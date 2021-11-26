ВИНТОВКА БЕРДАНА

Огнестрельная винтовка, разработанная Хайремом Берданом, а также ряд ее модификаций. В 1868-1891 годах – основная винтовка армии Российской империи. В некоторых подразделениях использовалась вплоть до 30-х годов XX века.

Варианты В армии Российской империи одновременно стояли на вооружении два варианта винтовки, так называемые «Бердан №1» и «Бердан №2». Кроме того, помимо основной пехотной винтовки, использовались еще несколько вариантов «Бердана №2», предназначенных для различных армейских частей: укороченные и облегченные драгунский и казачий варианты, а также карабин для артиллерии. Также существовал ряд охотничьих модификаций, предназначавшихся для свободной продажи.

История эксплуатации

Крымская война выявила ряд недостатков в вооружении российской армии. Зачастую солдаты, вооруженные в основном гладкоствольными дульнозарядными ружьями, не могли противостоять англичанам и французам, использовавшим более современное вооружение. В связи с этим вскоре после окончания войны перед императорской армией встала задача перевооружения. Среди прочего, военное министерство прорабатывало вопрос переделки имеющихся дульнозарядных винтовок в казнозарядные. Результатом подобных изысканий стало принятие на вооружение винтовки Крнка в 1869 году.

Одновременно с этим шел процесс поиска новых моделей винтовок. С 1859 по 1864 год было испытано больше 150 отечественных и иностранных моделей винтовок, однако ни одна из них не удовлетворила военных. В 1867 году русские офицеры Александр Горлов и Карл Гиниус отправились в Соединенные Штаты, где среди прочего ознакомились и с Винтовкой Бердана. Горлов и Гиниус внесли в нее ряд изменений, в частности изменив калибр оружия, после чего в 1868 году винтовка поступила на вооружение под наименованием «стрелковая винтовка обр. 1868 года» или «Бердан№1». Заказ на производство винтовок был размещен на американском заводе Кольта. Всего было выпущено около 30 тыс. винтовок. Вооружались ими в основном стрелковые подразделения.

В 1869 году Хайрем Бердан прибыл в Россию для дальнейшей доработки винтовки. Он предложил внести ряд усовершенствований, главным из которых стало использование поворотного затвора вместо откидного. Усовершенствованная винтовка получила название «Бердан №2» и в 1870 году была принята на вооружение российской армии. На основе винтовки Бердана был разработан ряд специализированных вариантов: для пехотных, драгунских, казачьих и артиллерийских частей. Винтовка оставалась основной в императорской армии вплоть до начала 1890-х годов, когда ее начали заменять на винтовку Мосина образца 1891 года.

После этого часть винтовок была передана армиям Сербии и Черногории, часть была оставлена в резерве, некоторое количество переделанных под охотничьи ружья винтовок поступила в свободную продажу. В годы Первой мировой войны из-за нехватки винтовок «Берданку» вновь начали использовать в действующей армии, в основном в тыловых частях. Использовались винтовки Бердана и в годы гражданской войны. Кроме того, на вооружении некоторых милицейских и охранных подразделений, а также лесников, винтовка находилась и на протяжении 20-30-х годов.