ОДОЕВСКИЙ Владимир Фёдорович

Князь, русский государственный и общественный деятель, пи­са­тель, литературный кри­тик, му­зы­ко­вед; тайный советник (1858), гоф­мей­стер (1858).

По­след­ний офи­ци­аль­но при­знан­ный в кня­же­ском до­сто­ин­ст­ве муж­ской пред­ста­ви­тель ро­да Одо­ев­ских, двою­род­ный брат А. И. Одо­ев­ско­го. Учил­ся в Бла­го­род­ном пан­сио­не при Моск. ун-те (1816–22). За­ни­мал­ся му­зы­кой у Д. И. Шпре­ви­ца и Дж. Фил­да, за­тем (в 1826–1827) у И. Г. Мил­ле­ра (тео­рия ком­по­зи­ции). В 1826 пе­ре­ехал в С.-Пе­тер­бург. С 1826 слу­жил в МВД, сек­ре­тарь Об­ще­го со­б­ра­ния Цен­зур­но­го к-та (1827–28), при­ни­мал уча­стие в раз­ра­бот­ке цен­зур­но­го ус­та­ва 1828 (см. в ст. Цен­зур­ные ус­та­вы); пра­ви­тель дел К-та Гл. по­пе­чи­тель­ст­ва дет­ских при­ютов (1838–42). Чл. Об­ще­го при­сут­ст­вия Деп-та гос. хо­зяй­ст­ва и пуб­лич­ных зда­ний (1833), Хо­зяйств. деп-та (1833–40), чл. Учё­но­го ко­ми­те­та (с 1838) Мин-ва гос. иму­ществ. В 1840–46 стар­ший чи­нов­ник 2-го от­де­ле­ния Собств. Е. И. В. кан­це­ля­рии: за­ни­мал­ся уни­фи­ка­ци­ей груз. за­ко­но­да­тель­ст­ва, до­ка­зал не­ор­га­нич­ность для не­го кре­по­ст­но­го пра­ва. В 1846–61 по­мощ­ник ди­рек­то­ра Имп. пуб­лич­ной б-ки (в 1856 пе­ре­дал б-ке свою кол­лек­цию книг и до­ку­мен­тов о Рос­сии) и зав. Ру­мян­цев­ским му­зе­ем. За­ни­мал­ся бла­го­тво­ри­тель­но­стью: уч­ре­ди­тель Ели­са­ве­тин­ской боль­ни­цы для ма­ло­лет­них де­тей (1844), пред. Об-ва по­се­ще­ния бед­ных про­си­те­лей (1846–55) в С.-Пе­тер­бур­ге и др. В 1859–1861 глас­ный С.-Пе­терб. гор. ду­мы. Се­на­тор (с 1861), пер­во­при­сут­ст­вую­щий 8-го деп-та Се­на­та (с 1864/65). С кон. 1820-х гг. был хо­зяи­ном од­но­го из из­вест­ней­ших лит. са­ло­нов, от­ли­чав­ше­го­ся ши­ро­той кру­га по­се­ти­те­лей; стре­мил­ся сбли­зить ари­сто­кра­тию и де­мо­кра­тич. ин­тел­ли­ген­цию (своё зна­че­ние са­лон во мно­гом со­хра­нил и по­сле пе­ре­ез­да О. в Мо­ск­ву в 1862).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1820. Пер­вый лит. ус­пех О. при­нёс цикл са­ти­рич. нра­во­опи­са­тель­ных очер­ков «Пись­ма к Луж­ниц­ко­му стар­цу» (1822). Один из ос­но­ва­те­лей и пред­се­да­тель лит.-фи­лос. «Об­ще­ст­ва лю­бо­муд­рия» (1823–1825) (см. Лю­бо­муд­ры); ув­ле­кал­ся фи­ло­со­фи­ей Ф. В. Шел­лин­га. Вы­пус­кал альм. «Мне­мо­зи­на» (совм. с В. К. Кю­хель­бе­ке­ром). До кон. 1820-х гг. вы­сту­пал в осн. с фи­лос. и мо­ра­ли­стич. ал­ле­го­рия­ми в про­зе и стать­я­ми об иск-ве, ко­то­рое в ду­хе ро­ман­тич. уни­вер­са­лиз­ма рас­смат­ри­вал в свя­зи с ес­теств. нау­ка­ми. Свои эс­те­тич. взгля­ды по­пы­тал­ся сис­те­ма­ти­зи­ро­вать в трак­та­те «Опыт тео­рии изящ­ных ис­кусств с осо­бен­ным при­ме­не­ни­ем оной к му­зы­ке» (1823–25, опубл. в 1974).

