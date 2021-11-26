АПРАКСИН АНТОН СТЕПАНОВИЧ

Ранние годы

Антон Степанович родился 3 октября 1817 г. Отец – генерал от кавалерии, командир Кавалергардского полка граф Степан Федорович Апраксин; мать – герцогиня Елена Антоновна Серра-Каприоли. Свое имя А. получил в честь деда – неаполитанского дипломата герцога Антонио Серра-де-Каприола.

Обучался на дому. В декабре 1834 г. был отдан в образовательное учреждение.

Военная карьера

Избрал военную службу. В январе 1837 г. произведен в корнеты. С 1840 г. – поручик. Служил в Кавалергардском полку. В феврале 1841 г. переведен в состав Владимирского уланского полка. Однако уже в середине апреля состоялся его перевод обратно в Кавалергардский полк.

С 1843 г. – штабс-ротмистр. Получил назначение на должность командира 6-го эскадрона. С июля 1852 г. – полковник. В марте 1854 г. закончил службу в эскадроне.

С 1855 г. – командир 1-го дивизиона. В августе следующего года повышен до флигель-адъютанта. С марта 1860 г. – командир Александрийского гусарского полка. Уже в апреле месяце А. присвоили следующий чин генерал-майора. Оставив службу в гусарском полку, А. вошел в свиту Его Императорского Величества. Получил шталмейстера. Занимался подавлением крестьянского восстания в с. Бездна Казанской губернии в 1861 г.

Общественная жизнь и увлечения

Унаследовал от отца большое состояние. Однако из-за пожара в Апраксином и Щукином дворах потери графа составляли десятки миллионов рублей. Восстанавливая питерский рынок, А. заложил храм во имя Воскресения Христова, выполненный в византийском стиле, который освятили 24 июня 1894 г.

Был известен своей благотворительностью. На его средства в Санкт-Петербурге, было построено здание благотворительных учреждений, в котором начали действовать богадельня для вдов и ремесленная школа для сирот нижних чинов.

В конце 1870-х гг. А. организовал строительство столичного частного театра, проект которого подготовил архитектор Л. Ф. Фонтан. Когда в августе 1901 г. здание театра сгорело, его восстановлением занялась уже вдова А. В итоге в 1902 г. театр заработал вновь.

А. увлекался воздухоплаванием. В 1884 г. он подготовил научную работу, посвященную передвижению аэростатов. При жизни А. занимался сооружением аэростатов, которые были подготовлены на Охте и Волковом поле, однако закончены они так и не были.

Скончался А. 2 января 1899 г.

Семья

Супруга – Мария Дмитриевна Рахманова. Вместе с супругом помогала неимущим. В 1909 г. передала попечительству о слепых ведомства императрицы Марии Федоровны землю в Мурзинке под сооружение убежища на 50 слепых женщин. После смерти А. жила в столице, затем отбыла за границу. В 1920 г. стала супругой Алексея Густавовича Кнорринга.

Сохранились сведения о сыне А. Степане. Был камергером. Его супруга – княжна Анна Николаевна Баратова. Известно, что у А. была дочь. Но данных о ней не сохранилось.