Русская опиумная война: первый антинаркотический закон в Российской империи 20 июня 1915 года Николай II издал указ «О мерах борьбы с опиекурением» С чего все началось? В 1840-1842 и 1856-1860 годах против Китая велись так называемые Опиумные войны. Инициатором конфликта выступила Великобритания, которая стремились прорвать блокаду, установленную Китаем против ряда товаров Ост-Индской компании. Перекос торгового баланса в пользу Поднебесной мог быть преодолен именно через продажу опиума. Глобальной целью Великобритании была экономическая колонизация Китая. Когда в 1860 году англо-французские войска одержали победу во второй войне, на китайские рынки хлынул опиум. Местное население быстро приобщилось к вредной привычке: курение наркотического вещества стало явлением повсеместным. Карикатура «Англия накачивает Китай опиумом». Источник: www.mirror-world.ru... На чтение: 3 минуты

20 июня 1915 года Николай II издал указ «О мерах борьбы с опиекурением»

С чего все началось?

В 1840-1842 и 1856-1860 годах против Китая велись так называемые Опиумные войны . Инициатором конфликта выступила Великобритания, которая стремились прорвать блокаду, установленную Китаем против ряда товаров Ост-Индской компании. Перекос торгового баланса в пользу Поднебесной мог быть преодолен именно через продажу опиума. Глобальной целью Великобритании была экономическая колонизация Китая. Когда в 1860 году англо-французские войска одержали победу во второй войне, на китайские рынки хлынул опиум. Местное население быстро приобщилось к вредной привычке: курение наркотического вещества стало явлением повсеместным.

Карикатура «Англия накачивает Китай опиумом». Источник: www.mirror-world.ru

В 1905 году китайское правительство приняло программу постепенного запрета опиума. Поскольку посевы мака объявлялись вне закона, наиболее предприимчивые китайцы отправлялись со своим промыслом в соседнюю страну – Российскую империю, где производили опиум и возвращались с ним на родину. За один год из Приморского края в Китай могло быть вывезено до 200 пудов (примерно 3200 кг) опиума, однако значительная часть вещества оседала в России.

В 1910 году премьер-министру П.А. Столыпину , возглавлявшему также Комитет по заселению Дальнего Востока, прислали донесение Приамурского генерал-губернаторства о степени развития опиекурения и производства опиума в этом регионе. Новая зависимость охватила ключевые дальневосточные города: Благовещенск, Владивосток, Николаевск. Распространилось курение опиума и по Сахалину. Наибольшие опасения представителям власти внушал тот факт, что целые опиекурильни и специальные курительные комнаты при пивных, харчевнях и продуктовых лавках стали открываться не только в китайских кварталах, но и в местах проживания русского населения.

Предложения законотворцев

Проблема требовала немедленного решения. Мало того, что опиекурение, очевидно, отрицательно сказывалась на здоровье местных жителей, оно еще и наносило ущерб сельскому хозяйству Дальнего Востока. Из-за посевов мака сокращались посевы хлеба, и Приморский край попадал в зависимость от торговли с Манчжурией. Кроме того, выращивание мака наносило удар пчеловодческой отрасли: отравленные цветами пчелы быстро погибали.

Корейские иммигранты на Дальнем Востоке. Источник: www.koryo-saram.ru

Русские крестьяне и казаки массово сдавали китайцам землю под выращивание мака, из земледельцев превращаясь в рантье и существуя на средства, полученные от аренды. Таким образом они приобщались к праздному образу жизни, нередко включавшему употребление алкоголя и курение опиума.

Военный губернатор Амурской области объявил о запрете сдавать китайцам и корейцам землю, но практической пользы от такой меры было немного. Русские не желали отказываться от арендаторов или начинали сеять мак самостоятельно, поскольку он считался неприхотливой и доступной каждому культурой. Китайцы же просто-напросто уходили в тайгу, и уже там продолжали заниматься привычным делом.

Столыпин наконец высказался за уголовное преследование нарушителей закона о запрете производства опиума, а министр юстиции И. И. Щегловитов отметил, что бороться с одними лишь посевами мака весьма недальновидно из-за слабой заселенности края и неэффективного полицейского надзора. Он предложил также наказывать за потребление, хранение и распространение опиума. Наказание – лишение свободы на срок от 2 до 8 месяцев. Кроме того, Щегловитов выступил за применение будущего закона на территории всей страны, а не только в Приморском крае. Генерал-губернатор Приамурья Н. Л. Гондатти добавил, что наказание должны нести и те, кто сдает землю в аренду под посевы мака, – тогда русские перестанут покрывать китайцев.