С нач. 1830-х гг. вхо­дил в пуш­кин­ский круг пи­са­те­лей. Один из ор­га­ни­за­то­ров ж. «Мо­с­ков­ский на­блю­да­тель». В 1836 бли­жай­ший по­мощ­ник А. С. Пуш­ки­на в ж. «Со­вре­мен­ник» (О. при­над­ле­жит из­вест­ный нек­ро­лог «Солн­це на­шей По­эзии за­ка­ти­лось!..», 1837). Как кри­тик вы­сту­пал в за­щи­ту «ли­те­ра­тур­ной ари­сто­кра­тии» и про­тив ком­мер­циа­ли­за­ции лит-ры; в ус­пе­хах «тор­го­вой сло­вес­но­сти» ус­мат­ри­вал сим­пто­мы нравств. вы­ро­ж­де­ния ис­кус­ст­ва [ста­тьи «О вра­ж­де к про­све­ще­нию, за­ме­чае­мой в но­вей­шей ли­те­ра­ту­ре» (1836), «О на­па­де­ни­ях пе­тер­бург­ских жур­на­лов на рус­ско­го по­эта Пуш­ки­на» (1836, опубл. в 1864) и др.]. В 1837 фак­тич. ре­дак­тор ж. «Ли­те­ратур­ные при­бав­ле­ния к "Рус­скому ин­ва­ли­ду"». В 1839–42 со­ре­дак­тор А. А. Кра­ев­ско­го в ж. «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки»; под­дер­жи­вал В. Г. Бе­лин­ско­го (вы­ра­жая при этом не­со­гла­сие с его взгля­да­ми), при­ни­мал близ­кое уча­стие в судь­бе М. Ю. Лер­мон­то­ва.

В 1830-х – нач. 1840-х гг. О. – один из ве­ду­щих рус. про­заи­ков, ав­тор ро­ман­тич. по­вес­тей, от­ли­чаю­щих­ся пре­об­ла­да­ни­ем фи­лос. про­бле­ма­ти­ки и тя­го­тею­щих к объ­е­ди­не­нию в цик­лы. По­вес­ти «По­след­ний квар­тет Бет­хо­ве­на» (1831), «Opere del cavaliere Giambat­ti­sta Piranesi» (1832), «Им­про­ви­за­тор» (1833) и «Се­ба­сти­ян Бах» (1835) – о пси­хо­ло­гии твор­че­ст­ва, при­ро­де ге­ни­аль­но­сти, сход­ной с бе­зу­ми­ем, и её не­од­но­знач­ном от­ра­же­нии в жиз­ни са­мих твор­цов – О. пред­по­ла­гал вклю­чить в не­осу­ще­ст­в­лён­ный сб. «Дом су­ма­сшед­ших», ку­да долж­ны бы­ли вой­ти так­же по­вес­ти об ужа­се по­шло­го су­щест­во­ва­ния «Бри­га­дир», «Бал» (обе 1833) и др. В сб. «Пё­ст­рые сказ­ки с крас­ным слов­цом, со­б­ран­ные Ири­не­ем Мо­де­сто­ви­чем Го­мо­зей­кою, ма­ги­ст­ром фи­ло­со­фии и чле­ном раз­ных учёных об­ществ» (1833), где О., сле­дуя при­ме­ру Пуш­ки­на в «По­вес­тях Бел­ки­на», скрыл­ся под мас­кой чу­да­ко­ва­то­го не­удач­ни­ка, не­при­тя­за­тель­но­го рас­сказ­чи­ка ус­лы­шан­ных от ко­го-то ис­то­рий, во­шли фан­та­стич. сказ­ки пре­им. са­ти­рич. на­прав­лен­но­сти; от­ме­чен­ные влия­ни­ем Э. Т. А. Гоф­ма­на и близ­кие по гро­те­ско­вой ма­не­ре пе­терб. по­вес­тям Н. В. Го­го­ля, они об­на­ру­жи­ва­ют не­ве­ро­ят­ное, чу­до­вищ­ное и стран­ное в по­все­днев­ной ре­аль­но­сти.

