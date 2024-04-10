9 класс | История России XIX—начала XX вв.

ВОСШЕСТВИЕ НА ПРЕСТОЛ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I-ГО

КОРФ М.

«Если буду Императором хоть на одну часть, то покажу, что был достоин». Так говорил незабвенный Император Николай I, утром 14-го Декабря 1825 года, собранным перед Ним Начальникам Гвардейских полков. И торжественно оправдалось это первое державное Его слово! Тридцать лет, среди благословений мира и громов войны, в законодательсве и суде, в деле внутреннего образования и внешнего возвеличения Его России, везде и всегда, Император Николай I был на страже ее чести и славы, ее отцом и, вместе, первым и преданнейшим из ее сынов.