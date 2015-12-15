Городская реформа Городская реформа (реформа городского самоуправления) 1870 г. – одна из реформ местного самоуправления Александра II с целью предоставить населению городов права самостоятельности в ведении городского хозяйства на основе Городового положения 16 июня 1870». Был принят принцип «всесословности» На чтение: 3 минуты

ПЕРЕМНЫ В ЖИЗНИ ГОРОДА

На аналогичных [земской реформе] основаниях в 1870 г . была проведена реформа городского самоуправления. Попечительству городских дум и управ подлежали вопросы благоустройства, а также заведование школьным, медицинским и благотворительным делом. Выборы в городскую думу проводились по трем избирательным съездам (мелких, средних и крупных налогоплательщиков). Рабочие, не платившие налогов, не участвовали в выборах. Городской голова и управа избирались думой. Городской голова возглавлял и думу и управу, координируя их деятельность. Городские думы проводили большую работу по благоустройству и развитию городов, но в общественном движении были не столь заметны, как земства. Это объяснялось долго сохранявшейся политической инертностью купечества и предпринимательского класса.

Боханов А.Н., Горинов М.М. История России с начала XVIII до конца XIX века, М., 2001. Глава 19. Эпоха Освобождения § 4. Либеральные реформы 60–70- х годов http://kazez.net/book_98689_glava_122_%C2%A7_4._Liberalnye_reformy_60%E2%80%94.html

КРИТИКА «ГОРОДОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ»

Главный недостаток Городового Положения 16 июня 1870 года состоит в том, что управление городскими делами поручено учреждению, составленному по шаблону говорилен и отличающемуся общим характером всех подобных учреждений:безответственностью правителей. За ведение городского хозяйства отвечают все, а следовательно, никто. Кто тратит без пользы городские деньги? Кто губит здоровье и жизнь многих сотен городских обывателей? Это, конечно, дума, которая все сваливает на управу, и управа, которая все сваливает на думу. Припомним недавнее и известное всем москвичам Сокольничье дело. Прекрасная старинная Сокольничья роща оставалась цела и невредима, пока не имела несчастия попасть в руки городского управления. В короткое время лучшая часть рощи оказалась вырубленною. Убытки, понесенные городом, были большие. Началось громкое дело, но не в суде, а в стенах думы. Полились потоки красноречия, и в результате городской голова, лично не виновный, принужден был оставить свой пост, да сверх того из управы с гражданским достоинством удалились два-три члена. Тем все дело и кончилось.

Думские гласные, не неся никакой фактической ответственности за небрежное управление городскими делами, естественно, не чувствуют ни малейшего интереса серьезно и неутомимо заниматься нелегким и многосложным делом городского хозяйства. Большинство их или вовсе не являются на думские заседания, или присутствуют на них только физически, безусловно повинуясь при решении вопросов нескольким коноводам, которые много шумят, ратуя не за городские, а разве за свои интересы. Думские говоруны, не зная и не понимая технической стороны городского хозяйства, воображают себя великими общественными деятелями, призванными управлять не хозяйством городским, что слишком трудно и скучно, но целым государством, что, конечно, гораздо легче и веселее, а потому они кстати, и в особенности некстати, стараются хвастнуть пред отечественными и заграничными ценителями обширностью своих политических взглядов, не находящих себе применения на почве городских интересов, загроможденной всякого рода мелкими вопросами о свалках нечистот, бойнях, заразных болезнях, водоснабжении, канализации и дефиците, которые, может быть, очень важны для города, но вовсе не интересны для его управителей.

Создание строго ответственного управления городскими делами – вот та реформа, которая одна только может положить конец празднословию наших эдилов, этой жалкой игре в парламент, и обеспечить серьезное ведение городского хозяйства.

Катков М.Н. Кахановская комиссия и реформа городского управления // Московские ведомости. 1883. 12 июня. № 161. http://dugward.ru/library/katkov/katkov_kahanovskaya_komissia.html

ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Немногим позднее земского самоуправления созданы были новые формы городского самоуправления. "Городское положение 1870 года" оставило в силе старое разделение горожан на купцов с их гильдиями, ремесленников с их цехами и т. д. Независимо от этих корпораций по новому закону все горожане, платящие городские повинности с их земли, торга и промысла, получили право сообща избирать гласных в городскую думу, которая должна была ведать городское хозяйство так же, как земства ведали земское хозяйство. Гласные избирают из своей среды городского голову и членов городской управы. Дума собирается по мере надобности; управа же действует как постоянный исполнительный орган думы. Срок выборных полномочий в городах – четырехлетний. За деятельностью городских дум и управ наблюдает губернское по городским делам присутствие под председательством губернатора.