Для про­зы О. ха­рак­тер­но со­еди­не­ние ро­ман­тич. эле­мен­тов с рас­су­доч­но­стью и ди­дак­тиз­мом. Обы­чаи и нра­вы свет­ско­го об­ще­ст­ва О. изо­бра­жа­ет рез­ко кри­ти­че­ски: по­вес­ти «Ка­тя, или Ис­то­рия вос­пи­тан­ни­цы» (1834), «Сви­де­тель» (1839) и др. В по­вес­тях «Княж­на Ми­ми» (1834) и «Княж­на Зи­зи» (1839) те­ма пре­ступ­ной люб­ви трак­то­ва­на с мо­ра­ли­стич. по­зи­ций, не ут­ра­чи­вая при этом сво­его роман­тич. обая­ния. Нравств. кол­ли­зии при­вле­ка­ют О. и в жиз­ни др. сло­ёв об­ще­ст­ва: по­вес­ти «Си­ро­та» (1838), «Жи­во­пи­сец» (1839), «Жи­вой мерт­вец» (1844), «Мар­тин­гал» (1846). В цик­ле «мис­ти­че­ских» по­вес­тей «Силь­фи­да» (1837), «Се­ге­ли­ель, или Дон-Ки­хот XIX сто­ле­тия» (1838), «Кос­мо­ра­ма» (1840), «Юж­ный бе­рег Фин­лян­дии в на­ча­ле XVIII сто­ле­тия», «Са­ла­ман­д­ра» (обе 1841, в 1844 объ­е­ди­не­ны в по­весть в 2 час­тях «Са­ла­ман­д­ра») и др., опи­сы­ваю­щих взаи­мо­про­ник­но­ве­ние бы­то­вой и вне­вре­мен­ной ду­хов­ной ре­аль­но­сти, от­ра­зи­лось ув­ле­че­ние О. ал­хи­ми­ей и ок­куль­тиз­мом. О. при­над­ле­жат так­же сказ­ки для де­тей «Го­ро­док в та­ба­кер­ке» (1834), «Мо­роз Ива­но­вич» (1841) и сб. «Сказ­ки и по­вес­ти для де­тей де­душ­ки Ири­нея» (1841).

Ито­го­вое про­из­ве­де­ние О. – «Рус­ские но­чи» (1844), уни­каль­ный в жан­ро­вом от­но­ше­нии фи­лос. ро­ман в по­вес­тях, ку­да во­шли и не­ко­то­рые из ра­нее опуб­ли­ко­ван­ных со­чи­не­ний. По­стро­ен­ный как фи­лос. бе­се­да ме­ж­ду ро­ман­ти­ком-шел­лин­ги­ан­цем, дву­мя праг­ма­ти­че­ски мыс­ля­щи­ми людь­ми и «рус­ским Фау­стом», во­пло­щаю­щим наи­бо­лее близ­кий ав­то­ру тип уни­вер­саль­но­го учё­но­го, ро­ман ста­вит гло­баль­ные во­про­сы о ха­рак­те­ре и пер­спек­ти­вах совр. ци­ви­ли­за­ции, о тра­гич. раз­ры­ве бы­тия и соз­на­ния, за­пол­няе­мом но­вей­ши­ми уче­ния­ми с их ил­лю­зор­ным сис­те­ма­тиз­мом. В оп­ро­вер­же­ние тео­рий Т. Р. Маль­ту­са и И. Бен­та­ма на­пи­са­ны цен­траль­ные в ро­ма­не по­вес­ти- ан­ти­уто­пии «По­след­нее са­мо­убий­ст­во» и «Го­род без име­ни» (впер­вые опубл. в 1839). На­де­ж­ду на спа­се­ние и гря­ду­щее об­нов­ле­ние че­ло­ве­че­ст­ва О. свя­зы­вал с Рос­си­ей; своё ви­де­ние её бу­ду­ще­го как все­мир­ной дер­жа­вы О. вы­ра­зил так­же в не­за­вер­шён­ном ро­ма­не-уто­пии «4338-й год» (два фраг­мен­та опубл. в 1835 и 1840; пол­но­стью опубл. в 1926).

