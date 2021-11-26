МЕЛИХОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Ранние годы и начало военной карьеры

Василий Иванович родился 24 февраля 1788 г. в Ревеле. Происходил из дворян.

С 1799 г. обучался в Морском кадетском корпусе. В 1807 г. получил производство в гардемарины. Дальнейшее обучение проходило на фрегате «Спешный», который направлялся в плавание по Средиземному морю для сопровождения «Вильгельмины», доставлявшей продукты эскадре Д.Н. Сенявина. В ходе плавания М. побывал в порту Плимут. Здесь экипаж арестовали из-за начавшейся войны между Россией и Англией. Только спустя месяц экипаж покинул английские берега.

Военная служба

Вернувшись на Родину, М. поступил на службу на «Орел», на котором принял участие в русско-шведском противостоянии. С 1809 г. – на фрегате «Малый»; плавал по маршруту Санкт-Петербург – Кронштадт. С 1809 г. – мичман; переведен на «Петергоф».

Прослужив непродолжительное время на Балтике, М. получил перевод на Черноморское побережье. С февраля 1811 г. – в составе 67-го корабельного экипажа; плавал на «Ягудииле», которым командовал Ф.Ф. Беллинсгаузен. В 1812 – 1816 гг. плавал на разных судах Черноморского флота: «Царь Константин», «Евлампий», «Лилия», «Рион». С 1814 г. – лейтенант.

С 1817 г. – флаг-офицер у командующего Черноморским флотом А.С. Грейга; плавал на «Африке», затем – на «Париже», «Николае». С 1821 г. – управляющий распорядительною частью канцелярии Черноморского департамента в Николаеве. Стараниями М. в 1822 г. был подготовлен Устав морской офицерской библиотеки в Севастополе.

В 1822 – 1824 гг. М. плавал на «Утехе» и «Норд-Адлере». С декабря 1823 г. – капитан-лейтенант.

В августе 1825 г. последовал перевод М. в Севастополь в состав 41-го флотского экипажа; плавал на «Голубке» и «Императоре Франце». В августе 1826 г. М. вернулся в Николаев на должность управляющего канцелярией Черноморского департамента при Главном командире А.С. Грейге.

С 1828 г. – капитан 2-го ранга. Возглавил флотилию гребных судов у Варны, захватил турецкие корабли; осаждал и штурмовал Варну. По итогам операции представлен к капитану 1-го ранга. Как начальник штаба Черноморского флота в 1829 г. стал участником взятия крепостей Месемврия, Инада и Мидия.

С 1830 г. – глава комиссии по подготовке свода морских военных сигналов; глава Инспекторского департамента Морского штаба. С 1831 г. – дежурный генерал Главного Морского штаба; контр-адмирал; член Адмиралтейств-совета. В 1834 – 1836 гг. – глава Комитета по преобразованию адмиралтейского Ижорского завода. В апреля 1836 г. – член Морского генерал-аудиториата. С 1840 г. – вице-адмирал. Готовил проект Свода морских уголовных постановлений, утвержденного в 1851 г.

С 1850 г. – член Комитета для составления нового Морского устава. С 1853 г. – глава Комиссии по пересмотру и переделке смет Морского министерства и Черноморского управления. С декабря 1854 г. – адмирал; член Государственного Совета.

Входил в состав Редакционной комиссии по подготовке крестьянской реформы 1861 г. В 1861 – 1863 гг. был на лечении за границей.

Умер М. 30 ноября 1863 г. в Санкт-Петербурге.

Семья

Супруга – Ольга Константиновна Злобина. Дети: Константин, Елена.