0 видео из 0

Заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ и кандидат исторических наук Сергей Засорин расскажет об удивительной эпохе – рубеже XIX и ХХ веков, когда уходило Новое время и приходила Новейшая эпоха. Он поможет разобраться в особенностях экономики, политики, духовности, которые помогли этот переход превратить в период невероятных противоречий, конкуренции, сдвига, контраста и динамики. Что помогало России удерживаться в роли мирового аграрного лидера? Как стране удалось вернуться в серьезную мировую политику? Как образовалась Антанта? Какие отношения у России сложились с Великобританией? Ответы на эти и другие вопросы – в новой лекции.