По­сле из­да­ния со­б­ра­ния сво­их со­чи­не­ний (ч. 1–3, 1844) О. прак­ти­че­ски не воз­вра­щал­ся к ху­дож. твор­че­ст­ву, за­ни­ма­ясь раз­но­сто­рон­ней куль­тур­но-про­све­ти­тель­ской дея­тель­но­стью и по­пу­ля­ри­за­ци­ей на­уч. зна­ний. В 1843–48 вме­сте с А. П. За­блоц­ким-Де­ся­тов­ским вы­пус­кал имев­шее ог­ром­ный ус­пех сре­ди кре­сть­ян «Сель­ское чте­ние» (кн. 1–4), где в ув­ле­кат. фор­ме из­ла­га­лись на­чат­ки хи­мии, фи­зи­ки, ма­те­ма­ти­ки, ис­то­рии и др. В 1844–45 в ж. «За­пис­ки для хо­зя­ев» (при­ло­же­ние к «Ли­те­ра­тур­ной га­зе­те») вёл ку­ли­нар­ную руб­ри­ку «Лек­ции гос­по­ди­на Пу­фа, док­то­ра эн­цик­ло­пе­дии и др. на­ук, о ку­хон­ном ис­кус­ст­ве». В 1860-х гг. очер­ки и вос­по­ми­на­ния О. ре­гу­ляр­но по­яв­ля­лись на стра­ни­цах ж. «Рус­ский ар­хив» и др.

