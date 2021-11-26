ОДОЕВСКИЙ Владимир Фёдорович
Князь, русский государственный и общественный деятель, писатель, литературный критик, музыковед; тайный советник (1858), гофмейстер (1858).
Последний официально признанный в княжеском достоинстве мужской представитель рода Одоевских, двоюродный брат А. И. Одоевского. Учился в Благородном пансионе при Моск. ун-те (1816–22). Занимался музыкой у Д. И. Шпревица и Дж. Филда, затем (в 1826–1827) у И. Г. Миллера (теория композиции). В 1826 переехал в С.-Петербург. С 1826 служил в МВД, секретарь Общего собрания Цензурного к-та (1827–28), принимал участие в разработке цензурного устава 1828 (см. в ст. Цензурные уставы); правитель дел К-та Гл. попечительства детских приютов (1838–42). Чл. Общего присутствия Деп-та гос. хозяйства и публичных зданий (1833), Хозяйств. деп-та (1833–40), чл. Учёного комитета (с 1838) Мин-ва гос. имуществ. В 1840–46 старший чиновник 2-го отделения Собств. Е. И. В. канцелярии: занимался унификацией груз. законодательства, доказал неорганичность для него крепостного права. В 1846–61 помощник директора Имп. публичной б-ки (в 1856 передал б-ке свою коллекцию книг и документов о России) и зав. Румянцевским музеем. Занимался благотворительностью: учредитель Елисаветинской больницы для малолетних детей (1844), пред. Об-ва посещения бедных просителей (1846–55) в С.-Петербурге и др. В 1859–1861 гласный С.-Петерб. гор. думы. Сенатор (с 1861), первоприсутствующий 8-го деп-та Сената (с 1864/65). С кон. 1820-х гг. был хозяином одного из известнейших лит. салонов, отличавшегося широтой круга посетителей; стремился сблизить аристократию и демократич. интеллигенцию (своё значение салон во многом сохранил и после переезда О. в Москву в 1862).
Дебютировал в печати в 1820. Первый лит. успех О. принёс цикл сатирич. нравоописательных очерков «Письма к Лужницкому старцу» (1822). Один из основателей и председатель лит.-филос. «Общества любомудрия» (1823–1825) (см. Любомудры); увлекался философией Ф. В. Шеллинга. Выпускал альм. «Мнемозина» (совм. с В. К. Кюхельбекером). До кон. 1820-х гг. выступал в осн. с филос. и моралистич. аллегориями в прозе и статьями об иск-ве, которое в духе романтич. универсализма рассматривал в связи с естеств. науками. Свои эстетич. взгляды попытался систематизировать в трактате «Опыт теории изящных искусств с особенным применением оной к музыке» (1823–25, опубл. в 1974).
С нач. 1830-х гг. входил в пушкинский круг писателей. Один из организаторов ж. «Московский наблюдатель». В 1836 ближайший помощник А. С. Пушкина в ж. «Современник» (О. принадлежит известный некролог «Солнце нашей Поэзии закатилось!..», 1837). Как критик выступал в защиту «литературной аристократии» и против коммерциализации лит-ры; в успехах «торговой словесности» усматривал симптомы нравств. вырождения искусства [статьи «О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе» (1836), «О нападениях петербургских журналов на русского поэта Пушкина» (1836, опубл. в 1864) и др.]. В 1837 фактич. редактор ж. «Литературные прибавления к "Русскому инвалиду"». В 1839–42 соредактор А. А. Краевского в ж. «Отечественные записки»; поддерживал В. Г. Белинского (выражая при этом несогласие с его взглядами), принимал близкое участие в судьбе М. Ю. Лермонтова.
В 1830-х – нач. 1840-х гг. О. – один из ведущих рус. прозаиков, автор романтич. повестей, отличающихся преобладанием филос. проблематики и тяготеющих к объединению в циклы. Повести «Последний квартет Бетховена» (1831), «Opere del cavaliere Giambattista Piranesi» (1832), «Импровизатор» (1833) и «Себастиян Бах» (1835) – о психологии творчества, природе гениальности, сходной с безумием, и её неоднозначном отражении в жизни самих творцов – О. предполагал включить в неосуществлённый сб. «Дом сумасшедших», куда должны были войти также повести об ужасе пошлого существования «Бригадир», «Бал» (обе 1833) и др. В сб. «Пёстрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных учёных обществ» (1833), где О., следуя примеру Пушкина в «Повестях Белкина», скрылся под маской чудаковатого неудачника, непритязательного рассказчика услышанных от кого-то историй, вошли фантастич. сказки преим. сатирич. направленности; отмеченные влиянием Э. Т. А. Гофмана и близкие по гротесковой манере петерб. повестям Н. В. Гоголя, они обнаруживают невероятное, чудовищное и странное в повседневной реальности.
