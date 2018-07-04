Краткий курс истории. Александр Бенкендорф 4 июля (н. ст.) 1782 года (по другим данным – в 1783 году) родился Александр Христофорович Бенкендорф, известный российский государственный деятель, организатор создания тайной полиции и жандармерии, друг и сподвижник Николая I. Военная служба Бенкендорф родился в дворянской семье, которая с XVI века достойно несла государственную службу на благо России. Александр Христофорович учился в иезуитском пансионе в Петербурге. В 1798 году началась его воинская служба. В том же году он стал флигель-адъютантом Павла I, получив чин прапорщика. В период с 1803 по 1804 год он участвовал в сражениях на Кавказе, где был отмечен с лучшей стороны в боях с горцами....

4 июля (н. ст.) 1782 года (по другим данным – в 1783 году) родился Александр Христофорович Бенкендорф, известный российский государственный деятель, организатор создания тайной полиции и жандармерии, друг и сподвижник Николая I .

Военная служба

Бенкендорф родился в дворянской семье, которая с XVI века достойно несла государственную службу на благо России. Александр Христофорович учился в иезуитском пансионе в Петербурге. В 1798 году началась его воинская служба. В том же году он стал флигель-адъютантом Павла I, получив чин прапорщика. В период с 1803 по 1804 год он участвовал в сражениях на Кавказе, где был отмечен с лучшей стороны в боях с горцами. В 1804 году он был откомандирован на остров Корфу, где сформировал батальон албанцев для противостояния французам в Южной Италии. В дальнейшем Бенкендорф был направлен для работы при русском посольстве во Францию. Принимал участие в Отечественной войне 1812 года и Заграничных походах русской армии , неоднократно отличался героизмом, повышался в звании. В июле 1819 года Бенкендорф был назначен на должность генерал-адъютанта Александра I. Бенкендорф вместе с М. А. Милорадовичем организовывал спасение людей и ликвидировал последствия одного из сильнейших наводнений в Петербурге, которое случилось в ноябре 1824 года.

III Отделение

Восстание декабристов в 1825 году изменило судьбу Александра Бенкендорфа. В этом событии он на стороне нового императора Николая Павловича возглавлял часть правительственных войск, затем принимал участие в работе следственного комитета. В начале июля 1826 года получил назначение на должность шефа Корпуса жандармов, возглавил III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, инициатором создания которой сам Бенкендорф и был. Вся система политического сыска в Российской империи стала подчиняться Бенкендорфу, который отныне должен был быть в курсе всего, что происходит в стране. Духовная жизнь общества также оказалась под пристальным вниманием его чиновников. По мнению Бенкендорфа, все должно служить государству. Особый контроль был за самыми известными представителями русской культуры (А. С. Пушкин, П. Я. Чаадаев), за всеми их работами пристально следила цензура, широко применялся подкуп журналистов и писателей, создавались специальные официальные издания, подотчетные властям.

О деятельности Бенкендорфа на этих постах отчасти свидетельствуют, например, такие цитаты:

из отчёта III отделения за 1827 г.: «Чиновники. Под этим именем следует разуметь всех, кто существует своей службой. Это сословие, пожалуй, является наиболее развращенным морально. Среди них редко встречаются порядочные люди. Хищения, подлоги, превратное толкование законов — вот их ремесло. К несчастью, они-то и правят, и не только отдельные, наиболее крупные из них, но, в сущности, все, так как им всем известны все тонкости бюрократической системы. Они боятся введения правосудия, точных законов и искоренения хищений; они ненавидят тех, кто преследует взяточничество, и бегут их, как сова солнца. Они систематически порицают все мероприятия правительства и образуют собою кадры недовольных; но, не смея обнаружить причины своего недовольства, они выдают себя также за патриотов».

сам Бенкендорф, Дельвигу: «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мною на них ссылаться или ими оправдываться».

Герцен о Бенкендорфе: «…начальник этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевшей право вмешиваться во все».

из вышеупомянутой записки Бенкендорфа Николаю I: «Вскрытие корреспонденции составляет одно из средств тайной полиции и при том самое лучшее».

якобы при учреждении III отделения на вопрос А. Х. Бенкендорфа об инструкциях Николай I вручил платок и сказал: «Вот тебе все инструкции. Чем более отрёшь слез этим платком, тем вернее будешь служить моим целям!»

Последние годы

Со временем доверие между Бенкендорфом и Николаем I лишь укреплялось. Бенкендорф был неизменным спутником императора во всех поездках по стране и за границей. В 1826 году Александр Христофорович стал сенатором, в 1827-м – почетным членом Петербургской Академии наук. С 1831 года – член Государственного совета и Комитета министров. В 1832 году Бенкендорф был возведен в графское достоинство. Но постепенно его влияние начинает ослабевать. Это было связано с тем, что он со своими широкими полномочиями вмешивался в чужие сферы и тем самым начинал конфликтовать с другими высокопоставленными чиновниками. В 1844 году в связи с ухудшением здоровья он выехал на лечение за границу. 5 октября (н. ст.) скоропостижно скончался на борту парохода «Геркулес» по пути из Амстердама на родину. Похоронен в своем имении под Ревелем.