ДУНИН-МАРЦИНКЕВИЧ ВИНЦЕНТ
ДУНИН-МАРЦИНКЕВИЧ ВИНЦЕНТ (Викентий Иванович) - белорусский драматург, поэт.
Писал на польский и белорусских языках. Родился в семье мелкопоместного дворянина, учился на медицинском факультете Санкти-Петербургского университета. С 1840 года жил в основном в своём имении Люцинка, где организовал театральную труппу. Основоположник белорусского театра, автор пьес, заложивших основу национального репертуара: «оперы» «Крестьянка» («Сялянка», 1846 год, музыка С. Монюшко; поставлена в 1852 году в Минске труппой Дунина-Марцинкевича, исполнившего роль Наума), остросатирических фарсов-водевилей «Пинская шляхта» (1866 год), «Сватовство» («Залёты», 1870 год; обе запрещены цензурой, опубликован в 1918 году) и др.
Некоторые пьесы Дунин-Марцинкевич отражают характерное для Белоруссии середины XIX века двуязычие: представители высших сословий говорят в них по-польски, крестьяне - по-белорусски. Писал также поэмы, отображающие деревенский быт, стихотворения, многие из которых стали популярными песнями. Перевёл на белорусский язык поэму «Пан Тадеуш» А. Мицкевича. Имя Дунина-Марцинкевича присвоено Могилёвскому областному театру драмы и комедии в Бобруйске.
Сочинения:
Творы. Мiнск, 1984.