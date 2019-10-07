Наган: бельгийский, русский легендарный револьвер Мы продолжаем серию материалов о легендарном отечественном стрелковом оружии, и сегодня поговорим о самом, пожалуй, известном «старичке» – револьвере системы Нагана. В России вряд ли найдется человек, который хотя бы краем уха, в песне, кино или просто разговорах не слышал слово «наган». Ставший легендой ещё во время активного использования, этот револьвер воплощает в себе образ русского и советского солдата и офицера конца XIX – середины ХХ века. Отбивающие штурм Порт-Артура русские солдаты и офицеры в жестоких ближних боях на укреплениях и в окопах вокруг города использовали наганы. Русские офицеры поднимали в атаку цепи своих солдат в годы Первой мировой с... На чтение: 3 минуты

Мы продолжаем серию материалов о легендарном отечественном стрелковом оружии, и сегодня поговорим о самом, пожалуй, известном «старичке» – револьвере системы Нагана.

В России вряд ли найдется человек, который хотя бы краем уха, в песне, кино или просто разговорах не слышал слово «наган». Ставший легендой ещё во время активного использования, этот револьвер воплощает в себе образ русского и советского солдата и офицера конца XIX – середины ХХ века.

Отбивающие штурм Порт-Артура русские солдаты и офицеры в жестоких ближних боях на укреплениях и в окопах вокруг города использовали наганы. Русские офицеры поднимали в атаку цепи своих солдат в годы Первой мировой с наганами в руках. Революционный «Маузер C96», характерной формы, лишь аккомпанировал массовому нагану. Участникам Гражданской войны с обеих сторон, борцам с басмачеством, чекистам и кавалеристам – всем в помощь был наш наган. Последним и, вероятно, самым тяжелым испытанием для уже устаревшего, но все ещё надежного, мощного и неприхотливого револьвера стала Великая Отечественная война, через которую он с честью прошел. Револьвер системы Нагана – красивый, удачный технологически и надежный – занял достойное место в истории русского оружия. Сегодня наш рассказ о револьвере №1 в нашей военной истории.

«Смит и Вессон» и бездымный порох

Для того чтобы понять важность и незаменимость нового для русской армии револьвера, следует ненадолго погрузиться в оружейную историю конца XIX века.

Схема револьвера системы Нагана обр. 1895 года

Источник: pinterest.ru

Вторая половина XIX века в оружейной сфере (как, впрочем, и в остальных) обернулась настоящей технической революцией. Оружейные системы развивались столь стремительно, что зачастую европейские армии по 2-3 раза за десятилетие перевооружались, меняя основное стрелковое оружие. Русская армия на их фоне выглядела несколько консервативнее. Наши генералы с недоверием относились ко всему новому. С одной стороны, это можно было назвать ретроградством, с другой – они сэкономили российскому бюджету немалые суммы.

Офицер Русской императорской армии стреляет их Нагана. Обратите внимание на положение локтя руки — изначально из Нагана стреляли именно так

Источник: pinterest.ru

Так или иначе, до появления бездымного пороха, который произвел революцию в боеприпасах, а равно и в стрелковом оружии, на вооружении у русской армии с подачи гениального военного министра России, фельдмаршала Дмитрия Милютина, состоял первый и единственный(!) штатный револьвер системы Смита-Вессона. Модель огромного калибра 10,67 мм была рассчитана под дымный порох. Принятый на вооружение аж в 1871 году «американец» явно требовал замены. Тогда русское военное ведомство наконец объявило конкурс на новый револьвер.

«Байард» против нагана

Фаворитами в конкурсе стали два бельгийских оружейника – Леон Наган со своим уже достаточно известным в мире револьвером образца 1878 года, который претерпел две модернизации в 1886 и 1892 годах, и Анри Пипер с револьвером «Байард».

Наган имперского производства

Источник: pinterest.ru

Надо сказать, что русское военное ведомство выдвинуло очень суровые требования к новому армейскому револьверу: калибр 3 линии (7,62 мм), простота и надежность конструкции, высокая пробивная сила патрона (в документах сказано, «должен останавливать лошадь»). Что любопытно, военные требовали снизить скорострельность, отказавшись от самовзводной стрельбы, а в дополнение к этому отказаться и от автоматической экстракции стреляных гильз. Требования могут показаться странными, но военные очень боялись большого расхода патронов.

Револьвер Наган

Источник: pinterest.ru

«Байард» проиграл по причине своей более высокой сложности, связанной как раз с наличием самовзвода и экстракции. Многие считали, что Наган выиграл благодаря связям, имевшимся лично у Леона в России, но его револьвер и правда больше подходил под заявленные требования. Кстати, на испытаниях нашим офицерам удалось убедить комиссию в том, что вариант с самовзводом всё-таки необходим. Так в русской армии появились два револьвера системы Нагана 1895 года – «офицерский» самовзводный и «солдатский», требовавший взведения курка перед каждым выстрелом.

