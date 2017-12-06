Русский Кубертен. Кто на самом деле стоял у истоков олимпийского движения Историк спорта в интервью «Истории.РФ» – о биографии Алексея Бутовского и его вкладе в возрождение Олимпиады. Сегодня имя Алексея Дмитриевича Бутовского знакомо в основном историкам Олимпийских игр. А когда-то оно мелькало в газетах всего мира. Генерал Бутовский был одним из основателей Международного олимпийского комитета (МОК), образованного в 1894 году, и стал первым, кто представлял Россию в этой крупной спортивной организации. Службу в Русской императорской армии Алексей Дмитриевич совмещал с преподаванием. В 1871 году он был назначен воспитателем в Петербургскую военную гимназию, а затем переведен в Главное управление военных учебных заведений. В 1880–90-е годы он много ездил по Европе, где познакомился... На чтение: 2 минуты

Историк спорта в интервью «Истории.РФ» – о биографии Алексея Бутовского и его вкладе в возрождение Олимпиады.

Сегодня имя Алексея Дмитриевича Бутовского знакомо в основном историкам Олимпийских игр. А когда-то оно мелькало в газетах всего мира.

Генерал Бутовский был одним из основателей Международного олимпийского комитета (МОК), образованного в 1894 году, и стал первым, кто представлял Россию в этой крупной спортивной организации.

Службу в Русской императорской армии Алексей Дмитриевич совмещал с преподаванием. В 1871 году он был назначен воспитателем в Петербургскую военную гимназию, а затем переведен в Главное управление военных учебных заведений. В 1880–90-е годы он много ездил по Европе, где познакомился с местными методиками преподавания гимнастических дисциплин.

А.Д. Бутовский

В 1892 году в Париже произошла историческая встреча Бутовского с Пьером де Кубертеном – инициатором возобновления Олимпийских игр и первым президентом Международного олимпийского комитета.

О том, почему Кубертен заметил Бутовского и сам пригласил его в МОК, из-за чего тот добровольно вышел из комитета спустя шесть лет и как вышло, что на первой Олимпиаде в 1896 году в Афинах не было ни одного русского спортсмена, в интервью «Истории.РФ» рассказала доцент кафедры истории физической культуры, спорта и Олимпийского образования Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) Елена Долгополова.

Кубертен знал, какие люди ему нужны

– Елена Федоровна, расскажите, что за личность был этот генерал Бутовский?

– Бутовский заведовал всеми воспитательными учреждениями, где воспитывался военный характер, и постоянно их инспектировал. Он был очень занятой человек. Но в итоге именно он стал первым членом МОК для России. Здесь важен предлог – не «от», а именно «для».

– В чем разница?

– Это связано с тем, что члены МОК, которые работают в России, якобы не зависимы от ее политики, а просто представляют политику МОК в своей стране. Хотя в жизни, как вы понимаете, это происходит не совсем так. Но предлог «для» остается постоянно, эта категория значима и сейчас.

Пьер де Кубертен

– Как произошло знакомство Бутовского с Пьером де Кубертеном?

– Он познакомился с ним, будучи во Франции и изучая постановку физического воспитания в этой стране. Кубертен понимал, какие люди ему нужны. Он видел, что Бутовский – человек образованный и понимающий роль олимпийского движения. И он его пригласил принять в этом участие – по сути, избрал. Тот согласился. Но под вопросом остается то, был ли Бутовский на первом конгрессе МОК, который состоялся в Сорбонне в 1894 году. Судя по всему, он отсутствовал. Но Кубертену это было на руку.

– Почему? Ведь он ценил Бутовского.

– Как я поняла из многих статей, Кубертен считал так: чем меньше споров и разногласий, тем лучше. Он видел, как должно развиваться олимпийское движение в этот начальный период. Но тем не менее членом МОК для России был избран, конечно, наш Алексей Дмитриевич.

Потерянный амулет и потерянная Олимпиада

– Но в 1900 году фамилия Бутовского исчезла из списка членов МОК. Как это случилось?

– Он сам решил выйти из МОК. Здесь есть одна интересная деталь, о которой я иногда рассказываю своим студентам. Бутовский был приглашен на первую Олимпиаду, которая прошла в Афинах в 1896 году. Кстати, именно там впервые прогремел олимпийский гимн. Он был исполнен три раза, два из них – на бис. А через 50 лет он был утвержден как официальный гимн Олимпийских игр. Побывав там, Бутовский написал потрясающую большую статью «Афины весной 1896 года», которая была опубликована в российской прессе. Понимаете, то, что мы знаем о первых Олимпийских играх, мы знаем именно благодаря Бутовскому, который увидел их своими собственными глазами. Но его беда была в том, что он не смог уговорить людей, чтобы они спонсировали эту поездку.

– Значит, никто из наших атлетов не поехал на первую Олимпиаду?

– Туда отправилось несколько человек. Но они самостоятельно оплачивали поездку, в итоге денег не хватило, и они вернулись обратно. Доехал только один – Николай фон Риттер, житель Полтавской губернии немецкого происхождения. Этот человек заявил о себе в нескольких видах спорта – в греко-римской борьбе, в стрельбе из карабина и фехтовании. Ему все прочили призовое место. Он был достаточно богат, чтобы совершить эту поездку, но не смог выдержать качку на корабле. И по совету матросов он выпивал немного вина, что ему очень понравилось, и…

– …и в итоге его не допустили до соревнований?

– Нет, он потерял свой амулет, без которого никогда не участвовал в состязаниях. В итоге он так и не выступил.

Спортсмены выступали под псевдонимами… до первого золота

– После этого Бутовский опустил руки? Сам ведь он не мог финансировать участие спортсменов в Играх?

– Бутовский был небогат. Он происходил из рода бедных дворян, сам себя сделал. Он понимал, что это очень сложно – охватить людей спортом и добиться чего-то в этой области. Поэтому он чувствовал себя будто бы виноватым и сам подал в отставку (из членов МОК – прим. ред. ). Хотя первые члены МОК носили это звание пожизненно. Я читала переписку Кубертена с Бутовским. Когда Пьер понял, что тот уходит из комитета, в письмах появилась холодность: вместо mon ami («мой друг» – пер. с фр.) Кубертен стал называть его «господин Бутовский».

– А в создании российского Национального олимпийского комитета (НОК) Бутовский принимал участие?

– Нет, никакого участия Бутовского в этом уже не было. Понимаете, было такое время – к спорту относились очень снисходительно, и спортсмены даже брали другие имена, выступали под псевдонимами. Тогда всё только начиналось. Потом, когда на Олимпиаде 1908 года мы завоевали первое золото, уже тогда задумались об этом всерьез.

– Но все-таки Бутовский внес очень большой вклад в развитие российского спорта, не так ли?

– Конечно, Алексей Дмитриевич сделал свое дело. Кстати, на первой Олимпиаде он получил награду: греческий император наградил его почетным орденом. Очень важно, что тогда была развита бумажная пресса, было достаточно много газет, в которых появилась рубрика «Спорт», где обо всем этом писали. И потом – люди всегда стремились к какому-то эталону. Таким эталоном был эллинский олимпиец, как высокоразвитый человек. Это была мечта многих и остается до сих пор.