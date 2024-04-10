9 класс | История России XIX—начала XX вв.
Великие реформы в России. 1856-1874. 1992
Бушнелл Дж.,
Захарова Л.,
Эклоф Б.
Предлагаемый сборник включает исследования российских и зарубежных, в основном американских, ученых, разрабатывающих проблемы одного из ключевых этапов русской истории - Великих реформ середины прошлого века. Это первая в современной историографии попытка рассмотреть все важнейшие преобразования в комплексе, их истоки, значение, экономический и общественный фон. Представлены новые, оригинальные подходы, не изучавшиеся ранее аспекты реформ, а также широкие концептуальные обобщения и выводы.