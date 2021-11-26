БОГДАНОВ-БЕЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Выдающийся русский живописец, портретист, жанрист, мастер пейзажа, действительный член Российской Академии художеств.

Н. П. Богданов-Бельский родился в 1868 году в д. Шитики Бельского уезда Смоленской губернии, в семье бедной батрачки. С детства любил рисовать подручными средствами, вырезал из дерева фигурки животных. Талантливого мальчика, проучившегося два года в народной школе села Шепотово Бельского уезда, учитель-священнослужитель направил в школу С. А. Рачинского – выдающегося русского педагога, ученого, благотворителя. Школа находилась в с. Татево Бельского уезда Смоленской губернии. Известная картина Богданова-Бельского «У дверей школы» изображает момент первой встречи будущего художника с новой жизнью в стенах этого учебного заведения. При поступлении юному Николаю пришлось выдержать экзамен. Его попросили нарисовать в профиль портрет одного из учителей, и рисунок поразил всех удивительным сходством с оригиналом. Мальчик был принят в знаменитую Татевскую народную школу Рачинского, где и проучился с 1878-го по 1882 год. Там талантливый ученик был на особом счету у С. А. Рачинского и его сестры В. А. Рачинской, проживал в их доме. После окончания школы был направлен учиться в иконописную школу при Троице-Сергиевой лавре, а затем в 1884 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Обучение художника осуществлялось стараниями учителя Рачинского и полностью за его счет.

Учителями Богданова-Бельского в училище были В.Д. Поленов, И.М. Прянишников, Е.С. Сорокин, В.Е. Маковский. Работы юного живописца были отмечены преподавателями, получали награды. В возрасте шестнадцати лет Богданов-Бельский снова приехал в Татево, много работал, живя в доме Рачинских. Большинство картин художника 1890–1900-х годов в жанре пейзажа, а также портреты деревенских детей были написаны художником в Татеве, в родной и знакомой среде. Позже, в эмиграции, Богданов-Бельский снова будет возвращаться к любимым им деревенским школьным сюжетам.

Пейзаж «Еловый лес» Богданова-Бельского, написанный в Татеве, был оценен Поленовым и Левитаном. Картина сразу была куплена с выставки предпринимателем В. Г. Сапожниковым. На этой же выставке в Москве были проданы еще пять картин художника на сумму 325 рублей. С 18 лет Николай отказался от стипендии С. А. Рачинского в 25 рублей ежемесячно, стараясь зарабатывать на жизнь своим трудом. Однако Рачинский всю свою жизнь опекал своего ученика, поддерживал с ним переписку.

Одна из первых серьезных работ Богданова-Бельского – картина «Будущий инок» (1889), в которой художник изобразил одного из учеников Татевской школы перед важным жизненным выбором. Картина была написана для получения звания «классного художника» и заработала Большую серебряную медаль. Полотно, завоевавшее симпатии публики, сразу купил меценат-коллекционер К. Т. Солдатенков. Но Богданов-Бельский уступил просьбе императрицы Марии Федоровны, также пожелавшей приобрести картину, и полотно с разрешения Солдатенкова было передано государыне.

В 1890 году художник совершил путешествие в Константинополь и на Афон, где проникся духом афонского подвижничества, красотой южной природы. Там им были написаны пейзажи-этюды «У берегов Афона», «Морской прибой» и, возможно, икона святого Андрея Тотемского.

В 1890-е годы Богданов-Бельский принимал активное участие в работе Товарищества передвижных художественных выставок, а с 1895 года стал его членом. В это время им были написаны злободневные произведения «Переселенцы», «Проводы новобранца» (1898), «На пароме», «Вести с войны. За чтением газеты» (1905), «Новые хозяева» (1913). И все же «детские» картины художника на сюжеты татевской жизни удавались ему лучше всего. Жанровые произведения 1890-1910-х годов - «Новая сказка», «У дверей школы», «У больного учителя» «Проба голосов», «Дети за пианино», «Ученицы», «Именины учительницы», «Деревенские друзья» - были посвящены прекрасным образам крестьянских девочек и мальчиков, искренних в своей дружбе, стремлении к знаниям, заботе друг о друге. На них было изображено будущее уже новой России. Многие герои картин Богданова-Бельского стали впоследствии фронтовиками, партизанами, защитниками Родины.