Наган советского производства

Источник: pinterest.ru

Одной из главных особенностей конструкции Нагана и столь удачного применения оружия стала система обтюрации при выстреле. Представьте себе выстрел из револьвера. В большинстве конструкций между барабаном и стволом имеется небольшой зазор для того, чтобы барабан мог вращаться. При выстреле часть пороховых газов выходит через этот зазор, тем самым снижая начальную скорость пули. Наган смог реализовать систему, которая «присоединяла» барабан к стволу с внутренней стороны, и патрон особой конструкции производил выстрел без потери мощности, – существенное преимущество среди револьверов даже в наши дни.

Боевой револьвер

Запущенный в производство в 1895 году револьвер стал быстро поступать в армию. Впервые в ближнем бою его применил поручик Станкевич из 12-го Сибирского полка в ходе «боксёрского восстания» в Китае в 1900 году. Он смог застрелить нескольких китайских солдат, шедших на офицера в рукопашную.

Герой В. Высоцкго сыщик Глеб Жеглов стреляет из Нагана

Источник: kinopoisk.ru

Наган отлично проявил себя и в Русско-японскую войну. Удобный и неприхотливый, он снискал себе уважение среди офицеров и солдат. Затем в Первую мировую войну в жестоких окопных схватках наган отличился своей надежностью, не страшно было уронить его в песок или грязь, стрелять под дождем или в пыли. Наган просто не имел осечек, даже если не срабатывал очередной патрон, просто стреляли следующим.

Тогда же проявились и недостатки. Большое кистевое усиление при стрельбе самовзводом приводило к тому, что после 3-4 отстрелянных барабанов рука стрелка очень уставала. Отмечалась и медленная перезарядка револьвера по одной отстрелянной гильзе и одному новому патрону. Тогда же негативные отзывы снискали «солдатские» версии: неудобно было взводить курок револьвера каждый раз, особенно если в ближнем бою другой рукой приходилось действовать холодным оружием, тогда как «офицерскими» наганами можно было стрелять по-македонски с двух рук (этот эффектный прием очень полюбили создатели фильмов-боевиков и сериалов).

Герой А. Кузнецова красноармеец Фёдор Сухов тоже был вооружен Наганом

Источник: pikabu.ru

Наган стал символом революций в России. Несмотря на то, что и армейские офицеры, и полицейские, и подпольщики, и террористы-революционеры имели доступ к более современным и скорострельным пистолетам (прежде всего браунингам и кольтам), многие часто носили с собой второй ствол, и им был безотказный наган. Если пистолет заклинивал или давал осечку, в дело шел револьвер, причем зачастую спасал жизнь своему хозяину. В годы Гражданской войны и после неё наган стал оружием борьбы с преступным элементом, бандами (впрочем, сами бандиты и антисоветские элементы тоже любили этот револьвер). Наган легко и подолгу мог храниться в тайниках, схронах или просто под полом, а при извлечении сразу готов был к делу.

Последнее испытание для нагана

Приближалась новая война. В 1930 году был изобретен и встал на вооружение Красной Армии ещё один пистолет-легенда – ТТ , но наган все же оставался и в производстве, и на вооружении.

Наган с глушителем «БраМит» — один из первых серийных советских глушителей. Получил название «БраМит» в честь изобретателей — братьев В.Г. и И.Г. Митиных

Источник: upload.wikimedia.org

В СССР оставили только «офицерский» вариант револьвера, стрелявший самовзводом. В конструкцию были внесены лишь небольшие изменения, коснувшиеся мушки и некоторых других деталей.

Наган продолжал широко использоваться во всех видах и родах войск Красной Армии. Он широко применялся в милиции, в войсках НКВД и оперативниками.

Револьвер Наган

Источник: pinterest.ru

Во время Великой Отечественной войны многие командиры и бойцы Красной Армии, особенно танкисты, артиллеристы, пулеметчики и саперы-штурмовики предпочитали сверхнадежный в условиях войны револьвер. Уже появился широкий выбор более современных пистолетов, но наган не давал осечек и часто, как и ранее, использовался в качестве второго или даже основного личного оружия. Эвакуация промышленности и нехватка квалифицированных кадров в военное время привели к снижению качества изготовления револьверов, но наган все равно продолжал эффективно работать.

После окончания войны наган был снят с вооружения. Основанием послужила прежде всего неудовлетворительная скорость перезаряжания. Тем не менее в милиции наганы прослужили вплоть до конца 60-х годов, у инкассаторов и спецсвязи – вплоть до 80-х, а разведчикам недр, отправляющимся в дальние геологические экспедиции, наганы выдаются для самозащиты от диких животных и в наши дни.

На фото хорошо видна штатная кобура к Нагану

Источник: pinterest.ru

Долгий и яркий период службы «дедушки» отечественных пистолетов ХХ века сделал наган не просто легендой, а наряду с винтовкой Мосина –символом первой половины самого «воюющего» века в истории нашей страны.

Обложка: pinterest.ru

Смотрите также:

Пистолет №2. Короткая история и долгая жизнь АПС

День рождения знаменитого ТТ

ПМ: незаменимый и легендарный

Винтовка Мосина. Век на страже Отечества

За что морская пехота любила капризную «Светку»: история СВТ-40