О. – один из ос­но­во­по­лож­ни­ков рус. му­зы­коз­на­ния, муз. кри­ти­ки и муз. лек­си­ко­гра­фии. В 1825 де­бю­ти­ро­вал как муз. кри­тик. Чрез­вы­чай­но вы­со­ко це­нил твор­че­ст­во И. С. Ба­ха, про­па­ган­ди­ро­вал му­зы­ку В. А. Мо­цар­та, Л. ван Бет­хо­ве­на, Г. Бер­лио­за, при­зна­вал но­ва­тор­ст­во Ф. Лис­та и Р. Ваг­не­ра. Из отеч. ком­по­зи­то­ров вы­де­лял М. И. Глин­ку. Под­держ­кой О. поль­зо­ва­лись А. А. Алябь­ев, М. А. Ба­ла­ки­рев, А. Н. Вер­стов­ский, Н. Г. Ру­бин­штейн, А. Н. Се­ров и др. Од­ним из пер­вых О. рас­по­знал та­лант Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва и П. И. Чай­ков­ско­го. С 1830-х гг. пи­сал ста­тьи о муз. тер­ми­нах («ва­риа­ция», «виб­ра­ция», «ввод­ный тон» и др.) для «Эн­цик­ло­пе­ди­че­ско­го лек­си­ко­на» А. А. Плю­ша­ра, в 1860-х гг. пол­но­стью пе­ре­ра­бо­тал «Кар­ман­ный му­зы­каль­ный сло­варь» А. Гар­ра­са (2-е изд., 1866, не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­вал­ся в ред. О. до 1913). Ввёл тер­мин «му­зы­каль­ная ар­хео­ло­гия» в про­грам­му 1-го ар­хео­ло­гич. съез­да в Мо­ск­ве (1869; при­ме­ни­тель­но к изу­че­нию рус. фольк­лор­ных тра­ди­ций, иск-ва ско­мо­ро­хов и цер­ков­но­го пе­ния до 18 в.). В кон. 1840-х гг. по за­ка­зу О. пе­терб. ор­га­но­строи­тель Г. Мель­цель из­го­то­вил ка­би­нет­ный ор­ган «Се­ба­стиа­нон» (назв. в честь И. С. Ба­ха; не сохр.), на ко­то­ром иг­рал и им­про­ви­зи­ро­вал сам О., а так­же его гос­ти, в т. ч. Глин­ка. Гром­кость зву­ка «Се­ба­стиа­но­на» (в от­ли­чие от обыч­но­го ор­га­на) за­ви­се­ла от си­лы на­жа­тия на кла­ви­шу, что дос­ти­га­лось вклю­че­ни­ем и от­клю­че­ни­ем до­пол­нит. ре­ги­ст­ров. Не­удов­ле­тво­рён­ный рав­но­мер­ной тем­пе­ра­ци­ей ин­ст­ру­мен­тов с фик­си­ров. стро­ем, в 1864 за­ка­зал фаб­ри­ке А. Кам­пе осо­бой кон­ст­рук­ции «эн­гар­мо­ни­че­ский кла­ви­цин» – мо­ло­точ­ковое фор­те­пиа­но, в ко­то­ром ка­ж­дая ок­та­ва при по­мо­щи до­пол­нит. кла­виш по­де­ле­на на 19 сту­пе­ней (ин­ст­ру­мент хра­нит­ся в Гос. центр. му­зее муз. куль­ту­ры им. М. И. Глин­ки). В рас­чё­тах муз. ин­тер­ва­лов О. ис­поль­зо­вал «аку­сти­че­ские ло­га­риф­мы» Г. де Про­ни (еди­ни­ца шка­лы аку­стич. ло­га­риф­мов со­от­вет­ст­ву­ет 100 цен­там). На­стро­ен­ный в пи­фа­го­ро­вом строе (см. в ст. Строй му­зы­каль­ный), кла­ви­цин пред­по­ло­жи­тель­но ис­поль­зо­вал­ся для экс­пе­ри­мен­тов и с др. на­строй­ка­ми. Оце­нив спе­ци­фи­ку и до­сто­ин­ст­ва зна­мен­но­го рас­пе­ва, О. воз­ра­жал про­тив рас­про­стра­нён­ной в то вре­мя его оцен­ки как «ди­ко­го» и «вар­вар­ско­го», счи­тал, что др.-рус. гла­сы рас­ши­ря­ют пре­де­лы «скуд­ной» ма­жор­но-ми­нор­ной то­наль­но­сти. Ввёл в оби­ход тер­ми­ны «по­гла­си­ца», «ось­мо­гла­сие», «не­так­то­вый ритм», «глас» и др. Один из ос­но­ва­те­лей Об-ва др.-рус. иск-ва (1864), за­да­чи ко­то­ро­го ви­дел в вос­ста­нов­ле­нии син­те­за ико­но­пи­си, ар­хи­тек­ту­ры, цер­ков­но­го пе­ния на древ­ней нац. ос­но­ве. По ини­циа­ти­ве О. в Моск. конс. бы­ла соз­да­на един­ст­вен­ная в Рос­сии ка­фед­ра ис­то­рии цер­ков­но­го пе­ния (1866), ко­то­рой ру­ко­во­дил (по ре­ко­мен­да­ции О.) зна­ток рус. бо­го­слу­жеб­но­го пе­ния про­тои­е­рей Д. В. Ра­зу­мов­ский. Ав­тор муз. со­чи­не­ний для ор­га­на, ка­мер­но­го ан­самб­ля, фп., ро­ман­сов и др. (б. ч. не опуб­ли­ко­ва­на).

