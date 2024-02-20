Судьба реформатора. Милютин, Лорис-Меликов, Романов

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Великие реформы – стезя командная. За ними никогда не стоит один человек, даже если он – глава государства. Сегодня поговорим о реформаторах-практиках эпохи царствования Александра II – Милютине, Лорисе-Меликове и Великом князе Константине.

Какими качествами надо обладать, чтобы, не достигнув и 30-летнего возраста, стать помощником военного министра и профессором военной академии? Как Милютину удалось «очеловечить» армию? Как сугубо ведомственный военно-морской журнал стал рупором реформ? Была ли конституцией Конституция Лориса-Меликова?