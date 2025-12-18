0 видео из 0

Доктор исторических наук, зав. кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров расскажет об основных тенденциях развития Российской империи в 1880–1890 годах. С каким именем по большей части связаны основные тенденции развития страны? Чем были недовольны крестьяне, представители части интеллигенции и молодежи? Почему смерть императора оценивалась как «следствие пути не туда»? Как крестьянская реформа повлияла на прирост населения? Ответы на эти и другие вопросы – в новой лекции.