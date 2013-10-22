Земская реформа, Судебная реформа Введение в России местного самоуправления, суда присяжных. На чтение: 4 минуты

«ГОРОДОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» 1870 ГОДА

В связи с отменой крепостного права возник вопрос о новой организации местного управления. После освобождения крестьян возникла необходимость создать новые бессословные органы местного управления.

1 января 1864 года Александр II утвердил «Положение о губернских и уездных земских учреждениях». Это были выборные органы губернского и уездного самоуправления, состоящие из представителей всех сословий.

По положению 1864 года земские учреждения были введены в 33 губерниях Российской империи. Они состояли из распорядительных и исполнительных органов управления. Распорядительными органами являлись выборные уездные и губернские земские собрания, депутаты которых назывались «гласные». Выборы в уездные земства проводились по трем куриям (группам избирателей): 1) землевладельческой, 2) городских избирателей, 3) выборных от крестьянских обществ. Если в первых двух куриях выборы были прямыми, то в крестьянской трехстепенными: сначала сельский сход выбирал представителей на волостной сход, на котором избирались выборщики, а затем уже уездный съезд выборщиков выбирал гласных в уездное земское собрание.

Уездное земское собрание заседало под председательством местного предводителя дворянства и избирало из своей среды в качестве исполнительного органа уездную земскую управу (с председателем во главе, который затем утверждался губернатором) и «губернских земских гласных», составлявших губернское земское собрание, заседавшее под председательством губернского предводителя дворянства. Последнее избирало губернскую земскую управу, председатель которой подлежал утверждению министром внутренних дел.

«Гласные» земских собраний собирались на ежегодные сессии, которые проходили открыто, и на них мог присутствовать каждый желающий. Никакого вознаграждения за свою деятельность они не получали, в отличие от членов земских управ, которые действовали постоянно и получали годовое жалование.

Земства были лишены каких-либо политических прав, их деятельность ограничивалась лишь хозяйственными вопросами: устройства и содержания школ, больниц, строительства дорог, попечение о развитии местной торговли и промышленности. На их содержании находились земские врачи, учителя, ветеринары, агрономы и другие служащие, составлявшие так называемое «третье сословие» земств. Эти органы сыграли огромную роль в решении местных нужд. На первый план их деятельности выдвинулись заботы о народном образовании и организации медицинской помощи. Земский врач стал символом неутомимого и самоотверженного служения простому народу.

16 июня 1870 года Александром II было утверждено «Городовое положение», вводившее всесословное местное самоуправление в городах, строившееся на тех же началах, что и земское. По этому закону в 509 городах России вводились новые органы управления - городские думы, избираемые на четыре года. В свою очередь городские думы избирали постоянно действующие исполнительные органы - городские управы и городского голову. Городской голова одновременно являлся председателем как городской думы, так и городской управы.

Избирательным правом обладали мужчины с 25-летнего возраста, также разделенные на три курии по величине уплачиваемых в городскую казну налогов. Каждая курия избирала в городскую думу одинаковое количество «гласных». Нетрудно догадаться, что при такой системе голос небольшой группы богатых налогоплательщиков равнялся голосу нескольких сот средних и нескольких тысяч мелких. Компетенция органов самоуправления в городах полностью соответствовала компетенции земских учреждений.

Несмотря на ограниченность этих преобразований, они явились большим шагом вперед, поскольку заменили собой прежнюю сословную систему управления новыми принципами, основанными на нормах буржуазного права.

«РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ»

Именно тогда, когда вводились земские учреждения в уездах и губерниях, решался важнейший вопрос: не быть ли Всероссийскому земству? Случись такое, и явился бы на свет парламент, пусть слабый, в значительной степени совещательный, и сбылась бы с опозданием на полвека мечта Сперанского - самодержавие было бы хоть немного ограничено законодательным органом (вспомним сходную по идее Булыгинскую думу, которая проектировалась летом 1905 года).

Позволим себе некоторую фантазию: во Всероссийском земстве помещики, буржуазия, даже в некоторой степени крестьянство, разночинцы обрели бы положительный и отрицательный политический опыт, заложили бы основы (пусть не формально, а фактически) будущих политических партий...

