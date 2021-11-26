ДУМА
ДУМА - лиро-эпический жанр украинского словесно-музыкального фольклора.
Генетически восходит к причитаниям, былине, дружинному сказанию; историческая основа сближает думу с исторической песней. Структурные особенности думы - астрофичность, деление на интонационно-смысловые периоды, устойчивая 3-частная композиция (зачин, повествовательное ядро, обращение к слушателям), использование свободного стиха с неравным количеством слогов (от 4 до 30).
Известно около 50 сюжетов (более чем в 300 вариантах) преимущественно героико-патриотического, а также социально-бытового содержания. Термин «дума» впервые зафиксирован в XVI веке ; наиболее ранний известный образец думы - «Козак Голота» (1684 год). В думе отразились драматические события украинской истории: татарско-турецкая и польская экспансия, сословные и религиозные конфликты, национально-освободительная война под предводительством Б. М. Хмельницкого, возникновение и упадок казацкой государственности. Некоторые образцы думы отразили черты народного быта и традиционного семейного уклада.
Мелодика импровизационная, с интонациями плача; содержащийся в зачине («заплачке») мелодический оборот варьируется в последующих построениях. Характерный лад - дорийский с повышенной IV ступенью. Традиционное исполнение - речитативное (реже мелодическое) сольное пение в сопровождении бандуры (кобзы) или колёсной лиры. В XVII - начале XX веков думы были широко распространены в творчестве профессиональных музыкантов-сказителей, среди самых знаменитых - бандуристы (кобзари) О. Вересай, М. Кравченко, Е. Мовчан.
Поэтика думы повлияла на творчество К.Ф. Рылеева, Н. В. Гоголя, Т. Г. Шевченко, Е. П. Гребёнки и других. Среди собирателей и исследователей думы - Н. А. Цертелев, М. А. Максимович, Н. И. Костомаров, М. П. Драгоманов, В. Б. Антонович, И. Я. Франко, П. Г. Тычина, М. Ф. Рыльский, Н. В. Лысенко, Ф. М. Колесса и другие.