ЖУКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Образование и карьера

Николай Жуковский родился в 1794 г. в г. Челябинске в дворянской семье. Происходил из старинного русского рода Жуковских. Отцом был Василий Григорьевич Жуковский, являвшийся одним из первых врачей Челябинска, организатором первой челябинской городской больницы (1828).

Получив домашнее образование, Н.В. Жуковский устроился работать в Челябинский уездный суд губернским регистратором, затем перевелся в канцелярию оренбургского военного губернатора, позднее исполнял обязанности дворянского заседателя в Челябинском земском суде.

В 1814 г. Н.В. Жуковский получил назначение челябинским уездным стряпчим и произведен в титулярные советники. В 1816 г. добровольно ушел в отставку. Вскоре состоялось его возвращение на службу. Она возобновилась в канцелярии сибирского генерал-губернатора. С 1818 г. трудился секретарем канцелярии, с 1821 г. – начальником отделения канцелярии сибирского генерал-губернатора. После разделения управления территорией Сибири на две части Н.В. Жуковский перешел на должность управляющего канцелярией генерал-губернатора Западной Сибири. С созданием совета при главном управлении Западной Сибирью получил назначение членом совета и возглавил 1-е отделение.

В 1823 – 1829 гг. Н.В. Жуковский осуществлял руководство Тобольским губернским правлением, повышен до статского советника. В 1829 г. его отправили в отставку, причислив для особых поручений к Министерству внутренних дел.

На посту губернатора

В 1830 г. Н.В. Жуковский отбыл в Оренбург для нахождения при военном губернаторе. Получил производство в действительные статские советники.

Почти два последующих десятилетия жизни Н.В. Жуковского связаны с исполнением им обязанностей губернаторов различных губерний: со 2 декабря 1832 по 13 апреля 1835 г. – оренбургский губернатор, с 19 апреля 1835 по 21 марта 1837 г. – волынский, с 21 марта 1837 по 10 августа 1843 г. – калужский, с 10 августа 1843 по 8 апреля 1851 г. – санкт-петербургский губернатор.

В 1843 г. его произвели в тайные советники. С 1851 г. Н.В. Жуковский назначен сенатором Правительствующего Сената в департамент герольдии.

Умер Н.В. Жуковский 15(27) марта 1852 г. в Санкт-Петербурге.

Семья

Жена – Елизавета Николаевна.