Курильщик опиума. Источник: www.commons.wikimedia.org

Запрет производства опиума в России соответствовал и китайским интересам. Смысл взаимовыгодного сотрудничества заключался в том, что Российская империя запрещала бы вывоз в Китай опиума, а Китай – контрабандного спирта в Россию. В 1911 году Китай согласился ввести наказание за вывоз гражданами страны спирта на территорию нашей страны. Это привело к тому, что в России снова активизировались дискуссии по опиумному вопросу, и 30 ноября 1912 года состоялось первое обсуждение антинаркотического законопроекта. Уголовную или административную ответственность (денежный штраф) планировалось вводить за производство (посев) мака в Приамурье и Забайкальском крае, за употребление и сбыт, а также за хранение опиума и различных курительных приспособлений.

Ущерб от благих намерений

6 марта 1913 года законопроект подлежал рассмотрению в Госдуме, однако с принятием закона медлили.

Многие полагали, что опиум курят преимущественно китайцы, а не русские. Производством вещества тоже занимаются именно они. Российский закон не мог касаться иностранных подданных, значит, наказать их не было возможности. Единственный выход – высылать нарушителей на родину, где законы, кстати говоря, были куда более суровыми. Но тогда вступал бы в действие принцип экстерриториальности, противоречивший интересам России как великой державы. Ссылаясь на него, китайцы могли сказать, что во всех сферах подчиняются законодательству своей страны, даже находясь на территории соседнего государства.

Казаки в Хабаровске. Источник: www.wikimedia.commons.org

В министерстве земледелия и государственных имуществ заявили, что следует поощрять развитие ценных культур, а не пресекать его. На Дальнем Востоке много дикорастущего мака, так неужто его тоже придется запретить? Тем более, напоминали чиновники, опиум может использоваться не только как наркотик, но и в качестве медицинского препарата.

Среди прочих доводов указывали, что курение опиума – дорогое удовольствие, недоступное большинству русских жителей Дальнего Востока. Противники закона справедливо замечали, что крестьянин скорее выберет более привычную и дешевую водку. Экономическая подоплека вопроса заключалась еще и в том, что свои заработанные деньги китайцы оставляют в России, покупая опиум и куря его. Так зачем добровольно лишать казну дополнительного дохода?

Казаки и крестьяне Приморского края начали жаловаться местной администрации, обвиняя власть в том, что она лишает их главного источника дохода и обрекает на бедность. Действительно, лучшие земельные участки сдавались ими под посевы мака, и теперь налаженная за десятки лет система оказывалась под угрозой. Сдать землю в аренду русским было практически невозможно, ведь каждый переселенец мог получить бесплатный надел или за бесценок арендовать государственные земли. Оставались китайцы и корейцы, труд которых по возделыванию мака скоро окажется под запретом. Каково, вопрошали казаки, будет солдатам возвращаться домой с мыслью, что их хозяйства разорены?

Принятие закона затягивалось на неопределенный срок.

Император против опиума

В августе 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну. Это событие послужило одной из причин, по которым Николай II всерьез задумался о принятии антиалкогольного и антинаркотического законов. На январском заседании Государственной Думы в 1915 году получил одобрение запрет продажи спиртных напитков. Прекратилась торговля водкой, возросли акцизы на пиво, исчезла реклама алкоголя.

Император Николай II. 1915 г. Б.М. Кустодиев. Источник: www.wikimedia.commons.org

Через несколько месяцев настала очередь закона против опиума. 20 июня 1915 года император издал указ «О мерах борьбы с опиекурением». Отныне посев мака запрещался в Приамурском генерал-губернаторстве и Забайкальской области Иркутского генерал-губернаторства. Из-за границы прекращался ввоз опиума и курительных трубок. Нарушителям в лице арендаторов, владельцев земель и держателей помещений для курения грозил штраф.

Но как быть с использованием опия в медицине? После обнародования указа высказывались предложения о введении государственной монополии на производство и продажу опиума, которая помогла бы обогатить казну и в то же время не позволила вернуться к критической ситуации, существовавшей на Дальнем Востоке до принятия закона.

Увы, затяжная война и две революции не позволили этим планам осуществиться. Начало борьбы с наркотическими веществами на государственном уровне было положено в 1915 году, но дальнейшего развития в Российской империи не получило. Продолжить ее было суждено уже советской власти.

Обложка: Китайские курильщики опиума. Источник: www.regnum.ru