МЕСТНЫЕ ВОЙСКА
Воинские формирования в России в 1864–1918, предназначенные для несения гарнизонной и караульной службы в городах и крепостях, обеспечения внутренней безопасности государства, рекрутских наборов (до 1874), подготовки резерва для полевых войск (с 1874), препровождения арестантов и ссыльных, охраны тюрем и др.
В ходе военных реформ 1860–70-х гг., с введением военно-окружной системы управления войсками, были реорганизованы органы местного воен. управления. В авг. 1864 введено Положение об управлении М. в. воен. округа, которое определило их состав и подчинённость. В М. в. вошли подразделения упразднённого в авг. 1864 Отд. корпуса внутренней стражи, а также вновь сформированные крепостные полки, губернские резервные и крепостные батальоны, уездные, местные и этапные команды, военно-арестантские роты, подчинённые в каждом округе специально назначенному лицу – начальнику М. в. округа (с правами нач. дивизии). В каждой губернии для руководства М. в. была учреждена должность губернского воинского начальника (обычно это был ком. губернского батальона). В 1874, вместе с введением всеобщей воинской повинности, было утверждено новое Положение об управлении М. в., которое установило трёхчленную систему управления М. в.: начальник М. в. округа, губернский воинский начальник (с правами нач. дивизии), уездный воинский начальник – он же нач. местных команд в уезде (с правами ком. полка или батальона). В 1870-х гг. в составе М. в. имелось 70 губернских батальонов и св. 600 команд. разл. наименований (всего св. 70 тыс. чел.). В 1881 прошла очередная реорганизация М. в.: все части и подразделения М. в. были сведены в местные бригады (всего 23), упразднены должности начальника М. в. округа и губернского воинского начальника, а вместо них введена должность нач. местной бригады (с правами нач. дивизии), подчинявшегося непосредственно командующему войсками воен. округа, на территории которого бригада дислоцировалась. Каждая местная бригада представляла собой территориальную единицу, включавшую в себя неск. губерний, и называлась по меcту нахождения штаба (Петерб., Моск., Тамбовская и др.). Начальнику местной бригады подчинялись уездные воинские начальники и их управления, расположенные в бригадном районе, а также местные и конвойные команды, дисциплинарные батальоны и роты, воен. тюрьмы, местные лазареты и др. В 1886 в составе М. в. была образована конвойная стража, получившая двойное подчинение [Воен. мин-ву и МВД (с 1895 Мин-ву юстиции)]. В годы 1-й мировой войны военнослужащими М. в. пополнялись стрелк. части действующей армии. В 1918 М. в. были расформированы.
Автор статьи: С. Л. Ташлыков.