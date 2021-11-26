КОМИТЕТ 6 ДЕКАБРЯ
КОМИТЕТ 6 ДЕКАБРЯ 1826 ГОДА - принятое в литературе название совещательного органа при российском императоре Николае I, первого из секретных комитетов, созданных в его царствование, - Комитета для рассмотрения разных предположений касательно улучшения в государственном устройстве.
Учреждён рескриптом Николая I, данным 6(18) декабря 1826 года на имя председателя Государственного совета графа В.П. Кочубея (председателя комитета), с целью разбора проектов преобразований, которые хранились в бумагах императора Александра I, и подготовки реформ государственных учреждений и государственного управления. Члены: И.В. Васильчиков, А.Н. Голицын, И.И. Дибич, М.М. Сперанский (наиболее активный член комитета), П.А. Толстой. Делопроизводители - Д.Н. Блудов, Д.В. Дашков и М.А. Корф.
В 1827 году Николай I поручил комитету рассмотреть вопрос о запрете продавать крестьян без земли. В связи с этим комитет подготовил проект общего Дополнительного закона о состояниях, который был в том же году одобрен Николаем I, в 1830 году (с изменениями) - Государственным советом. В проекте были упорядочены и систематизированы права и привилегии всех сословий, для личных дворян, купечества и мещан предлагалось создать новое привилегиров. сословие, отменялось право на получение дворянства по достижении определённого чина, предлагались меры по улучшению положения духовенства, запрещались продажа крестьян без земли или с небольшим наделом, дробление семей при продаже крестьян, предусматривались меры по ограничению числа дворовых людей (запрет перевода крестьян в дворовых людей, запрет продажи дворовых и др.), облегчались условия освобождения крестьян от крепостной зависимости по желанию помещиков. Кроме того, проект предусматривал проведение реформы управления государственными крестьянами, которая, в частности, рассматривалась как первый шаг на пути к регламентации отношений между помещиками и крепостными крестьянами. Окончательное утверждение проекта было отложено Николаем I в связи с революциями 1830 года в Европе, Польским восстанием 1830-1831 годов, эпидемией холеры, противодействием великих князей Константина Павловича и Михаила Павловича. Впоследствии он также не был утверждён.
Комитет рассматривал также: свод извлечений из показаний декабристов Г.С. Батенькова, А.А. Бестужева, П.Г. Каховского, Г.А. Перетца и В.И. Штейнгеля о внутреннем состоянии России; записки о политических настроениях различных слоёв населения в 1808-1825 годах; проект М.М. Сперанского о преобразовании уездного и губернского управления (1821 год); записку Н.С. Мордвинова «О причинах расстройства и мерах поправления государственных финансов». Деятельность комитета с 1830 года постепенно была свёрнута (прекращена в 1832 году). На основе разработанных комитетом предложений было учреждено сословие почётных граждан (1832 год), запрещено продавать за долги крепостных крестьян без земли, а также продавать и дарить их отдельно от семьи (1833 год). Преобразование управления государственными крестьянами осуществлено в ходе Киселёва реформы 1837-1841 годов.
Исторические источники:
О крепостных людях. Записка М. М. Сперанского // Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачевым. СПб., 1859. Кн. 3;
Журналы Комитета, учрежденного Высочайшим рескриптом 6 декабря 1826 г. // Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб., 1891. Т. 74;
Бумаги Комитета, учрежденного Высочайшим рескриптом 6 декабря 1826 г. // Там же. СПб., 1894. Т. 90.