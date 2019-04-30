Пионеры Российской империи: история русских скаутов 30 апреля 1909 года в городе Павловске под Санкт-Петербургом зажегся первый в России скаутский костер На протяжении почти 80 лет существования Советского Союза эти две организации фактически противопоставлялись друг другу: «наши» пионеры — и «чуждые» скауты, или бойскауты. А между тем именно у скаутского движения советская пионерия взяла практически всю внешнюю атрибутику: от галстуков и костров до салюта «Будь готов!» и ответа «Всегда готов!» Так что пионеров и скаутов правильнее рассматривать как основоположников и наследников массовой спортивно-патриотической работы с подростками. И спорта, и патриотизма, и даже начальной военной подготовки хватало и у тех, и у других; другой вопрос – какую... На чтение: 4 минуты

30 апреля 1909 года в городе Павловске под Санкт-Петербургом зажегся первый в России скаутский костер

На протяжении почти 80 лет существования Советского Союза эти две организации фактически противопоставлялись друг другу: «наши» пионеры — и «чуждые» скауты, или бойскауты. А между тем именно у скаутского движения советская пионерия взяла практически всю внешнюю атрибутику: от галстуков и костров до салюта «Будь готов!» и ответа «Всегда готов!» Так что пионеров и скаутов правильнее рассматривать как основоположников и наследников массовой спортивно-патриотической работы с подростками. И спорта, и патриотизма, и даже начальной военной подготовки хватало и у тех, и у других; другой вопрос – какую идеологическую подложку имели все эти составляющие. Но если отвлечься от идеологии, то нужно признать, что фактически основа подросткового спортивно-патриотического движения в России была заложена 30 апреля 1909 года в городе Павловске под Санкт-Петербургом, где свой первый костер зажег первый русский скаутский патруль «Бобры».

Старший скаут России Олег Пантюхов с русскими скаутами в Америке, 1960-е. Источник: http://www.upo-fco.ru

От помощи разведке до скаутинга для мальчиков

Чтобы понять историю русского скаутинга, нужно хотя бы немного узнать историю скаутинга как такового. До конца XIX века идея отдельной, самостоятельной юношеской организации, которая не имела бы сословной составляющей, а позволяла состоять в ней всем подросткам и юношам, просто не рассматривалась — не было задачи, для которой нужен был бы такой инструмент. Все изменилось, когда стало понятно, что традиционная для позапрошлого столетия война с марширующими каре и красиво скачущей кавалерией уходит в прошлое и наступает эра другой войны — некрасивой, победителем в которой становится тот, кто сумел мобилизовать практически все население.

Один из значков русских скаутов начала ХХ века. Источник: http://www.charmingrussia.ru

Первым и самым ярким свидетельством начала такой эры стала англо-бурская война 1899-1902 годов. Первоначальные успехи буров как раз и определялись тем, что они воевали фактически всем народом. Однако со временем регулярная британская армия все-таки сумела переломить ситуацию и в конечном итоге одержать верх в этой войне. Тем не менее именно этому конфликту обязано своим рождением мировое скаутское движение. Его создатель – лорд Роберт Баден-Пауэлл – в 1899 году во время командования обороной Мафекинга был вынужден использовать все наличные людские ресурсы, в том числе кадетов и просто местных мальчишек. Подростки поразили военачальника своими способностями быстро схватывать премудрости науки лазутчиков и связных, и это натолкнуло Баден-Пауэлла на мысль о создании целой юношеской организации, которая бы готовила фактически молодых резервистов.

Одним из поводов задуматься над этим оказался неожиданный успех книги Баден-Пауэлла «Помощь разведке», представлявшей собой учебное пособие для тех, кто хотел приобрести необходимые разведчику навыки. Особенно популярна книга оказалась у юношества, и автор взялся за переработку своего учебника, стараясь сделать его еще более востребованным у молодежи. Кроме того, он поставил перед собой задачу как следует проработать свою концепцию юношеской организации нового типа, подкрепить ее знаниями в сфере педагогики и ранее известных систем воспитания молодых людей. И только восемь лет спустя после зарождения самой идеи скаутинга новое движение обрело реальные черты. Это случилось в августе 1907 года, когда лорд Роберт Баден-Пауэлл организовал первый в истории скаутский лагерь на острове Браунси у британских берегов Ла-Манша. Туда приехали всего 22 участника: восемь мальчишек из христианского движения «Бригада мальчиков» и 14 учеников обычных школ, большинством из которых были сыновья друзей лорда.

