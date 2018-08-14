О верности Отечеству и сердцу О верности Отечеству и сердцу На чтение: 1 минута

Многочисленные туристы, посещающие московский Новодевичий монастырь, подмечают одну интересную деталь. Неподалеку от Успенского храма установлены «новые» надгробия с именами людей, которые ушли из жизни в 1912 году. Скромные надписи гласят: Дмитрий Алексеевич Милютин и Наталья Михайловна Милютина. И сегодня мало кто знает, что за этими именами скрывается удивительная история верности, чести и служения Отечеству.

Имя последнего генерал-фельдмаршала Дмитрия Милютина мало изучают в школе. Хотя он вошел в историю как бесстрашный воин, выдающийся военный реформатор и государственный деятель.

В судьбе Дмитрия Милютина хорошее проявилось через плохое. Во время боевых действий на Кавказе в 1839 году он получил сквозное ранение в плечо: после перевязки остался в строю и проявил себя героически. Много позже, получив отпуск, он отправился в Европу – поправить здоровье и изучить постановку военного дела. Итогом путешествия стала встреча с подругой жизни. По счастливому совпадению в то же время в Рим приехали вдова и дочь Михаила Ивановича Понсета - генерал-лейтенанта французского происхождения, служившего в корпусе графа Воронцова. В дневнике Дмитрий Алексеевич скромно отметил, что юная Наталья Михайловна Понсэ произвела на него «небывалое еще в жизни впечатление...».

Милютин осмелился сделать предложение только через два года, получив новое назначение на Кавказ. Вместе они прожили 69 лет (!). За это время он прошел почти все ступени службы и, став военным министром, сделал немало: отменил в армии телесные наказания (клеймение и кандалы), сократил срок службы с 25 лет до 6 в сухопутных войсках и 7 на флоте; уровнял условия службы для всех социальных сословий; учредил институт «запаса», действующий поныне и ввел обязательное обучение солдат грамоте.

Супруга все это время обеспечивала надежный тыл, вела хозяйство «на самую скромную ногу» и подарила ему 6 детей. В феврале 1864 она основала «Ясли» приют, где в дневное время призревались дети из рабочих семей. Благодаря меценатам приют действовал в Санкт-Петербурге до 1918 года.

Супруги ушли из жизни в крымском имении Симеиз, им было за 90. Дмитрий Алексеевич пережил горячо любимую жену всего на два дня. Имение он завещал во владение Обществу Красного Креста, а средства - оставил на строительство санатория для нижних военных чинов. Благодеяния продолжились и после окончания их земного пути.

Чета Милютиных обрела покой в тиши Новодевичьего монастыря в Москве. Проститься с ними пришли многие тысячи человек. В 1930-е годы надгробия были утрачены, а имена - растворилось во времени. Пока этой историей не заинтересовались журналисты «Российской газеты» и журнала «Родина». Усилиями Российского военно-исторического общества летом 2016 года надгробия были восстановлены по сохранившимся фото. Благодаря личному вмешательству Министра культуры РФ, Председателя РВИО Владимира Мединского, история верности и чести снова обрела материальное воплощение. И, возможно, она продолжится …

В поселке Семеиз и сейчас стоит скромный двухэтажный домик, в котором жили Милютины. Здесь в течение 30 лет Дмитрий Алексеевич каждодневно трудился: оставил 7 томов воспоминаний и 5 томов дневников – уникальное собрание материалов, которое до сих пор изучают историки и военные эксперты.

Сейчас «Дом Милютиных» находится в плачевном состоянии. Военного санатория здесь давно нет и в помине. По словам местных жителей, здание находится в заброшенном состоянии вот уже десять лет. Журналисты, приехавшие на место, увидели заколоченные ставни, груды мусора и битого стекла. Опустевший фонтан с датой 1876 стал «контейнером» для пустых бутылок. На обветшалый милютинский дом, активно наступают коттеджные стройки. Вырубаются красивейшие деревья, кустарник. Руководство журнала «Родина» обратилось к местным властям с идеей отремонтировать здание и создать здесь Музей Дмитрия Милютина. Соответствующее обращение было направлено в Комитет по культуре и вопросам охраны культурного наследия Государственного Совета Республики Крым. Но ответа не последовало.

Хочется верить, что крик о помощи еще будет услышан и историческая справедливость восторжествует… Что однажды образ Дмитрия Милютина вернется домой, и о его славном боевом пути расскажут в новом музее, актуальном для жителей и многочисленных гостей Крыма.