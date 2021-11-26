АРЦРУНИ Григор Еремеевич (Григорий Иеремиевич)

Армянский публицист , философ и экономист.

Псевдонимы: Ниобе, А. Асиани, Э. Шатираваци. Сын известного армянского общественно-политического деятеля Е. Арцруни. Учился в Московском и Петербургском университетах и за границей, получил степень доктора филосовских наук (1869). В 1870 в Тифлисе стал заместителем инспектора армянских жен­ских школ. В 1872 основал газету «Мшак» («Труженик») на армянском языке, сыгравшую большую роль в политической и культурной жизни армянского народа. Сторонник капиталистического развития Армении . Один из руководителей движения за освобождение армянского населения Турции . Автор произведений, посвященных литературоведческим, психологическим и педагогическим вопросам: «Здесь и там» (1890), «Эвелина» (1891), «Гюлизар» (опубликовано в 1912), а также исследований «Социальное положение армян в Турции» (1878) и «Экономическое положение турецких армян» (1880).

Автор статьи: Цыганова Л.А.