ОДНОКЛАССНЫЕ НАЧАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА

ОДНОКЛАССНЫЕ НАЧАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА - ос­нов­ной вид на­чаль­ной шко­лы в Рос­сии в 1860-е - 1918 годы.

Со­став­ля­ли 94,9% всех на­чаль­ных учеб­ных за­ве­де­ний в 1895 и 92,2% в 1911 году. Про­дол­жи­тель­ность кур­са обу­че­ния - 3, ре­же 4 го­да.

Су­ще­ст­во­ва­ли в фор­ме зем­ских, цер­ков­но-при­ход­ских, «ми­ни­стер­ских», фаб­рич­но-за­во­дских школ, при­ход­ских учи­лищ и др. Уча­щие­ся в со­от­вет­ст­вии с про­дол­жи­тель­но­стью кур­са обучения раз­де­ля­лись на 3-4 от­де­ле­ния. Пер­во­на­чаль­но они по­ме­ща­лись в од­ном класс­ном по­ме­ще­нии, все пред­ме­ты (кро­ме За­ко­на Бо­жия) пре­по­да­вал один учи­тель (от­сю­да название «од­но­класс­ные»). На ру­бе­же XIX-XX веков уве­ли­чи­ва­лась до­ля одноклассных начальных училищ с не­сколь­ки­ми класс­ны­ми по­ме­ще­ния­ми и учи­те­ля­ми, од­на­ко название «од­но­класс­ные» про­дол­жа­ло при­ме­нять­ся к шко­лам с 3-4-лет­ним кур­сом для обо­зна­че­ния на­чаль­ной эле­мен­тар­ной шко­лы в про­ти­во­по­лож­ность двух­класс­ным учи­ли­щам (5, ре­же 6 лет обу­че­ния).

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