Самодержавие в известной степени ограничило бы себя и одновременно расширило собственную базу, опору. Точно так, как это было сделано перед крестьянской реформой, созданием Редакционных комиссий, - только там были исключительно дворяне, а тут бы еще и представители других сословий.

Тогда-то возник важный диспут: всесословное самоуправление или бессословное? Иначе говоря, отдельное голосование по каждому сословию (и, конечно, дворянам представляется при этом наибольшее число депутатских мест) или - просто выборы одного депутата от определенного числа жителей (и тогда, естественно, - большинство было бы у крестьян),

Представители разных общественных групп, от умеренных славянофилов до демократа Герцена, отстаивали бессословность. Известный деятель реформы А.И. Кошелев почти убедил царя, что сильное общественное самоуправление - единственное противоядие против бюрократии: «Бюрократия, - пророчествовал он, - заключает в себе источник прошедших, настоящих и еще (надеемся, ненадолго) будущих бедствий для России».

Иван Аксаков предлагал, «чтобы дворянству было позволено торжественно перед лицом всей России совершить великий акт уничтожения себя как сословия».

Разумеется, эти идеи не прошли. Впрочем, как и чисто дворянские претензии на усиление своего политического влияния,

Одним дворянам Александр II парламент давать не желал, всем сословиям - опасался.

Н.Я. Эйдельман. «Революция сверху» в России

ФУНКЦИИ ЗЕМСТВ, ПРОПИСАННЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ 1864 Г.

I. Заведывание имуществами, капиталами и денежными сборами земства.

II. Устройство и содержание принадлежащих земству зданий, других сооружений и путей сообщения, содержимых на счет земства.

III. Меры обеспечения народного продовольствия.

IV. Заведывание земскими благотворительными и прочие меры призрения; способы прекращения нищенства; попечение о построении церквей.

V. Управление делами взаимного земского страхования имуществ.

VI. Попечение о развитии местной торговли и промышленности.

VII. Участие, преимущественно в хозяйственном отношении и в пределах, законом определенных, в попечении о народном образовании, о народном здравии и о тюрьмах.

VIII. Содействие к предупреждению падежей скота, а также по охранению хлебных посевов и других растений от истребления саранчею, сусликами и другими вредными насекомыми и животными.

IX. Исполнение возложенных на земство потребностей воинского и гражданского управлений, и участие в делах о почтовой повинности.

X. Раскладка тех государственных денежных сборов, разверстание которых по Губернии и уездам возлагается на земские учреждения, на основании изданных о том узаконений или особых распоряжений, Высочайшею властию утвержденных.

XI. Назначение, раскладка, взимание и расходование, на основании Устава о земских повинностях, местных сборов, для удовлетворения земских потребностей Губернии или уезда.

XII. Представление, чрез Губернское начальство, высшему правительству сведений и заключений по предметам, касающимся местных хозяйственных польз и нужд Губернии или уезда, и ходатайство по сим предметам, также чрез Губернское начальство; доставление, по требованиям высших правительственных учреждений и Начальников Губерний, сведений, до земского хозяйства относящихся.

XIII. Производство выборов в члены и другие должности по земским учреждениям и назначение сумм на содержание этих учреждений.

XIV. Дела, которые будут вверены земским учреждениям, на основании особых уставов, положений или постановлений.

Высочайшее утвержденное Положение о губернских и уездных земских учреждениях. 1 января 1864 г.

ГОНИТЕЛИ ЗЕМСТВА И АННИБАЛЫ ЛИБЕРАЛИЗМА

«Земская реформа была одной из тех уступок, которые отбила у самодержавного правительства волна общественного возбуждения и революционного натиска….

Итак, земство с самого начала было осуждено на то, чтобы стать пятым колесом в телеге русского государственного управления, колесом, допускаемым бюрократией лишь постольку, поскольку ее всевластие не нарушалось, а роль депутатов от населения ограничивалась голой практикой, простым техническим исполнением круга задач, очерченных все тем же чиновничеством. Земства не имели своих исполнительных органов, они должны были действовать через полицию, земства не были связаны друг с другом, земства были сразу поставлены под контроль администрации. И, сделав такую безвредную для себя уступку, правительство на другой же день после введения земства принялось систематически стеснять и ограничивать его: всемогущая чиновничья клика не могла ужиться с выборным всесословным представительством и принялась всячески стеснять его».

