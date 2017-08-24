Краткий курс истории. Отец русского виноделия 24 августа 1845 года родился князь Лев Сергеевич Голицын, пионер виноделия в России и создатель русского шампанского, который также основал знаменитые центры виноделия в Крыму и Абрау-Дюрсо. Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой,мелкий служащий пили хорошее вино!Л. С. Голицын По воле бурного романа Благодаря родителям Лев Голицын получил великолепное домашнее образование, свободно владел французским и польским языками. Потом была учёба во Франции и в Московском университете, где он получил степень кандидата наук в области права. Муромские дворяне избрали его сначала мировым судьёй и затем своим уездным предводителем. Кроме того, несколько лет Голицын возглавлял археологические экспедиции и стал членом-корреспондентом Московского археологического общества. Казалось,... На чтение: 1 минута

24 августа 1845 года родился князь Лев Сергеевич Голицын, пионер виноделия в России и создатель русского шампанского, который также основал знаменитые центры виноделия в Крыму и Абрау-Дюрсо.

Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино! Л. С. Голицын

По воле бурного романа

Благодаря родителям Лев Голицын получил великолепное домашнее образование, свободно владел французским и польским языками. Потом была учёба во Франции и в Московском университете, где он получил степень кандидата наук в области права. Муромские дворяне избрали его сначала мировым судьёй и затем своим уездным предводителем. Кроме того, несколько лет Голицын возглавлял археологические экспедиции и стал членом-корреспондентом Московского археологического общества. Казалось, карьера видного государственного деятеля предрешена. Но всё решил случай. Голицын познакомился с Надеждой Засецкой, дочерью керченского градоначальника князя Захария Херхеулидзе. Начался бурный роман, Голицын оставил жену, Засецкая – мужа и детей, и вместе они переехали в Крым. Там и началось увлечение Голицына виноделием, которое он пронёс через всю свою жизнь.

Петушьи ножки всмятку

В России к тому времени уже пробовали делать вино, но всё сводилось к попыткам копирования иностранных сортов. Но Голицын, который не единожды посещал Францию, перенимая опыт лучших французских виноделов, сразу решил: сделать вино наподобие французского из винограда, выросшего на иной почве и в ином климате, есть «…абсурд, а перенос культуры какой-нибудь заграничной местности во все виноградники России – это петушьи ножки всмятку». Князь оборудовал имение Надежды Засецкой под Судаком, доставшееся ей от отца, под виноградники и винодельни. На площади 20 га он культивировал до 500 сортов винограда и проводил селекционную работу. К концу 19 века голицынские вина уже конкурировали с лучшими импортными и имели множество наград. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже его шампанское «Парадиз» было признано лучшим в мире!

Сумасшедший Лев, дикий барин

Но при таком успехе князь не интересовался коммерцией и продавал своё вино по 25 копеек за бутылку в московском магазине на Тверской, считая, что хорошее вино должно быть доступно каждому. Он вообще охотно разбрасывал деньги. При этом круглый год князь ходил в мужицком армяке (верхняя одежда наподобие халата) и папахе на голове. Татары величали Голицына «Аслан Дели» – «сумасшедший Лев». Извозчики звали его «диким барином». Однажды Николай II спросил Голицына, чувствует ли тот себя свободным человеком. Ответ был положительный, но обоснован так: «Возможно, потому, что триста лет назад не мои, а ваши предки приняли русскую корону!» Николай стерпел дерзость, ведь род Голицыных был куда древнее царского.

Памятник Л.С. Голицыну на территории завода «Новый Свет»