В 1890-1900-х годах художник жил в Петербурге, где учился в Академии художеств, работал в мастерской И. Репина, участвовал в зарубежных выставках.

Работы художника публиковались в журналах «Нива», «Художественные сокровища России», «Столица и усадьба»; приобретались Третьяковской галереей, Русским музеем, многими провинциальными художественными музеями, где они хранятся и поныне. Многие полотна художника за все время его творчества были также куплены частными коллекционерами, и местонахождение их не известно.

В те же годы художник путешествовал по Европе, побывал в Париже, Германии, Италии.

В 1902 году в Петергофе Богданов-Бельский писал портрет великого князя, 10-летнего мальчика Дмитрия Павловича. Чуть позже он создал портрет императрицы Марии Федоровны. А в 1904-1908 годах художник работал над портретом государя-императора по его личному заказу. По некоторым сведениям, в то время как Николай II позировал художнику, тот рассказывал ему о татевской школе, крестьянских детях, С. А. Рачинском. При последней встрече с государем в Петергофском дворце император пожал художнику руку со словами: «Очень доволен. Благодарю. Я надеюсь, что эта ваша работа будет не последней». Вторую часть свое фамилии «Бельский» художник получил от императора Николая II, впервые назвавшего его таким образом.

С 1913-го по 1918 год Богданов-Бельский был председателем Общества А.И. Куинджи, на средства которого устраивались выставки, художественные конкурсы, награждались лучшие учеников Академии художеств, осуществлялась помощь армии в Первую мировую войну.

Дальнейший период творчества Богданова-Бельского был связан с местечком Удомля (Тверская область), где он жил на даче Аракчеевых, в усадьбе Ушаковых на озере Островно, на даче художников «Чайка». В Удомельском крае Богдановым-Бельским были написаны картины «Девочка с фонарем» (1908), «Дети» (1910), «Девочка среди берез» (1919) и другие.

После Октябрьской революции, в 1919 году, Богданов-Бельский эмигрировал в Латвию, жил в Риге до 1941 года. Воспитанник традиционной православной школы Рачинского, патриот-христианин, Богданов-Бельский не смог смириться с новым строем, разрушавшим многовековые устои русского общества.

В Латвии Богданов-Бельский продолжал писать. Там были созданы цикл картин «Дети Латгалии», пейзажи Латвии и натюрморты. В 1924 году в Риге Богданов-Бельский написал картину «Бывший защитник Родины», изображавшую русского офицера, изгнанника и скитальца, вынужденного продавать газеты на рижской улице.

Выставки Богданова-Бельского в это время проходили в Риге, Праге, Копенгагене. Также художник участвовал в первой советской выставке в Америке в 1924 году.

Во времена эмиграции художник состоял в Риге членом совета Русского драматического театра и Русского клуба, был одним из организаторов литературно-театрального общества, членом Общества охотников, участником Кружка ревнителей русской старины.

Осенью 1935 года Богданов-Бельский написал в Дубровнике портрет Сербского патриарха Варнавы, воспитанника Петербургской духовной академии. Там же были написаны пейзажи «Русская церковь в Рагузе», «Старые ворота Рагузы», «Дорога святого Иакова в Рагузе».

В апреле 1941 года картина Н.П. Богданова-Бельского «Пастушок Прошка» (1939) экспонировалась в Москве. Это была его последняя прижизненная выставка.

Талантливый художник не оставил после себя наследников. Первый брак с учительницей Натальей Антоновной распался в 1921 году. Облик жены художник отобразил в картинах: «У больной учительницы», «Именины учительницы». Последней спутницей жизни стала Антонина Максимилиановна Эрхард, с которой он обвенчался в 1932 году в Риге. В конце войны жена художника увезла его в Берлин на операцию. 19 февраля 1945 года во время бомбежки Н.П. Богданов-Бельский умер. Похоронен Н. П. Богданов-Бельский на русском православном кладбище Тегель в Берлине.

Работы художника находятся в собраниях:

- Государственная Третьяковская галерея, Москва

- Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

- Таганрогский художественный музей

- Пражская национальная галерея

- Латвийский Национальный художественный музей, Рига

- БУ ХМАО - Югры "Государственный художественный музей", Ханты-Мансийск