В.И. Ленин

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

20 ноября 1864 года были опубликованы новые судебные уставы. Они предусматривали бессословность суда, равенство всех сословий перед законом, состязательность и гласность судебного процесса. По гражданским делам перед судьями выступали стороны или их представители, а по уголовным - с одной стороны обвинитель-прокурор, а с другой - защитник обвиняемого адвокат, причем его присутствие на процессе было обязательным. Если обвиняемый не был в состоянии оплатить услуги адвоката, суд назначал ему бесплатного защитника. Вводился и институт судебных следователей - особых чиновников, проводивших предварительное следствие по уголовным делам.

Реформировалась и судебная организация. Вводились мировой и коронный суды. «Мировые судьи», избиравшиеся уездными земскими собраниями и утверждавшиеся Сенатом, рассматривали мелкие гражданские иски на сумму до 500 рублей. Следующей инстанцией мирового суда были съезды мировых судей, избиравшие из своей среды председателя. На нем можно было обжаловать решение мирового судьи.

Коронный суд имел две инстанции: первой инстанцией был окружной суд, действовавший, как правило, в пределах одной губернии, составлявшей судебный округ, второй - судебная палата, объединявшая несколько судебных округов и разделенная на уголовный и гражданский департаменты. Высшей судебной инстанцией был Сенат.

Окружные суды и судебные палаты учреждались для более важных уголовных и гражданских дел. В заседаниях окружных судов и судебных палат могли принимать участие 12 присяжных заседателей, выбираемых по жребию из «местных обывателей всех сословий» и записанных в специальные списки. Они устанавливали виновность или невиновность обвиняемого, а меру наказания определял судья. Такое решение окружного суда считалось, как правило, окончательным. Судебная инстанция являлась апелляционной инстанцией, если окружной суд вынес приговор без участия присяжных заседателей.

Сенат, как высшая инстанция, имел право кассации (пересмотра или отмены приговора) судебных решений в случае нарушения законного порядка ведения судопроизводства или обнаружения новых обстоятельств уголовного или гражданского дела. Члены Сената, председатели и члены окружных судов и судебных палат утверждались императором. Все назначаемые члены судебных заседаний пользовались важным правом несменяемости, т. е. не могли быть уволены, кроме как по собственному желанию.

Надзор за законностью действий судебных учреждений возлагался на обер-прокурора Сената, прокуроров судебных палат и окружных судов, подчинявшихся министру юстиции и имевших свой штат помощников - товарищей прокурора.

Действие новых судебных уставов распространялось на 44 российские губернии. Окончательно реорганизация судебного управления была завершена лишь к 1896 году.

Судебная реформа явилась одной из наиболее последовательных и удачных политических преобразований того периода. Новые суды вскоре приобрели большую популярность у населения, а участие в процессах красноречивых адвокатов привлекало на них процессы массу посторонней публики. Смущенный либерализмом новых судов, в 1872 году Александр II изъял из их ведения дела о государственных политических преступлениях (чему, кстати, немало способствовала террористическая деятельность «народников»), которые передавались в «особые присутствия» Сената или судебных палат.

РЫЦАРИ ЖИВОГО СЛОВА

Люди свободомыслящие, но не настолько передовые и активные, чтобы подняться на революционную борьбу против деспотизма и произвола, шли в адвокатуру с расчетом использовать дарованную ей свободу слова для изобличения пороков существующего строя. В. Д. Спасович в 1873 году, когда царизм еще не начал кромсать права адвокатуры и были еще живы все иллюзии первых адвокатов, имел определенные основания заявить от имени своей корпорации: «Мы до известной степени рыцари слова живого, свободного, более свободного ныне, чем в печати; слова, которого не угомонят самые рьяные свирепые председатели, потому что пока председатель обдумает вас остановить, уже слово ускакало за три версты вперед и его не вернуть. В результате русская адвокатура 60 - 70-х годов стала сосредоточием судебных деятелей, которые могли соперничать с любыми европейскими знаменитостями... Многие из них ради адвокатуры оставили выгодную государственную службу, а семеро ушли из прокуратуры».

Н.А. Троицкий. Царизм под судом прогрессивной общественности. М., 1979

Обложка: Григорий Мясоедов. Земство обедает. 1872. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Источник: https://ru.wikipedia.org