Как русский композитор написал гимн Таиланда Добрые отношения с королевством Сиам (так до 1939 года назывался современный Таиланд) у России начали складываться во второй половине XIX века. Первым в Бангкоке побывал русский путешественник Николай Николаевич Миклухо-Маклай и был тепло встречен королем. В 1882 году в стране широко отмечался юбилей правящей династии (которая правит Таиландом до сих пор), и русское правительство отправило на этот праздник несколько кораблей с подарками. Этот близкий Таиланд Интересной страницей в истории двусторонних отношений стало посещение Бангкока крейсером «Аврора», который в то время совершал свой последний дальний поход, а конечным пунктом был назначен Сиам. Особое место в контактах получило пребывание в Бангкоке цесаревича... На чтение: 1 минута

Добрые отношения с королевством Сиам (так до 1939 года назывался современный Таиланд) у России начали складываться во второй половине XIX века. Первым в Бангкоке побывал русский путешественник Николай Николаевич Миклухо-Маклай и был тепло встречен королем. В 1882 году в стране широко отмечался юбилей правящей династии (которая правит Таиландом до сих пор), и русское правительство отправило на этот праздник несколько кораблей с подарками.

Этот близкий Таиланд

Интересной страницей в истории двусторонних отношений стало посещение Бангкока крейсером «Аврора», который в то время совершал свой последний дальний поход, а конечным пунктом был назначен Сиам.

Особое место в контактах получило пребывание в Бангкоке цесаревича Николая Александровича, совершавшего путешествие на Восток на судне «Память Азова». Этот визит послужил началом большой дружбы между царствующими династиями. В этот период Сиам переживал особо трудные времена, так как остался единственным независимым государством в Индокитае, и развитие добрых отношений с Россией были очень кстати.

Екатерина Десницкая и принц Чакрабон

Источник: topwar.ru

Дружба продолжилась и в дальнейшем. В 1897 году уже короля Чулалонгкорна (он же Рама V) встречали на Петергофском вокзале в Санкт-Петербурге. Сиамского короля и членов его семьи приветствовал сам Николай II со всем своим двором. Этот визит был очень плодотворным, именно тогда были установлены дипломатические отношения между двумя странами.

Русский император пообещал помощь Сиаму в решении международных проблем: ему практически удалось склонить Париж и Лондон к отказу от захвата сиамских земель. Колонизаторы поняли, что в случае нападения на Сиам им придется иметь дело с Россией, а этого им тогда не очень хотелось.В результате поездки была также достигнута договоренность о том, что тайская молодежь из королевской семьи будет направляться на учебу в Россию. Такая участь вскоре ожидала и сына короля принца Чакрабона, который обучался в нашей стране с 1898 по 1906 годы. Во время учебы он познакомился с Екатериной Десницкой, которая вскоре стала его женой. Об этой романтической истории мы уже писали , и вы можете познакомиться с ней на нашем сайте.

Так получилось, что принц Чакрабон и его друг и помощник Наи Пум стали первыми сиамцами, овладевшими русским языком и ознакомившимися с русской культурой и традициями.

Петр Андреевич Щуровский

Источник: commons.wikimedia.org

Слова тайские, музыка наша

Король Сиама Рама V принял решение о создании тайского национального гимна. Был объявлен конкурс, в котором приняли участие многие композиторы, в том числе и русский музыкант Щуровский. Петр Андреевич Щуровский был родом из Курска, окончил Московскую консерваторию и долгое время работал дирижером в Московской опере (ныне Большой театр).

Щуровский откликнулся на этот конкурс, написал свой вариант и отправил послу Сиама в Париже, который переслал ноты в Бангкок. Вариант гимна, написанный русским композитором, был утвержден сиамским королем, а его создателя наградили памятным подарком. До 1932 года гимн королевской семьи Таиланда «Сансён Пра Барами», написанный на музыку Петра Андреевича, был официальным гимном страны.

Одно время бытовало мнение, что автором тайского гимна был датский пианист Фритсем Хартвигсон. Будучи в Лондоне, Петр Щуровский попросил его исполнить написанную композицию, а уже это породило версию, что у гимна другой автор. В Таиланде решили выяснить окончательно, кто автор. В Россию был отправлен доктор Сукри Чаренсук.

Текст гимна

Источник: pinterest.com

В ходе поисков был обнаружен рукописный том в толстой обложке с золотистым узором. Это был сборник нот гимнов разных стран, автором которых являлся Петр Щуровский. Оригинал рукописи подтверждал все предположения об авторстве русского композитора. Сукри Чуренсук был потрясен, увидев партитуру королевского гимна в рукописном варианте.

Обложка: Визит короля Чулалонгкорна в Россию в 1897 году. Источник: pinterest.com

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