9 класс | История России XIX—начала XX вв.

«Аристократическая» оппозиция Великим реформам. Конец 1850-середина 1870 гг. 2002

Христофоров И.

В монографии, написанной на основе широкого круга малоизвестных, в основном архивных источников, рассматривается состав, деятельность, идеологическая ориентация и программа одной из наиболее влиятельных политических группировок пореформенной России. Анализ места этой группировки в общественном движении, взаимоотношений "аристократов" с правительственными деятелями, образа мыслей, свойственного представителям русского высшего общества, позволил автору по-новому взглянуть на такие вызывающие острые дискуссии среди историков и политологов проблемы, как сущность отечественного консерватизма, динамика реформаторских и контрреформаторских тенденций во внутренней политике России и др.