9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Великие реформы в России. 1856-1874. 1992

Бушнелл Дж. , Захарова Л. , Эклоф Б.

Предлагаемый сборник включает исследования российских и зарубежных, в основном американских, ученых, разрабатывающих проблемы одного из ключевых этапов русской истории - Великих реформ середины прошлого века. Это первая в современной историографии попытка рассмотреть все важнейшие преобразования в комплексе, их истоки, значение, экономический и общественный фон. Представлены новые, оригинальные подходы, не изучавшиеся ранее аспекты реформ, а также широкие концептуальные обобщения и выводы.