Русские скауты в разведке во время пребывания в одном из летних скаутских лагерей, начало ХХ века. Источник: http://www.charmingrussia.ru

Лагерь оказался неожиданно удачным, его участники взахлеб рассказывали о своих впечатлениях. Так что, когда в 1908 году вышла книга «Скаутинг для мальчиков», представлявшая собой кардинально переработанное с учетом интересов молодежной аудитории пособие «Помощь разведке», ей был обеспечен колоссальный успех. Книга разошлась тиражом в 150 миллионов экземпляров! Очень быстро новый бестселлер попал и в Россию, где идеи Роберта Баден-Пауэлла легли на уже подготовленную почву и быстро прижились.

Старший скаут России

Принято считать, что у основания скаутского движения в России стояли три человека: служивший в лейб-гвардии поручик Олег Пантюхов, преподававший латинский язык в 1-й Петербургской гимназии Василий Янчевецкий (позднее ставший знаменитым писателем Василием Яном) и ротный офицер Александровского военного училища в Москве Григорий Захарченко. Каждый из них внес свою лепту в развитие русского скаутинга, и о каждом стоит хотя бы коротко рассказать.

Построение скаутов в полевом лагере, начало ХХ века. Источник: https://viktoriiako.livejournal.com

Наибольшую роль в создании скаутского движения в России и в том, что оно продолжало существовать и после Октябрьской революции, пусть и за пределами России, сыграл человек, создавший первый русский скаутский патруль, — Олег Пантюхов. Профессиональный военный, выпускник Тифлисского кадетского корпуса и Павловского военного училища, он познакомился с книгой лорда Баден-Пауэлла «Скаутинг для мальчиков» практически сразу после того, как она вышла из печати, и загорелся идеей привить британское новшество на родине. Сильнее всего Пантюхова привлекла мысль о том, что подобное движение способно обеспечить русскую армию большим числом молодежи, освоившей азы военных профессий до начала службы и в игровой форме. Последнее было особенно важно: полученные таким образом знания не вызывали у подростков отторжения, а напротив, буквально впитывались ими – как и любые навыки, которые они осваивают во время игры.

Первых русских скаутов Олег Пантюхов собрал в Царском селе, где он сам в то время жил и служил. Их было немного — всего семеро, и именно они составили первый скаутский патруль (так называется низовое подразделение в скаутинге) «Бобры». Свой первый обязательный костер «Бобры» разожгли 30 апреля 1909 года в Павловском парке, став первыми официальными русскими скаутами. В декабре того же года Олег Пантюхов сумел познакомиться с лордом Баден-Пауэллом, который посетил Россию по приглашению заинтересовавшегося его идеями императора Николая II, а двумя годами позже создатель первого русского скаутского патруля отправился в вояж по европейским странам, прежде всего в Великобританию, чтобы познакомиться с тем, как работают и чем живут европейские скауты.

Один из основателей русского скаутинга Василий Янчевецкий, начало ХХ века. Источник: http://chtoby-pomnili.net

Перу Олега Пантюхова принадлежит первый устав русской скаутской организации — Общества содействия мальчикам-разведчикам «Русский скаут», появившегося в Петрограде 26 августа 1914 года. И он же приложил колоссальные усилия для того, чтобы сохранить движение русских скаутов после октября 1917 года, пусть и за границей. Этим он занимался уже в статусе Старшего скаута России: такое звание Пантюхов получил в 1919 году на съезде скаутов в Новочеркасске и сохранил до самой смерти в 1973 году.

Учитель, ротный воспитатель и скульптор

Вместе с Олегом Пантюховым на встрече с лордом Баден-Пауэллом 19 декабря 1910 года присутствовал и латинист Василий Янчевецкий. К тому времени он уже руководил созданным им отрядом «Легион юных разведчиков», в котором большинство составляли ученики 1-й Петербургской гимназии. Но если поручик Пантюхов делал ставку на практическую деятельность, то учитель Янчевецкий сосредоточился на создании теоретической базы русского скаутинга. Четыре года он выпускал журнал «Ученик», в котором существовал и специальный раздел «Юный разведчик», где публиковались учебные программы и статьи, посвященные скаутингу. Впрочем, и от практической работы будущий знаменитый писатель не отказывался: в 1912 году он организовал летний скаутский лагерь, в котором появилось и первое звено герл-скаутов — девочек-разведчиц.

