Бенкендорф. Сатрап с человеческим лицом

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Вдохновитель создания III Отделения и Отдельного корпуса жандармов, боевой офицер, сподвижник Николая I, известный притеснитель (и тайный покровитель) Пушкина – это все о нем, об Александре Бенкендорфе. Он стал олицетворением, «человеческим лицом» первой русской службы государственной безопасности.

Что привело дворянина и верного монархиста к искреннему убеждению в необходимости скорейшей отмены крепостного права? Кого любил больше – жену или любовницу? Какие привычки и личные качества выделяли его среди высших имперских сановников? Бенкендорф и Алексей Орлов – что роднило их и что различало, и что сделало Орлова одним из столпов империи?