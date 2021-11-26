АБХАЗСКОЕ ВОССТАНИЕ

Движение, вызванное недовольством абхазов условиями начатой летом 1866 аграрной реформы и отношением к местному населению царских чиновников.

Началось 26 июля 1866 в с. Лыхны на народном сходе, где представители власти объявили, что крестьяне за выкуп освобождаются от своих господ. Это вызвало выступления абхазских крестьян , и так считавших себя лично свободными. Восстание быстро охватило почти всю Абхазию : в нем приняли участие до 20 тыс. чел. 27 июля повстанцы захватили Сухум, а 29 июля провозгласили князя Г. М. Шервашидзе владетельным князем Абхазии. А. в. было подавлено русскими войсками. 15 наиболее активных участников восстания предали полевому суду, треть из них были казнены. Шервашидзе и несколько тысяч человек были депортированы из Абхазии в отдаленные районы России и Турции .

Автор статьи: О. Г. Назаров.

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