаянию. Он продолжал посещать Академию художеств. Здесь, как и дома, он создавал работы на батальные темы, которые пользовались популярностью в николаевскую эпоху. Видевший работы художника баснописец Иван Крылов отметил в письме к нему, что его наблюдательность и остроумный взгляд, знание жизни гораздо больше пригодились бы в живописи жанровой. Отчасти именно этот совет подтолкнул Федотова к данному творческому повороту. Вскоре он создал «Свежего кавалера» (1846) и «Разборчивую невесту» (1847), после чего продемонстрировал их Карлу Брюллову . Последний высоко оценил талант художника, способствовав выдвижению Федотова на звание академика. После окончания третьей своей жанровой картины «Сватовство майора» (1848), Павел Андреевич представил все три полотна, сатирически высмеивающие низменные настроения и неприглядные аспекты русской действительности, на академической выставке 1848 года. Они получили высокие отзывы критиков, сам художник, по праву признанный впоследствии отцом критического реализма в отечественной живописи, был произведен в академики и получил широкую известность. Все это также несколько поправило финансовое положение Федотова, получавшего теперь также 300 руб. в год из казны. В 1850 году состоялась персональная выставка художника в Москве, прошедшая крайне успешно. В то же время Павел Андреевич стал писать не только сатирические («Завтрак аристократа», 1851), но и лирические произведения (например, портрет Надежды Жданович, 1849).

При всем признании Федотов зачастую сталкивался с противодействием цензуры. Так, например, был закрыт «Иллюстрированный альманах» Николая Некрасова , где художник выполнял иллюстрации. Само творчество мастера, в том числе литературное (он писал поэмы, басни, стихи), не осталось без внимания цензурного комитета. Некоторые печальные настроения этого периода, ощущение абсурдности жизни отразились в федотовских работах «Вдовушка» (1851-1852), неоконченных «Игроках» (1852) и «Анкор, еще анкор» (1852).

Здоровье также стало подводить мастера: портилось зрение, мучили головные боли, да и душевное состояние оставляло желать лучшего, часто художник вел себя странно. В 1852 году стало ясно, что Павел Андреевич психически болен. Коллеги и близкие устроили его в одну из столичных больниц, лечение там оплачивалось казной. Однако ничего не помогало. Осенью 1852 года Федотов скончался в больнице Всех Скорбящих Радости. Был погребен на Смоленском кладбище, в 1936 году перезахоронен на кладбище Александро-Невской лавры .