Русские скауты в лагере «Фабрегас» во Франции, 1930-е годы. Источник: https://www.foma.ru

Что касается ротного воспитателя Александровского военного училища Григория Захарченко, то он в 1910 году стал создателем первого скаутского отряда в Москве. Кроме того, он написал и первую отечественную брошюру, посвященную скаутингу — книгу «Юный разведчик», которую выпустило издание Московского общества содействия физическому развитию, где состоял и сам автор. На обложке брошюры есть примечательные слова: «Становясь разведчиком, вы проникнетесь духом, что делаете это не для забавы, но подготовляете себя для службы Отечеству».

Эти слова можно считать общим девизом для всего дореволюционного русского скаутинга. Очень скоро детская, казалось бы, затея получила поддержку на самом верху: в конце 1910 года по распоряжению императора Николая II книга лорда Баден-Пауэлла была переведена на русский язык, и с этого момента число скаутских отрядов в России стало расти невероятными темпами. Если в 1909 году в единственном в стране патруле «Бобры» состояли всего семеро мальчишек, то к 1917 году в 143 городах по всей стране состояли уже 50 тысяч подростков!

Плакат с изображением советских скаутов: амуниция повторяет дореволюционную, но галстук уже не синий, а красный. Источник: http://www.charmingrussia.ru

Движение стало настолько массовым, что вскоре даже начало разделяться на два неформальных направления — «монархическое» и «демократическое». Ярким представителем первого был Олег Пантюхов, считавший, что для скаута верность царствующему дому является очевидной и непререкаемой обязанностью. Лидером второго направления стал скульптор Иннокентий Жуков, за спиной которого к 1910 году были уже и участие в политических акциях на стороне революционеров, и распространение листовок, и даже высылка под негласный надзор. По мнению Жукова, скаутское движение должно было проповедовать прежде всего идеи равенства людей и помощи всем, независимо от социального или имущественного статуса. Кстати, именно Иннокентий Жуков, став со временем секретарем Петроградского общества содействия юным разведчикам «Русский скаут» и редактором его «Листка», сумел сформулировать цели и задачи организации, законы и обычаи скаутов, которые были приняты I и II съездами русских скаутов в 1915 и 1917 годах.

Из скаутов в пионеры и обратно

Иннокентий Жуков и стал тем самым человеком, благодаря которому движение русских скаутов в конце концов превратилось в пионерскую организацию. Всей душой принявший революцию и новую власть, один из скаутских лидеров сразу увидел открывающиеся перед ним возможности трансформировать скаутинг так, как он давно задумывал, и превратить в бессословное движение. Очень быстро он нашел поддержку в лице Надежды Крупской, которая, собственно, и сумела направить энергию вечного мальчишки, как называли Жукова хорошо знавшие его люди, в идеологически правильную сторону и помогла ему создать новую детскую организацию. Кстати, название «пионеры» предложил тоже Жуков, искавший замену вызывавшему недовольство у советской власти слову «скауты».

Обложка одного из пособий для пионерских дружин, разработанного Иннокентием Жуковым на игровых принципах, свойственных скаутскому движению. Источник: http://lib.rpg.ru

При этом, что любопытно, Иннокентий Жуков до самого конца своей жизни оставался сторонником именно скаутинга, с его максимально игровой составляющей и традицией помощи всем, кто в ней нуждается. Во многом такие же приемы использовали и такие же ценности исповедовали и советские пионеры, пусть даже роль идеологической составляющей в их деятельности была выше. Но невозможно отрицать, что именно благодаря этому в советское время пионерия работала прежде всего как система воспитания у подростков патриотических взглядов, преданности Родине и готовности защищать ее. Примером тому служат подвиги пионеров-героев, четверо из которых — Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова и Валя Котик — удостоились звания Героев Советского Союза.

А за границами Советской России русский скаутинг сохранялся почти неизменным, в чем была колоссальная заслуга Олега Пантюхова. И пусть ему не довелось увидеть, как после 1991 года на его родине вновь начали появляться скаутские патрули, он сделал все, чтобы это случилось. На сегодняшний день в России в скаутских организациях состоят порядка 30 тысяч юношей и подростков, деятельность которых регулируется правилами и законами, придуманными русскими энтузиастами уже больше века назад.

Обложка: Группа русских скаутов отправляется в поход, 1910-е годы. Источник: https://viktoriiako.livejournal.com