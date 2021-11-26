ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ - официальный и наиболее полный сборник законодательных актов Русского государства и Российской империи за 1649-1913 годы.
(ПСЗ), официальный и наиболее полный сборник законодательных актов Русского государства и Российской империи за 1649-1913 годы. Издавалось Вторым отделением Собственной Е.И.В. канцелярии (1830-1882), Кодификационным отделом при Государственном совете (1882-1893), Отделением Свода законов Государственной канцелярии (1893-1916). Состоит из трёх собраний. Представляет собой хронологическую инкорпорацию разнообразного законодательного и иного материала: именных указов, Высочайших повелений, манифестов, рескриптов; «учреждений», положений, уложений, уставов; Высочайше утверждённых «журналов» (постановлений) Комитета министров и Совета министров, а также мнений Государственного совета, положений Военного совета; Высочайше утверждённых законов, одобренных Государственной думой и Государственным советом; международных соглашений и прочее. В ПСЗ не включались акты по церковному управлению (однако вошли постановления о религиозно-нравственной жизни мирян), императорскому двору и придворному ведомству. Каждое собрание имеет отдельную нумерацию законодательных актов.
Подготовка к изданию 1-го и 2-го собраний законов начата по распоряжению императора Николая I, который видел одну из главных задач своего царствования в систематизации отечественного законодательства. Он признал неудовлетворительной работу Комиссии составления законов, созданной для кодификации законодательства, в 1826 году упразднил её и образовал Второе отделение Собственной Е.И. В. канцелярии. Фактическим руководителем работ по подготовке ПСЗ стал М.М. Сперанский. Для выявления законодательных актов проведены изыскания в архивах ряда центральных государственных учреждений и составлены реестры узаконений (эта работа ранее частично была выполнена Комиссией составления законов), по ним из около 3,6 тысяч ведомственных сборников собраны сами узаконения и проведена их проверка по подлинникам законодательных актов, которая выявила, что многие из них имели двойные заглавия и даты, некоторые являлись фрагментами различных актов или же не носили законодательного характера и не подлежали изданию.
Первое собрание (45 томов) выпущено в 1830 году, включает 30600 законодательных актов, начиная от Соборного уложения 1649 года (не вошедшие в него более ранние акты с его публикацией утратили силу) и кончая актами, датированными 3(15).12.1825 года (период междуцарствия 1825 года). В собрание вошли не только действующие, но и отменённые акты. Наряду с актами, исходившими от верховной власти, в него были включены и нормативные акты, издававшиеся от имени императора Сенатом, министерствами, Синодом, а также некоторые временные и частные распоряжения, ряд судебных решений, получивших характер прецедента. Все акты печатались полностью - так, как они были изданы первоначально. В состав собрания не вошла значительная часть актов 2-й половины XVII - 1-й четверти XIX веков, особенно XVIII века (до 1/3 актов правления Петра I, до 1/5 актов правления императрицы Анны Ивановны и так далее), что было сделано преимущественно по политическим соображениям (например, опущены акты, констатировавшие и объяснявшие дворцовые перевороты). В отдельных томах 1-го собрания опубликованы: хронологический (том 41) и алфавитно-предметный (том 42) указатели, штаты военно-сухопутных, военно-морских, духовных и гражданских учреждений, законы о мундирах (том 43-44), торговые тарифы (том 45). Позднее изданы приложения к собранию: 3 книги чертежей и рисунков (планы и гербы городов и другие; 1839-1843 годы), именной указатель (1873). Собрание представляло собой первый этап систематизации российского права (второй этап - «Свод законов Российской империи», 1-е издание: 1832 год).
Второе собрание (55 томов) включает 61928 актов с 12(24).12.1825 года по 28.2(12.3).1881 год (время царствования императоров Николая I и Александра II). Первые 4 тома за конец 1825 - 1829 годы изданы в 1830 году. Тома 5-33 выходили ежегодно, каждый содержал акты за минувший год. Затем тома выпускались нерегулярно, иногда с перерывами или по два тома в год. Более оперативно официальная систематическая публикация законов осуществлялась с 1863 года в «Собрании узаконений и распоряжений правительства». В конце каждого тома ПСЗ помещены штаты учреждений, рисунки, чертежи, список опечаток, дополнения к предыдущим томам собрания, а также хронологический и алфавитно-предметный указатели. В 1855 году издано «Дополнение…» к томам за 1825-1850 годы, по завершении издания - сквозные указатели ко всему 2-му собранию: алфавитно-предметный (том 1-4, 1885 год) и именной (1911).
Третье собрание (33 тома) выпускалось ежегодно в 1885-1916 годы, включает 40846 законодательных актов с 1(13).3.1881 года (дня восшествия на престол императора Александра III) до конца 1913 года. По структуре аналогично 2-му собранию, но общие указатели к собранию не были подготовлены. Подготовка ПСЗ прекратилась после Февральской революции 1917 года.
Цифровая копия всех трёх полных собраний законов Российской империи доступна на сайте РНБ.