ДЕНЬЕР Андрей Иванович (наст. имя и фам. ‒ Генрих Иоганн Денир, Denier)

Российский фо­то­граф и жи­во­пи­сец .

Сын швейц. под­дан­но­го. Обу­чал­ся в пе­терб. АХ (1840–49) у К. П. Брюл­ло­ва (зва­ние не­класс­но­го ху­дож­ни­ка по­лу­чил в 1851). Один из пер­вых фо­то­гра­фов в Рос­сии, в 1851 от­крыл «Да­ге­ро­тип­ное за­ве­де­ние ху­дож­ни­ка День­е­ра» в С.-Пе­тер­бур­ге (в нём в 1857 ра­бо­тал ре­ту­шё­ром И. Н. Крам­ской ), но вско­ре пе­ре­шёл на мок­ро­кол­ло­ди­он­ный про­цесс. С 1860 при­двор­ный фо­то­граф. Изо­бре­та­тель осо­бо­го спо­со­ба порт­рет­ной съём­ки, в ко­то­ром на 1 от­пе­чат­ке со­вме­ща­лись 2 по-раз­но­му экс­по­ни­ро­ван­ных не­га­ти­ва (т. н. эф­фект День­е­ра). Кри­ти­ка от­ме­ча­ла то­наль­ное бо­гат­ст­во и пла­стич­ность фо­то­гра­фич. про­из­ве­де­ний Д., пред­став­лен­ных на вы­став­ках пе­терб. АХ (вме­сте с его жи­во­пис­ны­ми порт­рета­ми). Уси­лия­ми Д. сфор­ми­ро­ва­лось от­но­ше­ние к фо­то­гра­фии как к иск-ву; его сним­ки от­ме­че­ны ме­да­лью на фо­то­гра­фич. вы­став­ке в Бер­ли­не (1865). Вер­ши­ной твор­че­ст­ва Д. стал «Аль­бом фо­то­гра­фи­че­ских порт­ре­тов ав­гу­стей­ших особ и лиц, из­вест­ных в Рос­сии» (из­дан в 1865 в фор­ме 12 вы­пус­ков) – в т. ч. порт­ре­ты Н. А. Не­кра­со­ва , Ф. И. Тют­че­ва, Т. Г. Шев­чен­ко, так­же фо­то­сним­ки пред­ста­ви­те­лей разл. эт­нич. групп. Ав­тор груп­по­во­го фо­то­порт­ре­та рус. ху­дож­ни­ков (П. А. Брюл­лов, Н. А. Яро­шен­ко , В. Е. Ма­ков­ский , И. Е. Ре­пин, А. И. Ку­инд­жи, В. М. Вас­не­цов и М. П. Клодт).

Автор статьи: А. Н. Лав­рен­ть­ев.

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