Не только новый порядок управления, но вместе с тем и общая перемена в общественном строе повлияла благотворно на развитие городской жизни в России во второй половине XIX в. До крестьянской реформы в большинстве губерний продолжалось господство патриархальных форм крепостного помещичьего хозяйства, сохранившего в себе до последнего времени черты хозяйства натурального. Города имели мало покупателей и потребителей из уездов, были скудны капиталами; население их не отличалось предприимчивостью, было бедно и невежественно. С освобождением крестьян оживилась уездная жизнь; возникло земство с его хозяйственными предприятиями; началась усиленная постройка железных дорог; было основано много торгово-промышленных предприятий и банков, хозяйственной жизни государства отозвался на городах самым решительным образом; города ожили и, пользуясь новым самоуправлением, приняли совсем иной вид. Из административных центров они стали превращаться в центры народнохозяйственной деятельности.

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. СПб., 2000 http://magister.msk.ru/library/history/platonov/plats005.htm#gl22

ГОРОДОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (1870 Г.)

[…] 2) К предметам ведомства городского общественного управления принадлежат:

... Дела по внешнему благоустройству города, а именно: попечение об устроении города согласие утвержденному плану; за-ведывание ... устройством и содержанием улиц, площадей, мостовых, тротуаров, городских общественных садов, бульваров, водопроводов, сточных труб, каналов, прудов, канав и протоков, мостов, гатей и переправ, и равно и освещением города; дела, касающиеся благосостояния городского населения: меры к обеспечению народного продовольствия, устройство рынков и базаров; попечение ... об охранении народного здравия, о принятии мер предосторожности против пожаров и других бедствий и об обеспечении от причиняемых ими убытков; попечение об учреждении и развитии местной торговли и промышленности, об устройстве пристаней, бирж и кредитных учреждений; устройство на счет города благотворительных заведений и больниц и заведывание ими на основаниях, указанных для земских учреждений ... […]

15) Учреждения городского общественного управления суть: 1) городские избирательные собрания, 2) городская дума и 3) городская управа.

16) Городские избирательные собрания составляются единственно для избрания гласных городской думы через каждые четыре года... […]

17) Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни принадлежал, имеет право голоса в избрании гласных при следующих условиях: 1) если он русский подданный; 2) если ему не менее двадцати пяти лет от рождения; 3) если он, при этих двух условиях, владеет в городских пределах на праве собственности недвижимым имуществом, подлежащим сбору в пользу города, или содержит торговое или промышленное заведение по свидетельству купеческому, или же, прожив в городе в течение двух лет сряду пред производством выборов ... уплачивает в пользу города установленный сбор со свидетельств: купеческого или промыслового на мелочный торг, или прикащицкого 1-го разряда, или с билетов на содержание промышленных заведений ... и 4) если на нем не числится недоимок пе городским сборам. ... […]

24) Для производства выборов в гласные учреждаются в каждом городе из обывателей, имеющих право голоса на выборах, три избирательные собрания, из коих каждое выбирает одну треть всего числа гласных. Для сего обыватели вносятся в список избирателей в том порядке, в каком они следуют по сумме причитающихся с каждого из них в доход города сборов, дающих право голоса на выборах; затем лица, внесенные в означенный список, делятся на три разряда, или собрания, таким образом: к первому разряду причисляются те из показанных в начале списка избиратели, которые, внося высшие размеры сборов, уплачивают вместе одну треть общей суммы сборов, платимых всеми избирателями; по второму причисляются следующие за ними по списку избиратели, уплачивающие вместе также треть всех сборов; к третьему — все остальные избиратели. Составленный на изложенных основаниях список с разделением избирателей на разряды утверждается городскою думою.... […]

Обложка: первая страница Городового Положения от 16 июня 1870 года

Источник: https://nlr.ru