Для прозы О. характерно соединение романтич. элементов с рассудочностью и дидактизмом. Обычаи и нравы светского общества О. изображает резко критически: повести «Катя, или История воспитанницы» (1834), «Свидетель» (1839) и др. В повестях «Княжна Мими» (1834) и «Княжна Зизи» (1839) тема преступной любви трактована с моралистич. позиций, не утрачивая при этом своего романтич. обаяния. Нравств. коллизии привлекают О. и в жизни др. слоёв общества: повести «Сирота» (1838), «Живописец» (1839), «Живой мертвец» (1844), «Мартингал» (1846). В цикле «мистических» повестей «Сильфида» (1837), «Сегелиель, или Дон-Кихот XIX столетия» (1838), «Косморама» (1840), «Южный берег Финляндии в начале XVIII столетия», «Саламандра» (обе 1841, в 1844 объединены в повесть в 2 частях «Саламандра») и др., описывающих взаимопроникновение бытовой и вневременной духовной реальности, отразилось увлечение О. алхимией и оккультизмом. О. принадлежат также сказки для детей «Городок в табакерке» (1834), «Мороз Иванович» (1841) и сб. «Сказки и повести для детей дедушки Иринея» (1841).
Итоговое произведение О. – «Русские ночи» (1844), уникальный в жанровом отношении филос. роман в повестях, куда вошли и некоторые из ранее опубликованных сочинений. Построенный как филос. беседа между романтиком-шеллингианцем, двумя прагматически мыслящими людьми и «русским Фаустом», воплощающим наиболее близкий автору тип универсального учёного, роман ставит глобальные вопросы о характере и перспективах совр. цивилизации, о трагич. разрыве бытия и сознания, заполняемом новейшими учениями с их иллюзорным систематизмом. В опровержение теорий Т. Р. Мальтуса и И. Бентама написаны центральные в романе повести- антиутопии «Последнее самоубийство» и «Город без имени» (впервые опубл. в 1839). Надежду на спасение и грядущее обновление человечества О. связывал с Россией; своё видение её будущего как всемирной державы О. выразил также в незавершённом романе-утопии «4338-й год» (два фрагмента опубл. в 1835 и 1840; полностью опубл. в 1926).
После издания собрания своих сочинений (ч. 1–3, 1844) О. практически не возвращался к худож. творчеству, занимаясь разносторонней культурно-просветительской деятельностью и популяризацией науч. знаний. В 1843–48 вместе с А. П. Заблоцким-Десятовским выпускал имевшее огромный успех среди крестьян «Сельское чтение» (кн. 1–4), где в увлекат. форме излагались начатки химии, физики, математики, истории и др. В 1844–45 в ж. «Записки для хозяев» (приложение к «Литературной газете») вёл кулинарную рубрику «Лекции господина Пуфа, доктора энциклопедии и др. наук, о кухонном искусстве». В 1860-х гг. очерки и воспоминания О. регулярно появлялись на страницах ж. «Русский архив» и др.
