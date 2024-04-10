9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Николай I

Боханов А. Н.

Полтора столетия минуло после кончины Николая I, но и по сей день на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга высится конная скульптура российского самодержца. Памятник работы Огюста Монферрана устоял и пережил советскую эпоху в первозданном виде. К сожалению, этого не скажешь о том образе, который доносит история в искаженных, почти, что карикатурных описаниях императора и его времени. В книге выдающегося русского историка Александра Николаевича Боханова «Николай I» отражена историческая правда о личности и царствовании Николая Павловича, чье правление составило целых три десятилетия непростого, но во многом блистательного для России XIX века.