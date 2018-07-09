Русский Шерлок Холмс – кто он? Кто из нас не любит детективы? Кто до дыр не зачитывал книги Агаты Кристи, Жоржа Сименона и Конана Дойла? И кто не восхищался героями, такими как мисс Марпл, Эркюль Пуаро и, конечно же, Шерлок Холмс! Сыщики эти были людьми иностранными, и о том, кто для них стал прототипом, знают только особо искушенные литературные критики. А вот о гениальном русском сыщике начала ХХ века многие вообще ничего не знают. Но именно его в Скотланд-Ярде величали русским Шерлоком Холмсом. Сам он себя называл намного скромнее: «главный сыщик Российской империи». Речь идет об Аркадии Францевиче Кошко. Одно его имя наводило ужас на преступников... На чтение: 1 минута

Кто из нас не любит детективы? Кто до дыр не зачитывал книги Агаты Кристи, Жоржа Сименона и Конана Дойла ? И кто не восхищался героями, такими как мисс Марпл, Эркюль Пуаро и, конечно же, Шерлок Холмс! Сыщики эти были людьми иностранными, и о том, кто для них стал прототипом, знают только особо искушенные литературные критики. А вот о гениальном русском сыщике начала ХХ века многие вообще ничего не знают. Но именно его в Скотланд-Ярде величали русским Шерлоком Холмсом. Сам он себя называл намного скромнее: «главный сыщик Российской империи».

Речь идет об Аркадии Францевиче Кошко. Одно его имя наводило ужас на преступников в Риге, Москве, Петербурге, Крыму и Константинополе.

История начиналась очень прозаично. Поскольку Кошко родился в 1867 году в богатой и знатной семье в Минской губернии, то и карьера для него была выбрана военная. Аркадий Францевич поступил учиться в Казанское пехотное юнкерское училище, после окончания которого получил назначение в полк в Симбирске (ныне Ульяновск). Молодого офицера не очень радовала спокойная и беззаботная служба. По складу характера ему хотелось окунуться в более деятельную профессию, которая была бы полезна и в мирное время.

Детские увлечения детективами привели Кошко в криминалистику. В 1894 году он ушел в отставку из армии и оказался рядовым инспектором в рижской полиции. Но уже результаты первых его дел превзошли все ожидания. Молодой сыщик сумел на практике внедрить все лучшее, что только начинало внедряться в европейской криминальной науке, а еще налицо были личная смелость и находчивость. В 1900 году 33-летний Кошко уже начальник Рижской сыскной полиции, через пять лет – заместитель начальника Петербургской сыскной полиции, а уже в 1908-м наш герой возглавил сыск в Москве.

А.Ф. Кошко и начальник Петербургской сыскной полиции В.Г. Филиппов

Кошко, учитывая все тогдашние возможности идентификации личности, создал самую точную для своего времени картотеку преступников. Эта его система была взята на вооружение Скотланд-Ярдом намного позднее. Вот тогда бы и пригодился бы англичанам на практике Шерлок Холмс родом из Бобруйского уезда. Действительно, когда генерал Кошко после революции покинул Россию, именно англичане предлагали ему важный пост. Для того чтобы перейти на эту должность, он должен был принять английское гражданство, но от этого гордый эмигрант отказался.

За время работы в Москве Кошко получил славу и заслуженные награды. Новая должность Аркадия Францевича звучала для сыщика как предел мечтаний: «заведующий уголовным розыском Российской империи». За его честность и порядочность в работе над чистосердечными признаниями к нему соответственно относились в криминальной среде, его уважали и боялись преступники всех мастей. Практически все громкие и сложные дела, которые попадали в руки Кошко, были раскрыты.

В 1913 году в Швейцарии состоялся Международный съезд криминалистов. Там русская сыскная полиция получила самую высокую оценку, она была признана лучшей в мире по раскрываемости преступлений.

Канцелярия 2-го участка Спасской полицейской части

Революция 1917 года завершила карьеру Кошко. Он ушел в отставку, уехал в свое новгородское имение, но вскоре был вынужден скрываться от большевиков, а в конце 1920 года – уехать в эмиграцию. Во Франции в 1923 году он получил политическое убежище. Работы по специальности он не нашел и перебивался случайными заработками.

В наследство Аркадий Францевич оставил три тома воспоминаний, состоящих из коротких и емких рассказов. Они были посвящены наиболее громким расследованиям и имели название «Очерки уголовного мира царской России. Воспоминания бывшего начальника Московской сыскной полиции и заведывающего всем уголовным розыском Империи». В 1995 году по рассказам Кошко был снят многосерийный фильм «Короли российского сыска». Собственно, королем сыска он остается до сих пор, несмотря на все улицы разбитых фонарей.