О. – один из основоположников рус. музыкознания, муз. критики и муз. лексикографии. В 1825 дебютировал как муз. критик. Чрезвычайно высоко ценил творчество И. С. Баха, пропагандировал музыку В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Г. Берлиоза, признавал новаторство Ф. Листа и Р. Вагнера. Из отеч. композиторов выделял М. И. Глинку. Поддержкой О. пользовались А. А. Алябьев, М. А. Балакирев, А. Н. Верстовский, Н. Г. Рубинштейн, А. Н. Серов и др. Одним из первых О. распознал талант Н. А. Римского-Корсакова и П. И. Чайковского. С 1830-х гг. писал статьи о муз. терминах («вариация», «вибрация», «вводный тон» и др.) для «Энциклопедического лексикона» А. А. Плюшара, в 1860-х гг. полностью переработал «Карманный музыкальный словарь» А. Гарраса (2-е изд., 1866, неоднократно переиздавался в ред. О. до 1913). Ввёл термин «музыкальная археология» в программу 1-го археологич. съезда в Москве (1869; применительно к изучению рус. фольклорных традиций, иск-ва скоморохов и церковного пения до 18 в.). В кон. 1840-х гг. по заказу О. петерб. органостроитель Г. Мельцель изготовил кабинетный орган «Себастианон» (назв. в честь И. С. Баха; не сохр.), на котором играл и импровизировал сам О., а также его гости, в т. ч. Глинка. Громкость звука «Себастианона» (в отличие от обычного органа) зависела от силы нажатия на клавишу, что достигалось включением и отключением дополнит. регистров. Неудовлетворённый равномерной темперацией инструментов с фиксиров. строем, в 1864 заказал фабрике А. Кампе особой конструкции «энгармонический клавицин» – молоточковое фортепиано, в котором каждая октава при помощи дополнит. клавиш поделена на 19 ступеней (инструмент хранится в Гос. центр. музее муз. культуры им. М. И. Глинки). В расчётах муз. интервалов О. использовал «акустические логарифмы» Г. де Прони (единица шкалы акустич. логарифмов соответствует 100 центам). Настроенный в пифагоровом строе (см. в ст. Строй музыкальный), клавицин предположительно использовался для экспериментов и с др. настройками. Оценив специфику и достоинства знаменного распева, О. возражал против распространённой в то время его оценки как «дикого» и «варварского», считал, что др.-рус. гласы расширяют пределы «скудной» мажорно-минорной тональности. Ввёл в обиход термины «погласица», «осьмогласие», «нетактовый ритм», «глас» и др. Один из основателей Об-ва др.-рус. иск-ва (1864), задачи которого видел в восстановлении синтеза иконописи, архитектуры, церковного пения на древней нац. основе. По инициативе О. в Моск. конс. была создана единственная в России кафедра истории церковного пения (1866), которой руководил (по рекомендации О.) знаток рус. богослужебного пения протоиерей Д. В. Разумовский. Автор муз. сочинений для органа, камерного ансамбля, фп., романсов и др. (б. ч. не опубликована).
Сочинения:
Избр. педагогические соч. М., 1955;
Музыкально-литературное наследие / Под ред. Г. В. Бернандта. М., 1956;
Русские ночи / Изд. подгот. Б. Ф. Егоров, Е. А. Маймин, М. И. Медовой. Л., 1975;
Сочинения: В 2 т. М., 1981; О литературе и искусстве. М., 1982;
Пестрые сказки / Изд. подгот. М. А. Турьян. СПб., 1996;
Сочинения для органа. М., 2003 (Труды ГЦММК им. М. И. Глинки);
Дневник. Переписка. Материалы / Ред.-сост. М. Н. Рахманова. М., 2005;
Записки для моего праправнука. Повести. Статьи. Письма / Вступ. ст., прим. В. И. Сахарова. М., 2006;
Кухня: Лекции господина Пуфа… о кухонном искусстве / Подгот. текста, вступ. ст. С. А. Денисенко. СПб., 2007.
Дополнительная литература:
Разумовский Д.В. Музыкальная деятельность кн. Одоевского // Труды I Археологического съезда в Москве. М., 1871. Т. 1;
Янчук Н.А. Князь В. Ф. Одоевский и его значение в истории русской церковной и народной музыки // Труды Музыкально-этнографической комиссии. М., 1906. Т. 1;
Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. М., 1913. Т. 1. Ч. 1–2;
Виргинский В.С. В. Ф. Одоевский. Естественнонаучные взгляды. М., 1975;
Cornwell N. The life, times and milieu of V. F. Odoyevsky. L., 1986;
Каталог библиотеки В. Ф. Одоевского. М., 1988;
Campbell J.S. V. F. Odoyevsky and the formation of Russian musical taste in the nineteenth century. N. Y.; L., 1989;
Турьян М.А. «Странная моя судьба...»: О жизни В. Ф. Одоевского. М., 1991;
Голубева О.Д. В. Ф. Одоевский. М., 1995;
Баюк Д. Математическая теория темперации. Князь В. Ф. Одоевский и его «энгармонический клавесин» // Историко-математические исследования. Cер. 2. 1999. Вып. 4(39);
Миронова Н.А. Феномен Одоевского (К истории Московской консерватории) // Русская музыка XVIII–XX вв.: Культура и традиции. Казань, 2003;
Тухманова З. Энгармонический рояль князя В. Ф. Одоевского // Старинная музыка. 2005. № 3/4;
Авторы статьи: В. Л. Коровин; О. С. Лебедева (музыка).