Сочинения:

Избр. пе­да­го­ги­че­ские соч. М., 1955;

Му­зы­каль­но-ли­те­ра­тур­ное на­сле­дие / Под ред. Г. В. Бер­нанд­та. М., 1956;

Рус­ские но­чи / Изд. под­гот. Б. Ф. Его­ров, Е. А. Май­мин, М. И. Ме­до­вой. Л., 1975;

Со­чи­не­ния: В 2 т. М., 1981; О ли­те­ра­ту­ре и ис­кус­ст­ве. М., 1982;

Пе­ст­рые сказ­ки / Изд. под­гот. М. А. Турь­ян. СПб., 1996;

Со­чи­не­ния для ор­га­на. М., 2003 (Тру­ды ГЦММК им. М. И. Глин­ки);

Днев­ник. Пе­ре­пис­ка. Ма­те­риа­лы / Ред.-сост. М. Н. Рах­ма­но­ва. М., 2005;

За­пис­ки для мое­го пра­пра­вну­ка. По­вес­ти. Ста­тьи. Пись­ма / Вступ. ст., прим. В. И. Са­ха­ро­ва. М., 2006;

Кух­ня: Лек­ции гос­по­ди­на Пу­фа… о ку­хон­ном ис­кус­ст­ве / Под­гот. тек­ста, вступ. ст. С. А. Де­ни­сен­ко. СПб., 2007.

Дополнительная литература:

Ра­зу­мов­ский Д.В. Му­зы­каль­ная дея­тель­ность кн. Одо­ев­ско­го // Тру­ды I Ар­хео­ло­ги­че­ско­го съез­да в Мо­ск­ве. М., 1871. Т. 1;

Ян­чук Н.А. Князь В. Ф. Одо­ев­ский и его зна­че­ние в ис­то­рии рус­ской цер­ков­ной и на­род­ной му­зы­ки // Тру­ды Му­зы­каль­но-эт­но­гра­фи­че­ской ко­мис­сии. М., 1906. Т. 1;

Са­ку­лин П.Н. Из ис­то­рии рус­ско­го идеа­лиз­ма. Князь В. Ф. Одо­ев­ский. Мыс­ли­тель. Пи­са­тель. М., 1913. Т. 1. Ч. 1–2;

Вир­гин­ский В.С. В. Ф. Одо­ев­ский. Ес­те­ст­вен­но­на­уч­ные взгля­ды. М., 1975;

Cornwell N. The life, times and milieu of V. F. Odoyevsky. L., 1986;

Ка­та­лог биб­лио­те­ки В. Ф. Одо­ев­ско­го. М., 1988;

Campbell J.S. V. F. Odoyevsky and the formation of Russian musical taste in the nineteenth century. N. Y.; L., 1989;

Турь­ян М.А. «Стран­ная моя судь­ба...»: О жиз­ни В. Ф. Одо­ев­ско­го. М., 1991;

Го­лу­бе­ва О.Д. В. Ф. Одо­ев­ский. М., 1995;

Ба­юк Д. Ма­те­ма­ти­че­ская тео­рия тем­пе­ра­ции. Князь В. Ф. Одо­ев­ский и его «эн­гар­мо­ни­че­ский кла­ве­син» // Ис­то­ри­ко-ма­те­ма­ти­че­ские ис­сле­до­ва­ния. Cер. 2. 1999. Вып. 4(39);

Ми­ро­но­ва Н.А. Фе­но­мен Одо­ев­ско­го (К ис­то­рии Мо­с­ков­ской кон­сер­ва­то­рии) // Рус­ская му­зы­ка XVIII–XX вв.: Куль­ту­ра и тра­ди­ции. Ка­зань, 2003;

Тух­ма­но­ва З. Эн­гар­мо­ни­че­ский ро­яль кня­зя В. Ф. Одо­ев­ско­го // Ста­рин­ная му­зы­ка. 2005. № 3/4;

Авторы статьи: В. Л. Ко­ро­вин; О. С. Ле­бе­де­ва (му­зы­ка).