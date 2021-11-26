ДЕНИСОВ-УРАЛЬСКИЙ Алексей Кузьмич

Российский живописец , резчик по камню.

Сын и уче­ник ураль­ско­го кам­не­рез­чи­ка Кузь­мы Оси­по­ви­ча Де­ни­со­ва (?–1882); обу­чал­ся в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ в С.-Пе­тер­бур­ге (до 1891). Один из ор­га­ни­за­то­ров Об-ва лю­би­те­лей изящ­ных ис­кусств в Ека­те­рин­бур­ге (1896), Об-ва со­дей­ст­вия раз­ви­тию и улуч­ше­нию кус­тар­но­го и шли­фо­валь­но­го про­из-ва «Рус­ские са­мо­цве­ты» в С.-Пе­тер­бур­ге (1912); был так­же вла­дель­цем раз­ра­бо­ток ураль­ских кам­ней и ма­га­зи­на кам­не­рез­ных из­де­лий в С.-Пе­тер­бур­ге (до 1917). По­се­тил Па­риж (1889, 1910), так­же Бер­лин и Мюн­хен. Дол­гие дру­же­ские от­но­ше­ния свя­зы­ва­ли Д.-У. с Д. Н. Ма­ми­ным-Си­би­ря­ком. Жи­во­пис­ные ра­бо­ты Д.-У. – в тра­ди­ци­ях рус. пе­ре­движ­ни­чест­ва; влия­ние А. И. Ку­инд­жи за­мет­но в ис­поль­зо­ва­нии эф­фек­тов не­обыч­но­го ос­ве­ще­ния. Пи­сал пре­им. пей­за­жи Ура­ла (св. 400, ок. 1 тыс. этю­дов), в т. ч. ин­ду­ст­ри­аль­ные. Наи­бо­лее из­вест­ная кар­ти­на – «Лес­ной по­жар» (не­од­но­крат­но по­вто­ре­на ху­дож­ни­ком; се­реб­ря­ная ме­даль на Все­мир­ной вы­став­ке 1904 в Сент-­Луи­се, США). Мно­го ра­бо­тал в тра­диц. ураль­ской резь­бе по кам­ню: «на­бор­ные кар­ти­ны», «гор­ки» (ху­дож. экс­по­зи­ция из кам­ней), рель­еф­ные кар­ты Ура­ла, так­же чер­ниль­ни­цы-«гро­ты», ва­зы, шка­тул­ки, пас­халь­ные яй­ца, ста­ту­эт­ки и пр. из по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней (яш­ма, ма­ла­хит, гор­ный хру­сталь, ла­зу­рит, хал­це­дон и др., с вклю­че­ни­ем изум­ру­дов и сап­фи­ров). Б. ч. рез­ных ра­бот Д.-У. и со­б­ран­ная им кол­лек­ция ми­не­ра­лов хра­нят­ся в Ми­не­ра­ло­гич. му­зее Перм­ско­го ун-та.

Иллюстрация:

А. К. Де­ни­сов-Ураль­ский. «Ши­хан». 1901.

Архив БРЭ.